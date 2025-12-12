शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. निबंध
  4. Christmas Essay 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (11:25 IST)

Christmas Essay: क्रिसमस की धूम, पढ़ें बड़ा दिन पर रोचक हिन्दी निबंध

Christmas history
Christmas Festival Nibandh: प्रस्तावना: क्रिसमस (Christmas) विश्वभर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। यह मुख्य रूप से ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब पूरी दुनिया में विभिन्न समुदायों द्वारा इसे खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व ईसा मसीह के जन्म के दिन, यानी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। यह दिन प्यार, भाईचारे, और दया की भावना को प्रकट करने का प्रतीक है।
 
क्रिसमस का इतिहास: क्रिसमस का पर्व ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम (Bethlehem) में हुआ था, जो कि आज इज़राइल में स्थित है। ईसा मसीह को ईसाई धर्म में भगवान का पुत्र माना जाता है, और उनका संदेश मानवता, प्रेम, और शांति का था। उनका जीवन और उपदेश आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
 
क्रिसमस की शुरुआत में धार्मिक गतिविधियां और चर्च में विशेष प्रार्थनाएं होती थीं, लेकिन समय के साथ यह एक सांस्कृतिक और पारिवारिक पर्व बन गया, जिसे हर वर्ग और समुदाय के लोग खुशी के साथ मनाने लगे।
 
क्रिसमस का महत्व: क्रिसमस सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह मानवता और समाज सेवा का प्रतीक भी है। इस दिन सभी इंसानों के बीच प्यार और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी व्यक्तिगत खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, खासकर उन लोगों के साथ जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
 
क्रिसमस पर्व की तैयारियां: क्रिसमस का त्योहार एक महीने पहले से ही मनाना शुरू हो जाता है। लोग क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा को अपनाते हैं, जो घरों में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस पेड़ को चमकदार लाइट्स, रंग-बिरंगे गेंदे, सांता क्लॉस के चित्र और अन्य सजावटी सामान से सजाया जाता है। बच्चे क्रिसमस के दिन के इंतजार में रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस दिन सांता क्लॉस द्वारा भेंट/ उपहार मिलने की उम्मीद रहती है।
 
क्रिसमस कार्ड्स का आदान-प्रदान भी एक लोकप्रिय परंपरा है, जिसमें लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को शुभकामनाएं भेजते हैं। इसके अलावा, लोग क्रिसमस डिनर की भी तैयारियां करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, जैसे कि केक, कुकीज़, पाई, स्मोक्ड चिकन आदि।
 
क्रिसमस की धूम: क्रिसमस के दिन, पूरे शहर में एक खास तरह की धूम होती है। चर्चों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, और लोग वहां जाकर ईसा मसीह की पूजा और प्रार्थना करते हैं। बच्चों के बीच सांता क्लॉस का विशेष आकर्षण होता है। वे उन्हें उपहार देने के साथ-साथ उन्हें क्रिसमस के गीत गाने के लिए प्रेरित करते हैं।
 
क्रिसमस के दिन सांता क्लॉस के चित्र हर जगह नजर आते हैं। वे लाल रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं और उनके हाथों में उपहारों से भरी बैग होती है। बच्चे उन्हें देखकर खुशी से झूम उठते हैं और उनके उपहारों को प्राप्त करने के लिए इंतजार करते हैं।
 
इसके साथ ही, शहरों और कस्बों की सड़कों और बाजारों को सजाने की भी परंपरा है। क्रिसमस लाइट्स से सजी दुकानों, इमारतों और घरों के दृश्य बहुत ही आकर्षक और रंगीन होते हैं। बाजारों में विशेष क्रिसमस ऑफर और डिस्काउंट भी दिए जाते हैं, जिससे लोग इस दिन की खरीदारी में व्यस्त रहते हैं।
 
क्रिसमस के गीत और संगीत: क्रिसमस के दिन क्रिसमस कैरोल (Christmas Carols) गाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। ये गीत खुशी और आनंद का प्रतीक होते हैं। 'जॉय टू द वर्ल्ड', 'साइलेंट नाइट', 'हैप्पी क्रिसमस टू यू' जैसे गीतों का गायन चर्चों और सड़कों पर होता है। इन गीतों में प्रेम, शांति और मानवता का संदेश होता है, जो पूरे संसार में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। क्रिसमस या बड़ा दिन की धूम हर दिल में उमंग और उल्लास भर देती है, और यह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और साझा खुशी है।
 
उपसंहार: इसके अलावा, यह पर्व हमें आध्यात्मिक शांति की ओर भी प्रेरित करता है। ईसा मसीह ने अपने जीवन में दया, क्षमा, और सहानुभूति का संदेश दिया था। उनके इस संदेश को क्रिसमस के माध्यम से आज भी फैलाया जाता है। यह दिन हमें शांति, प्यार, और मानवता का संदेश देता है। चाहे हम किसी भी धर्म या संस्कृति के हों, क्रिसमस हमें यह सिखाता है कि हमें एक-दूसरे के साथ मिलकर प्रेम और खुशी बांटना चाहिए।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Christmas 2025: दुनियाभर में हो रही है क्रिसमस की तैयारी, जानिए क्या है खास?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाक

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाकblood sugar control: डायबिटीज यानी मधुमेह, आज के समय की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। यह सिर्फ एक ब्लड शुगर डिसऑर्डर नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रॉनिक स्थिति है जो पूरे शरीर को धीरे-धीरे प्रभावित करती है।

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपायVastu Tips for Bathroom :वास्तु शास्त्र, जो भारतीय स्थापत्य कला का प्राचीन विज्ञान है, घर में ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को नियंत्रित करता है। और शौचालय का वास्तु दोष राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे घर में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और धन का अपव्यय जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए कुछ आवश्यक उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं...

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोग

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोगNegative thinking: आधुनिक चिकित्सा और शोध यह मानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाले नकारात्मक विचार, भावनाएं और तनाव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र (Immune System) और हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करके कई रोगों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं या लक्षणों को बिगाड़ सकते हैं। मनोविज्ञान (Psychology) और मनो-दैहिक चिकित्सा (Psychosomatic Medicine) से जुड़े यहां 10 ऐसे नकारात्मक विचार दिए गए हैं, जिनके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को आमतौर पर इनसे जोड़ा जाता है।

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदे

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदेCold weather diet plan: सर्दी के मौसम में ताजगी और ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। सर्दी में शरीर को ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, और इसके लिए हम कुछ विशेष फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जो न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म भी रखते हैं।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

और भी वीडियो देखें

कविता: ओशो का अवतरण, अंतरात्मा का पर्व

कविता: ओशो का अवतरण, अंतरात्मा का पर्वहवा में कोई मौन फिर से बोलने लगता है,जैसे पृथ्वी के भीतर कोई पुराना घंटा ध्यान के लिए बज उठा हो। यह केवल एक जन्मदिन नहीं, यह उस चेतना का उत्सव है जो परंपरा के जंगल में अकेली खड़ी एक निर्भय मशाल थी। रजनीश और ओशो दो नहीं, एक ही श्वास के दो अलग-अलग नाम,जब चंद्रोदय जैसा मौन मनुष्य के भीतर उतर आया।

International Mountain Day: अरावली पर्वत श्रृंखला का वजूद खतरे में

International Mountain Day: अरावली पर्वत श्रृंखला का वजूद खतरे मेंआज अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस है। हर साल 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2003 में यह दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य पर्वतों के महत्व, संरक्षण और पर्वतीय समुदायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पर्वत पेयजल, जैव विविधता, औषधियों, भोजन और लकड़ी आदि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं,

ओशो: रजनीश से बुद्धत्व तक, एक असाधारण सद्गुरु की शाश्वत प्रासंगिकता

ओशो: रजनीश से बुद्धत्व तक, एक असाधारण सद्गुरु की शाश्वत प्रासंगिकताओशो एक बेजोड़ वक्ता थे। उनके प्रवचनों की शैली अनूठी थी गहन ज्ञान, कविता, चुटकुले, और व्यक्तिगत किस्सों का मिश्रण। उन्होंने महावीर, बुद्ध, कृष्ण, मीरा, नानक, मोहम्मद, जीसस और ज़ोरोएस्टर सहित सभी प्रमुख संतों और रहस्यवादियों पर विस्तार से बात की।

Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस, जानें उनके वीरता की कहानी, पढ़ें 5 अनसुनी बातें

Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस, जानें उनके वीरता की कहानी, पढ़ें 5 अनसुनी बातेंBiography of Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह के बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को अमर कर दिया। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो आज भी लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। 10 दिसंबर को वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस के रूप में मनाना उनके योगदान और साहस को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

Human Rights Day:10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?

Human Rights Day:10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?Human Rights Day 10 December 2025: पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके संरक्षण की दिशा में काम करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को उनके अधिकार मिले, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या राष्ट्रीयता के हों।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com