मंगलवार, 6 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. there will be a rare conjunction of events on makar sankranti after 23 years
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (19:19 IST)

मकर संक्रांति पर 23 साल बाद दुर्लभ संयोग, भूत जाति बाघ पर सवार है, जून तक रहना होगा संभलकर

मकर संक्रांति 2026
makar sankranti 2026: 23 साल बाद मकर संक्रांति पर एकादशी के संयोग के साथ ही अन्य कई दुर्लभ योग संयोग बन रहे हैं। ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर वर्ष 2026 का पूर्वार्ध वैश्विक उथल-पुथल और बड़े परिवर्तनों का संकेत दे रहा है। मकर संक्रांति का पर्व भारतीय संस्कृति में केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्थानांतरण का समय भी है। इस वर्ष, मकर संक्रांति के समय बनने वाले ज्योतिषीय संयोग दुनिया के समृद्ध देशों और उच्च वर्गों के लिए एक चेतावनी की तरह उभर रहे हैं।
 
1. संक्रांति का स्वरूप: संपन्नता पर संकट
मकर संक्रांति का वाहन: इस वर्ष मकर संक्रांति 'भूत' जाति की है, जिनका वाहन 'बाघ' और उप-वाहन 'घोड़ा' है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब संक्रांति का वाहन और स्वरूप इतना आक्रामक होता है, तो इसका सीधा प्रभाव समाज के ऊपरी ढांचे पर पड़ता है। 
 
प्रभाव: इसका अर्थ है कि जो जातियां स्वयं को उच्च मानती हैं या वे देश जो आर्थिक और सैन्य रूप से समृद्ध हैं, उनके लिए यह समय 'भारी समस्या' लेकर आने वाला है। सत्ता परिवर्तन, आर्थिक मंदी या आंतरिक विद्रोह जैसी स्थितियां उन्हें झकझोर सकती हैं। यह धन-धान्य, सुख-शांति के साथ-साथ समाज में कुछ उथल-पुथल का भी संकेत देता है।
 
2. सूर्य का गोचर और उत्तरायण का आध्यात्मिक महत्व
मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि (मकर) में प्रवेश करते हैं। यहाँ से उत्तरायण का प्रारंभ होता है।
 
देवलोक का द्वार: उत्तरायण में सूर्य देव को 'देवलोक' की ओर गमन करने वाला माना जाता है। उत्तर दिशा कुबेर और देवताओं की दिशा है। यद्यपि यह समय आध्यात्मिक रूप से शुभ है, लेकिन भौतिक धरातल पर ग्रहों का संघर्ष तनाव पैदा कर रहा है।
 
3. देवगुरु बृहस्पति और शनि की चुनौतीपूर्ण स्थिति
वर्तमान में ग्रहों के दो सबसे बड़े कारक गुरु और शनि असहज स्थितियों में हैं:
 
अतिचारी गुरु: देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में 'अतिचारी' (अत्यधिक तीव्र गति) हैं। वे जून 2026 में अपनी उच्च राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति के कारण वे अपना पूर्ण शुभ प्रभाव देने में असमर्थ हैं।
 
शनि का प्रभाव: शनि देव वर्तमान में मीन राशि (गुरु की राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धर्म और न्याय के मामलों में कठोर अनुशासन और उथल-पुथल पैदा करते हैं। इसका अर्थ है कि इस वर्ष सभी के कर्मों का हिसाब किताब होगा।
 
4. राहु-केतु और धार्मिक कट्टरता
राहु का कुंभ राशि में और केतु का सिंह राशि में होना विश्व शांति के लिए शुभ संकेत नहीं है।
वैश्विक हालात: यह युति दुनिया भर में धार्मिक कट्टरता (Radicalism) और ध्रुवीकरण (Polarization) को बढ़ावा देगी।
मुस्लिम अलायंस: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों के बीच नए समीकरण और गठबंधन (Alliance) बन सकते हैं, जिससे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ेगा।
 
5. जून 2026 तक का कठिन समय
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जून 2026 तक का समय अत्यंत संवेदनशील है। * जून में गुरु कर्क राशि (उच्च राशि) में जाएंगे, जिससे कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है।
 
किंतु, यह राहत अल्पकालिक होगी क्योंकि अक्टूबर के अंत में गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि में गुरु का फल श्रेष्ठ नहीं माना जाता, जिसके कारण ईश्वर की जिस 'कृपा' या 'दिव्य सुरक्षा' की उम्मीद मानवता करती है, उसमें कमी आ सकती है।
 
कुल मिलाकर, 2026 का वर्ष वैचारिक युद्ध, सत्ता के संघर्ष और धार्मिक टकराव का वर्ष प्रतीत होता है। समृद्ध देशों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि 'बाघ' और 'घोड़े' पर सवार संक्रांति की गति तीव्र और विनाशकारी हो सकती है। जून 2026 तक संयम और शांति ही बचाव का एकमात्र रास्ता है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

07 January Birthday: आपको 7 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 January Birthday: आपको 7 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय07 January 2026 Today Shubh Muhurat : ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर किस देवता की होती है पूजा?

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर किस देवता की होती है पूजा?Makar Sankranti puja: मकर संक्रांति मुख्य रूप से भगवान सूर्य को समर्पित त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है क्योंकि वे धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि 'मकर' में प्रवेश करते हैं। इस अवसर पर निम्नलिखित देवी-देवताओं और शक्तियों की पूजा का विधान है...

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

Tilkuta Chauth 2026: तिल-संकटा चौथ पर कैसे करें पूजन, जानें मुहूर्त, महत्व और विधि

Tilkuta Chauth 2026: तिल-संकटा चौथ पर कैसे करें पूजन, जानें मुहूर्त, महत्व और विधिTilkut Chauth Vrat 2026: धार्मिक मान्यतानुसार तिल-संकटा चौथ एक बेहद शुभ और महत्वपूर्ण दिन है, जो विशेष रूप से संकटों से मुक्ति पाने, सुख-समृद्धि की प्राप्ति और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन तिल का दान और गणेश जी की पूजा से जीवन में शांति और सफलता आती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com