शनिवार, 10 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. मकर संक्रां‍ति
  4. Makar Sankranti Status 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 10 जनवरी 2026 (12:25 IST)

Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेश

Happy Makar Sankranti Messages
Makar Sankranti wishes in Hindi: मकर संक्रांति भारत के सबसे उल्लासपूर्ण और सकारात्मक त्योहारों में से एक है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर आसमान में रंग-बिरंगी पतंगों की उड़ान, घर-घर में बनने वाली तिल और गुड़ की मिठाइयों की मिठास, और अपनों को भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश इस पर्व को और भी खास बना देते हैं। यह त्योहार न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि, आपसी प्रेम और मधुर वाणी का संदेश भी देता है। डिजिटल युग में लोग मकर संक्रांति से जुड़ीं विशेषज, कोट्‍स, कैप्शन तथा मैसेजेस को अपनों को भेजकर खुशियों का इजहार करते हैं।ALSO READ: मकर संक्रांति पर केरल में मकरविलक्कु त्योहार, सबरीमाला मंदिर के आकाश में नजर आएगा दिव्य प्रकाश
 
यहां पढ़ें पतंगों की उड़ान, तिल–गुड़ मिठाई और शुभकामना संदेश से जुड़े खास 10 बेहतरीन मैसेजेस...  
 
टॉप 10 शुभकामना संदेश
 
1. सूर्य की ऊर्जा वाला संदेश: 
 
"सूर्य के उत्तरायण होने से 
आपके जीवन में अंधेरा छंट जाए 
और ज्ञान व सफलता का प्रकाश फैले। 
मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई!"
 
2. उन्नति की कामना: 
 
"मीठी बोली, मीठी जुबान, मकर संक्रांति का यही है पैगाम। 
जैसे उड़ती है पतंग आसमान में, 
वैसे ही ऊंचा हो आपका नाम। 
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं!"
 
3. मिठास भरा संदेश: 
 
"तिल हम हैं और गुड़ आप, 
मिठाई हम हैं और मिठास आप। 
साल के पहले त्योहार से हो रही है शुरुआत, 
आपको हमारी तरफ से मकर संक्रांति की मुबा़रकबाद!"
 
4. रिश्तों की मिठास के लिए: 
 
"गुड़ सी मिठास और तिल सी 
शक्ति आपके जीवन में बनी रहे। सं
क्रांति का यह पर्व आपके परिवार के लिए मंगलमयी हो।"
हैप्पी मकर संक्रांति!"
 
5. शांति और समृद्धि के लिए: 
 
"मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर 
आपके जीवन में सुख, शांति 
और समृद्धि का आगमन हो। 
 
6. छोटा और प्यारा संदेश: 
 
"तन में मस्ती, मन में उमंग, 
देकर सबको अपनापन, 
गुड़ में जैसे मिल गया तिल, उड़ें पतंग संग-संग। 
हैप्पी मकर संक्रांति!"
 
7. पॉजिटिविटी संदेश: 
 
"सपनों को लेकर मन में, 
उड़ाएंगे पतंग आसमान में। 
ऐसी भरेगी उड़ान ये पतंग, जो भर देगी जीवन में खुशियों के रंग। 
मकर संक्रांति की बधाई!"
 
8. सफलता की उड़ान: 
 
"मंदिर की घंटी, आरती की थाली, 
नदी के किनारे सूरज की लाली। 
जिंदगी में आए खुशियों की बहार, 
मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार!"
 
9. तिल-गुड़ और पतंग की मस्ती: 
 
"काट न सके कोई पतंग आपकी, 
टूटे न कभी डोर विश्वास की। 
छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी, 
जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की। शुभ मकर संक्रांति!"
 
10. आध्यात्मिक संदेश: 
 
"गंगा स्नान और दान-पुण्य के 
इस महापर्व पर सूर्य देव आपकी 
सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। 
मकर संक्रांति की अनंत शुभकामनाएं!"
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकार
मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वाद

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वादMakar Sankranti 2026: वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस बार ग्रहों की स्थिति साधकों और दान-पुण्य करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगी। मकर संक्रांति 2026 के मुख्य शुभ योग और विवरण नीचे दिए गए हैं।

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथा

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथाMagh Maas Katha 2026: माघ माह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक क्रियाएं और पुण्य लाभ के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस माह में किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और पवित्रता की प्राप्ति होती है।

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?Ganti and ghanta: भारतीय संस्कृति और मंदिर विज्ञान में घंटी का स्थान केवल एक वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय नाद और चेतना का प्रतीक है। प्राचीन काल में जहाँ मंदिरों में यह भक्ति का माध्यम थी, उपस्थिति की सूचना है। वहीं राजमहलों के द्वार पर लगा 'न्याय का घंटा' राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद का सेतु हुआ करता था।

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षित

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षितभविष्यवाणी 2026: नए वर्ष में घट सकती हैं देश और दुनिया में ये घटनाएं

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

Makar Sankranti Quotes: पतंगों की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेश

Makar Sankranti Quotes: पतंगों की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेशHappy Makar Sankranti Messages: मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने और नए उत्साह के संचार का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर तिल-गुड़ की मिठास और पतंगों की उड़ान के साथ अपने दोस्तों और परिवार को ये खास संदेश भेजकर बधाई दें। यहां पढ़ें मकर संक्रांति 2026 के टॉप 10 शुभकामना संदेश:

Numerology 2026: साप्ताहिक अंक ज्योतिष, जानें 12 से 18 जनवरी 2026 का भविष्यफल

Numerology 2026: साप्ताहिक अंक ज्योतिष, जानें 12 से 18 जनवरी 2026 का भविष्यफलJanuary 2026 Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यफल। इस सप्ताह आपका धन योग बन रहा है जो सरकारी नौकरी और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए 'पदोन्नति' के अवसर लेकर आएगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। निवेश से लाभ होगा। पित्त संबंधी समस्या हो सकती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 जनवरी, 2026)Today Rashifal 10 January 2026 | कैसा रहेगा आज 10 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

10 January Birthday: आपको 10 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 January Birthday: आपको 10 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 10 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग
