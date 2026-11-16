मंगल-राहु का महाटकराव: सिंह और कुंभ में बना अंगारक योग योग, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब मंगल और राहु एक-दूसरे से ठीक सातवें भाव में स्थित होते या किसी भाव में युति बताते हैं तो 'समसप्तक योग' के साथ ही 'अंगारक योग' भी बनता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, मंगल सिंह राशि में और राहु कुंभ राशि में विराजमान होकर आमने-सामने की दृष्टि डाल रहे हैं। चूँकि मंगल और राहु दोनों ही उग्र और विस्फोटक स्वभाव के ग्रह हैं, इसलिए इनका यह आमना-सामना सभी 12 राशियों के जीवन में अचानक बदलाव, ऊर्जा का उतार-चढ़ाव और महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक इसका प्रभाव।

1. मेष (Aries)

आपके पंचम (संतान, प्रेम, बुद्धि) और एकादश (लाभ, इच्छापूर्ति) भाव में यह योग बन रहा है।

प्रभाव: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन शेयर बाजार या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। प्रेम संबंधों में गलतफहमी और अहंकार के कारण तनाव हो सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है।

2. वृषभ (Taurus)

यह योग आपके चतुर्थ (सुख, माता, वाहन) और दशम (कर्म, करियर) भाव को प्रभावित कर रहा है।

प्रभाव: कार्यक्षेत्र में अचानक बड़ी जिम्मेदारी या बदलाव आ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद से बचें। पारिवारिक शांति भंग हो सकती है और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

आपके तृतीय (पराक्रम, छोटे भाई-बहन) और नवम (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा) भाव में यह स्थिति बन रही है।

प्रभाव: आपके साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान सामान और सेहत का ध्यान रखें। पिता या गुरु के साथ किसी बात पर असहमति हो सकती है। भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय मेहनत पर ध्यान दें।

4. कर्क (Cancer)

यह समसप्तक योग आपके द्वितीय (धन, वाणी, परिवार) और अष्टम (आकस्मिक घटनाएं, गुप्त विद्या) भाव में बन रहा है।

प्रभाव: अपनी वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखें, वरना कटु शब्दों के कारण परिवार में कलह हो सकती है। अचानक धन खर्च होने या किसी गुप्त चिंता के उभरने की आशंका है। वाहन चलाते समय और स्वास्थ्य (विशेषकर पेट या रक्त संबंधी) के मामले में सतर्क रहें।

5. सिंह (Leo)

मंगल आपकी ही राशि (लग्न) में और राहु सप्तम (जीवनसाथी, साझेदारी) भाव में स्थित हैं।

प्रभाव: आपके स्वभाव में क्रोध, जल्दबाजी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारी में तनाव की स्थिति बन सकती है। किसी भी बड़े फैसले को गुस्से में आकर न लें। सिरदर्द या रक्तचाप की समस्या से बचें।

6. कन्या (Virgo)

आपके द्वादश (व्यय, विदेश) और षष्ठ (रोग, ऋण, शत्रु) भाव में यह योग बन रहा है।

प्रभाव: आप अपने शत्रुओं और विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी आपको परेशान कर सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें। अनिद्रा और आंखों से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। विदेश से जुड़े कार्यों में गति आएगी।

7. तुला (Libra)

यह योग आपके एकादश (आय, मित्र) और पंचम (संतान, शिक्षा, प्रेम) भाव को सक्रिय कर रहा है।

प्रभाव: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन मित्रों के साथ किसी बात पर विवाद होने की संभावना है। संतान के भविष्य या व्यवहार को लेकर चिंता हो सकती है। रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों को अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है।

8. वृश्चिक (Scorpio)

आपके दशम (करियर, प्रतिष्ठा) और चतुर्थ (घर, संपत्ति) भाव में यह योग बन रहा है।

प्रभाव: करियर में उथल-पुथल के साथ-साथ उन्नति के प्रबल योग हैं। कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहें। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें। काम के दबाव के कारण आप परिवार को कम समय दे पाएंगे।

9. धनु (Sagittarius)

यह योग आपके नवम (भाग्य, उच्च शिक्षा) और तृतीय (साहस, संचार) भाव में बन रहा है।

प्रभाव: आपके भीतर ऊर्जा का संचार होगा और आप कठिन से कठिन काम को भी पूरा करने का साहस दिखाएंगे। छोटे भाई-बहनों से संबंध मधुर रखें। धार्मिक यात्रा या किसी नए कौशल को सीखने का अवसर मिल सकता है।

10. मकर (Capricorn)

आपके अष्टम (परिवर्तन, शोध) और द्वितीय (संचित धन, कुटुंब) भाव में मंगल-राहु आमने-सामने हैं।

प्रभाव: पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक लाभ या विवाद दोनों की संभावना है। ससुराल पक्ष से संवाद करते समय संयम बरतें। खान-पान में लापरवाही से बचें और किसी भी तरह के शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश न करें।

11. कुंभ (Aquarius)

राहु आपकी ही राशि (लग्न) में हैं और मंगल सप्तम (विवाह, व्यापार) भाव से देख रहे हैं।

प्रभाव: मानसिक भ्रम और बेचैनी बढ़ सकती है। आप एक साथ कई काम करने की सोचेंगे, जिससे तनाव होगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य या उनके साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। व्यापार में किसी नए पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

12. मीन (Pisces)

यह योग आपके षष्ठ (प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य) और द्वादश (हानि, यात्रा) भाव में बन रहा है।

प्रभाव: कर्ज लेने या देने से बचें, वरना पैसा फंस सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। अचानक लंबी यात्रा का योग बन सकता है। अपनी सेहत और दिनचर्या को अनुशासित रखें।

सामान्य ज्योतिषीय उपाय (सकारात्मक परिणाम के लिए):

हनुमान चालीसा का पाठ: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को चोला या सिंदूर अर्पित करें।

वाणी और क्रोध पर नियंत्रण: इस अवधि में कोई भी बड़ा निर्णय शांत मन से लें और जल्दबाजी से बचें।दान: मंगलवार या शनिवार को मसूर की दाल, गुड़ या काले तिल का दान करें।