शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. मीठे पकवान
  4. Chhath Special Thekua Recipe
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (15:53 IST)

Chhath Puja Prasad: पीढ़ियों से छठ पूजा की मीठी परंपरा है ठेकुआ, जानें कैसे बनाएं छठ महापर्व का मुख्य प्रसाद

Thekua Recipe
Chhath Puja Prasad Thekua: ठेकुआ सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि आस्था और पवित्रता का प्रतीक है। यह बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रसाद है। गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी और शुद्ध देसी घी से बना यह खस्ता और स्वादिष्ट पकवान, सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है।ALSO READ: Chhath Puja 2025: घर पर कैसे करें छठ पूजा की तैयारी, जानिए पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि
 
ठेकुआ का हर निवाला इस पर्व की सादगी और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। इसे पारंपरिक सांचों (सांचे) में खास नक्काशीदार आकार दिया जाता है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। छठ के दौरान, ठेकुआ पूरे परिवार के साथ मिलकर बनाया जाता है, जिससे यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक मीठी परंपरा बन जाता है।
 
आइए यहां जानें छठ महापर्व का मुख्य प्रसाद ठेकुआ बनाने की पारंपरिक विधि... 
 
सामग्री:
• गेहूं का आटा
• गुड़
• देसी घी (मोयन और तलने के लिए) या तेल
• सौंफ (ज़रूरी सामग्री)
• इलायची पाउडर (वैकल्पिक)
• कद्दूकस किया हुआ नारियल/ड्राई फ्रूट्स (स्वेच्छानुसार)
• पानी (गुड़ का घोल बनाने और आटा गूंथने के लिए)
 
पारंपरिक विधि:
1. गुड़ का घोल तैयार करें:
• गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें।
• एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें और उसमें गुड़ डालकर पिघलने तक चलाएं।
• जब गुड़ पूरी तरह घुल जाए, तो घोल को ठंडा होने दें और फिर छान लें ताकि अशुद्धियाँ निकल जाएँ। यह घोल हल्का गुनगुना इस्तेमाल करें।
 
2. आटा तैयार करें (मोयन लगाना):
• एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें।
• इसमें सौंफ, इलायची पाउडर और कद्दूकस किया हुआ नारियल (यदि इस्तेमाल कर रहे हैं) डालकर अच्छे से मिला लें।
• अब पिघला हुआ देसी घी (मोयन के लिए) आटे में डालें और हाथों से अच्छी तरह मिलाएं।
• मोयन सही है या नहीं, यह चेक करने के लिए आटे को मुट्ठी में दबाकर देखें; अगर मुट्ठी बन रही है तो मोयन सही है।
 
3. आटा गूंथना:
• तैयार आटे में थोड़ा-थोड़ा गुड़ का घोल डालते हुए सख्त/ मीडियम हार्ड आटा गूंथ लें।
• ध्यान रखें: ठेकुआ का आटा न ज़्यादा सख्त होना चाहिए और न ही ज़्यादा मुलायम, वरना तलने के दौरान टूट सकता है या खस्ता नहीं बनेगा। इसे ज़्यादा मसलना नहीं होता है, बस एक साथ इकट्ठा करना होता है।
• आटे को गूंथने के बाद लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख दें।
 
4. ठेकुआ को आकार देना:
• आटे से पूरी के आकार की छोटी-छोटी लोई बना लें।
• इसे हथेली से दबाकर चपटा करें या हल्का बेलकर मोटा डिस्क जैसा आकार दें।
• पारंपरिक रूप से ठेकुआ पर लकड़ी के सांचे/ साखू से या हाथ से, कांटे वाली चम्मच/fork या टूथपिक का उपयोग करके डिज़ाइन बनाई जाती है।
 
5. तलना (फ्राई करना):
• एक कढ़ाई में देसी घी या तेल गर्म करें।
• आंच को मध्यम से धीमी रखें।
• तैयार ठेकुआ को गर्म घी/तेल में धीरे-धीरे डालें और सुनहरा भूरा यानी Golden Brown  और कुरकुरा होने तक दोनों तरफ से तलें।
• धीमी आंच पर तलने से ठेकुआ अंदर तक अच्छी तरह पकता है और खस्ता बनता है।
 
6. परोसना और स्टोर करना:
• तले हुए ठेकुआ को निकालकर अतिरिक्त तेल/घी निकालने के लिए टिशू पेपर पर रखें।
• ध्यान दें: तलने के बाद इसे तुरंत न ढकें, इससे क्रंच खत्म हो जाता है।
• ठंडा होने के बाद, इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें।
 
यह पारंपरिक विधि छठ पूजा का महाप्रसाद ठेकुआ बनाने के लिए अपनाई जाती है, जिससे यह खस्ता और स्वादिष्ट बनता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Chhath food 2025 : छठ पर्व 2025, छठी मैया के विशेष भोग और प्रसाद जानें

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Premanand ji maharaj news: प्रेमानंद महाराज को किडनी की कौनसी बीमारी है, जानिए लक्षण और इलाज

Premanand ji maharaj news: प्रेमानंद महाराज को किडनी की कौनसी बीमारी है, जानिए लक्षण और इलाजPremanand ji maharaj is suffering from which disease: वृंदावन के संत, प्रेमानंद महाराज जी, अपनी ज्ञान भरी बातों और भक्तिमय जीवन शैली के कारण दुनिया भर में पूजनीय हैं। पिछले कुछ समय से उनकी सेहत को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। महाराज जी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नामक एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उन्हें प्रतिदिन डायलिसिस (Dialysis) पर रहना पड़ता है।

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीके

HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीकेHFMD:भारत में कई जगहों पर, विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बच्चों के बीच "हैंड-फुट-माउथ सिंड्रोम" (Hand-Foot-and-Mouth Disease - HFMD) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यूपी के कई जिलों में हैंड फुट माउथ सिंड्रोम (HFMS) वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे अब तक संक्रमित पाए गए हैं। यह वायरस खासतौर पर 10 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

इजराइल ने तो दे दिया, आप भी प्लीज ट्रंप को भारत रत्न दे दो मोदी जी!

इजराइल ने तो दे दिया, आप भी प्लीज ट्रंप को भारत रत्न दे दो मोदी जी!इज़राइल ने तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दे ही दिया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पुरस्कार 'भारत रत्न' – जो सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, नेल्सन मंडेला, आदि जैसी महान हस्तियों को मिला है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थोप दिया जाए! क्यों?

और भी वीडियो देखें

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएं

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएंChhath Puja Wishes 2025: महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर आप अपने प्रियजनों को ये खूबसूरत कोट्स, मैसेज और शुभकामना संदेश भेज सकते हैं, जिन्हें आप अपनी शुभकामना इमेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आपके लिए कुछ खास संदेश प्रस्तुत हैं, जिन्हें अपनों को भेजकर आप पर्व की खुशी को दुगुना कर सकते हैं। Chhath Puja Messages n Status

Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा पर जानें ज्वैलरी फैशन ट्रेंड्स और कैसा हो आपका श्रृंगार

Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा पर जानें ज्वैलरी फैशन ट्रेंड्स और कैसा हो आपका श्रृंगारChhath Puja Fashion: छठ पूजा पर पारंपरिक साड़ी के साथ ही, सोने-चांदी के गहनों और पारंपरिक शैली के गहनों के साथ आप अपनी खूबसूरती को और बढ़ा सकती हैं। छठ पूजा के लुक को पारंपरिक गोल्ड गहने पूरा करते हैं। छठ पूजा के गहनों के ट्रेंड्स, फैशन गोल्ड और पारंपरिक भारतीय गहनों पर केंद्रित होते हैं।

Chhath geet bhojpuri; छठ पूजा विशेष: भोजपुरी में छठ गीत

Chhath geet bhojpuri; छठ पूजा विशेष: भोजपुरी में छठ गीतChhath geet bhojpuri: छठ पूजा पर बिहार में गाए जाते हैं ये भोजपुरी गीत। इन लोकगीतों से इस उत्सव में चार चांद लग जाते हैं। छठ पूजा के लोकगीतों में छठ मैया की महिमा, सूर्य देव की उपासना और भक्तों की मनोकामनाओं का वर्णन होता है। वेबदुनिया पर पढ़ें 5 लोकप्रिय छठ भोजपुरी छठ गीत।

Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा के फैशन ट्रेंड्स, जानें महापर्व छठ की पारंपरिक साड़ियां और शुभ रंग

Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा के फैशन ट्रेंड्स, जानें महापर्व छठ की पारंपरिक साड़ियां और शुभ रंगAuspicious Colours Chhath Puja: छठ पूजा आस्था, शुद्धता और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का महापर्व है। इस दौरान महिलाएं सूर्य देव और छठी मैया के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से पारंपरिक परिधानों में सजती हैं। फैशन का केंद्र बिंदु यहां साड़ी और शुभ रंग होते हैं, जो त्योहार की गरिमा को बढ़ाते हैं।

Chhath food 2025 : छठ पर्व 2025, छठी मैया के विशेष भोग और प्रसाद जानें

Chhath food 2025 : छठ पर्व 2025, छठी मैया के विशेष भोग और प्रसाद जानेंChhath Puja food: छठ पूजा में बनने वाले ये व्यंजन पूरी तरह सात्विक, शुद्ध और घर पर बनाए जाते हैं, कद्दू-भात एक लोकप्रिय और पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे खासकर छठ पूजा और अन्य धार्मिक अवसरों पर बनाया जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com