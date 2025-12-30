मंगलवार, 30 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

New Year Kids Story: नववर्ष पर बच्चों की प्रेरक कहानी: 'सपनों की उड़ान'

New Years Day
New Years Story for Children: नया साल हमेशा एक नई शुरुआत की तरह होता है, और इस दिन को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को प्रेरित करना। बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी जो उन्हें उत्साहित कर सकती है, यहां पढ़ें नए साल के संकल्प की प्रेरणादायक कहानी...
 
प्रेरणादायक कहानी: "सपनों की उड़ान"
 
बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था, जिसका नाम था मोहन। मोहन एक बेहद उत्साही और जिज्ञासु बच्चा था। उसे हमेशा नए चीज़ें सीखने का शौक था, लेकिन उसका एक सपना था—वह हमेशा आकाश में उड़ने का सपना देखता था। वह सोचता था, "काश, मैं भी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकता!"
 
गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था बाबा रामू। मोहन अक्सर बाबा के पास जाकर उनसे अपने सपनों के बारे में बात करता। एक दिन उसने बाबा से कहा, "बाबा, मुझे भी उड़ना है, क्या मुझे कभी आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा?"
 
बाबा मुस्कराए और मोहन से बोले, "मोहन, उड़ना सिर्फ आकाश में ही नहीं, बल्कि अपने सपनों की ओर भी होता है। उड़ने के लिए तुम्हारे पास पंख नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे पास एक शक्तिशाली चीज़ है—तुम्हारा सपना और मेहनत। अगर तुम मेहनत और दृढ़ नायकता से अपने सपनों को पकड़ने की कोशिश करोगे, तो एक दिन तुम उन्हें पूरा कर सकोगे।"
 
नववर्ष के दिन, मोहन ने ठान लिया कि वह अपने सपने को साकार करेगा। उसने खुद से वादा किया कि वह अब सिर्फ सपने नहीं देखेगा, बल्कि उन्हें पूरा करने की दिशा में कड़ी मेहनत करेगा। उसने पढ़ाई में और भी ध्यान लगाना शुरू किया और नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश की। हर दिन वह खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता था। उसकी मेहनत और लगन धीरे-धीरे रंग लाने लगी।
 
समय बीतता गया, और मोहन ने अपनी पढ़ाई में अव्‍वल दर्जा हासिल किया। उसने अपनी कड़ी मेहनत से न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि गांव में एक अच्छा नाम भी कमाया।
 
नववर्ष के एक और दिन, जब मोहन अब बड़ा हो चुका था, बाबा रामू से मिला। वह खुशी से भरा हुआ था। उसने बाबा से कहा, "बाबा, आपने सही कहा था, मैंने मेहनत की और आज मैं अपने सपने को छूने में सफल हो गया हूं।"
 
बाबा ने संतुष्टि से मोहन को देखा और कहा, "याद रखना, मोहन, असली उड़ान तब होती है जब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम बढ़ाते हो।" 
 
यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और दृढ़ नायकता दिखाएं, तो कोई भी सपना सच हो सकता है।
 
सीख: हर नववर्ष पर हमें अपने पुराने सपनों और लक्ष्यों को फिर से परखना चाहिए। जैसे मोहन ने मेहनत और धैर्य से अपनी उड़ान को साकार किया, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पाने के लिए ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। अगर हम ठान लें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता!
 
नववर्ष की शुभकामनाएं!
 
ALSO READ: नववर्ष 2026 विशेष कविता: नववर्ष का संकल्प पथ
