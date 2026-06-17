बुधवार, 17 जून 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. जयंती
  4. Maharaja Chhatrasal Jayanti 2026
Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : बुधवार, 17 जून 2026 (10:01 IST)

Maharaja Chhatrasal: महाराजा छत्रसाल: एक महान राष्ट्रनिर्माता की कहानी

The image depicts a scene from the heroic saga of Maharaja Chhatrasal, the great freedom fighter of Bundelkhand
Maharaja Chhatrasal History: भारत के इतिहास में अनेक ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम और दूरदर्शिता से राष्ट्र की रक्षा की तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उन्हीं महान विभूतियों में एक नाम है महाराजा छत्रसाल का। वे केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और राष्ट्रनिर्माता भी थे। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती को विदेशी अत्याचारों से मुक्त कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और जनकल्याण को अपने शासन का आधार बनाया।ALSO READ: अजेय प्रताप : क्यों 'हल्दीघाटी और घास की रोटी' से कहीं बड़ा है महाराणा प्रताप का इतिहास?
 
1. पृष्ठभूमि और प्रारंभिक संघर्ष
2. संत प्राणनाथ का आशीर्वाद और प्रेरणा
3. राष्ट्रनिर्माता के रूप में योगदान, बुंदेलखंड का उदय
4. महत्वपूर्ण उपलब्धियां
5. बाजीराव पेशवा के साथ मित्रता
 
यहां उनके जीवन और संघर्ष की गौरवगाथा सुधि पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं...
 

1. पृष्ठभूमि और प्रारंभिक संघर्ष

छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को मऊ सहानिया (बुंदेलखंड क्षेत्र) में हुआ था। उनके पिता चंपत राय बुंदेला एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने मुगल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। छत्रसाल ने बहुत कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया, लेकिन उनकी रगों में स्वाभिमान का रक्त दौड़ रहा था। उन्होंने छोटी उम्र से ही मुगल दमनकारी नीतियों को करीब से देखा और भारत माता को मुक्त कराने का संकल्प लिया।
 

2. संत प्राणनाथ का आशीर्वाद और प्रेरणा

छत्रसाल के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। शिवाजी ने उन्हें "बुंदेलखंड को मुक्त कराने" का मंत्र दिया। इसके बाद, उन्होंने संत प्राणनाथ जी के मार्गदर्शन में अपने सैन्य अभियान को दिशा दी। संत प्राणनाथ ने ही उन्हें 'महाराजा' की उपाधि दी और उनके राज्य को 'छत्रसाल' नाम से सुशोभित किया।
 

3. राष्ट्रनिर्माता के रूप में योगदान, बुंदेलखंड का उदय

महाराजा छत्रसाल ने यह सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प और नेतृत्व के बल पर किसी भी क्षेत्र को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़े, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जो जनता के विकास और सुरक्षा पर आधारित थी। उनके प्रयासों ने बुंदेलखंड की पहचान को नई ऊंचाई दी।
 
छत्रसाल ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में गोरिल्ला/ छापामार युद्ध पद्धति अपनाकर मुगलों को छका दिया। उनकी सैन्य रणनीति का लोहा मुगलों ने भी माना। उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया।
 

4. महत्वपूर्ण उपलब्धियां

स्वतंत्रता का प्रतीक: औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक की सेनाओं को बार-बार पराजित करना उनके साहस का प्रमाण था।
 
साहित्य और कला के संरक्षक: वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि विद्यानुरागी भी थे। महान कवि भूषण उनके दरबार की शोभा थे। भूषण द्वारा रचित 'छत्रसाल दशक' आज भी उनकी वीरता का जीवंत प्रमाण है।
 
जननायक: उन्होंने अपने राज्य में प्रजा के कल्याण के लिए कई कार्य किए। उन्हें एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता था।
 

5. बाजीराव पेशवा के साथ मित्रता

उनके जीवन का अंतिम दौर भी ऐतिहासिक है। जब मुहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, तब वृद्ध छत्रसाल ने मराठा शासक बाजीराव पेशवा को मदद के लिए संदेश भेजा था। बाजीराव की सहायता ने न केवल बुंदेलखंड को बचाया, बल्कि छत्रसाल ने बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र माना और उन्हें अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा उपहार में दिया।
 
निम्न प्रसिद्ध पंक्तियां बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मराठा पेशवा बाजीराव को मदद के लिए लिखे गए ऐतिहासिक पत्र का हिस्सा हैं। 

'जो गति भई गजेन्द्र की, सो गति भई है आज।

बाजी राखो बाजीराव, राखो मेरी लाज।।'

- अर्थ: 'मेरी स्थिति आज उस गजेंद्र (हाथी) जैसी हो गई है जिसे मगरमच्छ ने अपने जबड़े में जकड़ लिया हो। बुंदेलखंड की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, हे बाजीराव! अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं।'
 
महाराजा छत्रसाल केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनके शौर्य को इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रखा जाएगा। उन्होंने बिखरे हुए बुंदेलखंड को एकजुट किया और एक ऐसी नींव रखी जिसने उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। उनकी वीरता और उनके द्वारा स्थापित पन्ना राज्य आज भी हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। 

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: अमर स्वाभिमान का प्रतीक हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष
लेखक के बारे में
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भरपूर लाभ के लिए रोज करें मंडूकासन; जानिए इसे करने का सही तरीका

भरपूर लाभ के लिए रोज करें मंडूकासन; जानिए इसे करने का सही तरीका'मंडूक' का सीधा सा मतलब है मेंढक। जब आप इस योग की अंतिम मुद्रा में होते हैं, तो आपके शरीर का आकार एक बैठे हुए मेंढक जैसा दिखाई देता है, बस इसीलिए इसे मंडूकासन (Frog Pose) कहा जाता है। वैसे तो इसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर और असरदार तरीका नीचे दिया गया है।

पिंडली के दर्द से छुटकारा पाने के 5 कारगर तरीके जानें

पिंडली के दर्द से छुटकारा पाने के 5 कारगर तरीके जानेंCalf Pain Relief Tips: पिंडलियों में दर्द (Calf Pain) एक बहुत ही आम समस्या है। यह दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, थकान, शरीर में पानी की कमी या पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। कभी-कभी दिनभर की भागदौड़ या गलत फुटवियर भी इसका कारण बनते हैं।

jharkhand recipe: झारखंड का पारंपरिक पकवान ओकोपोको, जानिए कैसे बनता है यह व्यंजन

jharkhand recipe: झारखंड का पारंपरिक पकवान ओकोपोको, जानिए कैसे बनता है यह व्यंजनjharkhand traditional sweet: झारखंड में बनाया जाने वाला पारंपरिक पकवान 'ओकोपोको' आज भी वहां की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। इसका देसी स्वाद सभी को भाता है। यह झारखंड की सिर्फ एक मिठाई न होकर यहां की परंपरा, गांव की महक और घरेलू पकवान के बेहतरीन स्वाद का प्रतीक है।

जब रास्ते बंद दिखें… समझ लो किस्मत नया दरवाज़ा खोल रही है

जब रास्ते बंद दिखें… समझ लो किस्मत नया दरवाज़ा खोल रही हैअक्सर हम अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में वही असफलताएं हमें सही दिशा दिखाने का काम करती हैं। यदि हर प्रयास तुरंत सफल हो जाए, तो हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि हमारे अंदर और कितना सामर्थ्य छुपा हुआ है। कठिन समय ही हमें अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का अवसर देता है।

ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदे

ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदेयोग की दुनिया में एक ऐसा आसन है जो दिखने में जितना सरल है, शरीर के लिए उतना ही जादुई। हम बात कर रहे हैं ताड़ासन की। इस आसन को करते समय जब आप शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो आपकी आकृति एक ऊंचे और मजबूत ताड़ (Palm) के पेड़ जैसी हो जाती है, इसीलिए इसे 'ताड़ासन' कहा जाता है।

और भी वीडियो देखें

Maharaja Chhatrasal: महाराजा छत्रसाल: एक महान राष्ट्रनिर्माता की कहानी

Maharaja Chhatrasal: महाराजा छत्रसाल: एक महान राष्ट्रनिर्माता की कहानीMaharaja Chhatrasal Birth Anniversary 2026: महाराजा छत्रसाल भारतीय इतिहास के उन तेजस्वी नक्षत्रों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी तलवार और साहस के दम पर न केवल बुंदेलखंड की रक्षा की, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी की। उन्हें 'बुंदेला केसरी' के नाम से भी जाना जाता है। यहां बुंदेलखंड के गौरव महाराजा छत्रसाल के योगदान के बारे में विशेष जानकारी प्रस्तुत हैं...

अजेय प्रताप : क्यों 'हल्दीघाटी और घास की रोटी' से कहीं बड़ा है महाराणा प्रताप का इतिहास?

अजेय प्रताप : क्यों 'हल्दीघाटी और घास की रोटी' से कहीं बड़ा है महाराणा प्रताप का इतिहास?भारतीय इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी साम्राज्य, किसी युद्ध या किसी राजवंश से बड़े हो जाते हैं। महाराणा प्रताप ऐसा ही एक नाम हैं। आज भी जब उनका उल्लेख होता है तो सबसे पहले हल्दीघाटी का युद्ध, चेतक की वीरता और जंगलों में घास की रोटी खाने की कथा याद की जाती है।

Lucky Plants: घर की बालकनी में लगाएं ये 5 पौधे, खुल जाएंगे तरक्की के बंद दरवाजे

Lucky Plants: घर की बालकनी में लगाएं ये 5 पौधे, खुल जाएंगे तरक्की के बंद दरवाजेPlants that bring good luck and prosperity to home: घर की बालकनी को सुंदर और शुभ बनाने के लिए कुछ खास पौधों का चुनाव किया जा सकता है, जो ना केवल आपके घर को हरियाली से भर देंगे, बल्कि तरक्की और समृद्धि के दरवाजे भी खोल सकते हैं। यहां पांच पौधों का जिक्र किया जा रहा है, जिन्हें आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं:

Yoga Day Essay: योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विशेष निबंध

Yoga Day Essay: योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विशेष निबंधEssay on International Yoga Day 2026: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अनियमित दिनचर्या और खराब खानपान के कारण लोगों का स्वास्थ्य तेजी से प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में योग एक ऐसी प्राचीन भारतीय पद्धति है, जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करती है।

Kids Shorts: इस तरह सीखा हनुमानजी ने आकाश में उड़ना

Kids Shorts: इस तरह सीखा हनुमानजी ने आकाश में उड़नाबाल हनुमानजी के बचपन के कई किस्से हैं। इसमें से कुछ का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है और कुछ लोककथाओं में प्रचलित है। इस बार आप पढ़िये बाल हनुमानजी के उड़ना सिखने की रोचक कहानी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com