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Written By वेबदुनिया फीचर टीम

Essay on Father: फादर्स डे पर पिता को समर्पित सबसे बेहतरीन निबंध

Photos commemorating a father's love, dedication, and struggles on Fathers Day
Father Essay in Hindi: पिता परिवार की वह मजबूत नींव होते हैं, जिनके त्याग, संघर्ष और समर्पण के कारण परिवार सुरक्षित, खुशहाल और सफल बनता है। एक पिता केवल घर की आर्थिक जिम्मेदारियां ही नहीं निभाता, बल्कि अपने बच्चों के जीवन को सही दिशा देने, उन्हें संस्कार सिखाने और हर परिस्थिति में उनका संबल बनने का भी कार्य करता है।ALSO READ: Fathers Day 2026: पिता का साया क्यों होता है सबसे बड़ा सहारा? जानिए फादर्स डे पर

पिता का स्नेह अक्सर शब्दों से कम और कर्मों से अधिक दिखाई देता है। वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इन्हीं अमूल्य योगदानों और त्याग को सम्मान देने के लिए हर वर्ष फादर्स डे (Fathers Day) मनाया जाता है।
 

प्रस्तावना

'पिता' केवल चार अक्षरों का एक शब्द नहीं, बल्कि इस संसार की वो सबसे मजबूत नींव है जिस पर पूरे परिवार का भविष्य टिका होता है। यदि मां बच्चे को जन्म देकर इस सुंदर सृष्टि से परिचित कराती है, तो पिता उस बच्चे की उंगली पकड़कर उसे दुनिया में जीना और लड़ना सिखाता है। संसार में मां की ममता और त्याग की चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन पिता का निस्वार्थ समर्पण अक्सर खामोशी की चादर में लिपटा रहता है। 'फादर्स डे' यानी पितृ दिवस इसी मूक और असीम प्रेम को सलाम करने का एक खास जरिया है।
 

पिता के साए का महत्व

जैसे एक बरगद का पेड़ खुद तेज धूप, आंधी और बारिश को अपने ऊपर झेलकर नीचे बैठे राहगीरों को ठंडी छांव देता है, ठीक वैसा ही स्थान किसी परिवार में पिता का होता है। जब तक पिता का साया सिर पर रहता है, बच्चे दुनिया की हर फिक्र से आजाद रहते हैं। घर का राशन कहां से आएगा, बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा, या आने वाले कल की क्या चुनौतियां होंगी- इन सब बातों से बेफिक्र होकर बच्चे अगर सुकून की नींद सो पाते हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि 'पापा सब संभाल लेंगे।'
 

पिता का व्यक्तित्व: ऊपर से नारियल, अंदर से कोमल

एक पिता का व्यक्तित्व अक्सर नारियल की तरह होता है—ऊपर से सख्त और भीतर से बेहद नर्म। बचपन में जब हम कोई गलती करते हैं, तो पिता की डांट हमें बुरी लगती है, लेकिन उस डांट के पीछे हमें सही रास्ते पर लाने की चिंता छिपी होती है।
 

जीवन के पहले और सच्चे 'सुपरहीरो'

बचपन में जब हम परियों या कॉमिक्स के सुपरहीरो की कहानियां सुनते थे, तब हम यह भूल जाते थे कि एक असली सुपरहीरो हर वक्त हमारे साथ रहता है। पिता वो जादुई इंसान हैं, जो हमारी हर जायज-नाजायज जिद को पूरी करने की ताकत रखते हैं।
 

'जेब खाली हो फिर भी कभी मना करते नहीं देखा,

मैंने अपने पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा।'

 
चाहे आधी रात को अचानक तबीयत खराब होना हो, या करियर के चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति- पिता हमेशा एक मार्गदर्शक और रक्षक बनकर खड़े रहते हैं। वह हमें केवल सफल होना नहीं सिखाते, बल्कि असफलताओं के बाद उठकर दोबारा लड़ना भी सिखाते हैं।
 

पिता की खूबियां

- वह कभी रोते नहीं, ताकि उनका परिवार कमजोर न पड़े।
 
- वह अपनी बीमारियों को छुपा लेते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई का खर्च न रुके।
 
- वह पुराने जूतों और घिसे हुए कपड़ों में भी मुस्कुराते हैं, ताकि उनके बच्चे हर त्योहार पर नए कपड़े पहन सकें।
 
- एक पिता पूरी जिंदगी सिर्फ एक 'कमाऊ सदस्य' बनकर गुजार देता है, जबकि हकीकत में वह अपनी खुशियों का सबसे बड़ा त्यागी होता है।
 

उपसंहार

फादर्स डे केवल एक दिन की औपचारिकता या सोशल मीडिया पर फोटो लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। पिता को महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती; उन्हें बस अपने बच्चों का थोड़ा सा समय, आदर और दो मीठे बोल चाहिए होते हैं।
 
इस फादर्स डे पर हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि हम अपने पिता के बूढ़े होते हाथों को थामें, उनके चेहरे की झुर्रियों में छिपे उनके संघर्ष को समझें, और उनसे कहें- 'पापा, आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं।' आइए, अपने पिता के जीते जी उन्हें वह सम्मान और खुशियां दें जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि पिता का होना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। एक पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में कम और कर्मों में अधिक दिखाई देता है। यही कारण है कि पिता को परिवार का सबसे बड़ा सहारा और बच्चों का पहला नायक कहा जाता है।ALSO READ: Fathers Day 2026: फादर्स डे कब है? जानें तारीख, इतिहास और महत्व
 
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