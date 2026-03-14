Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 15 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 15 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है।

लव: प्रेमीसंग कुछ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा।

धन: आज कोई अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: शारीरिक सेहत बेहतर रहेगी।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्य में आपके प्रयासों का फल मिलेगा।

लव: लव रिश्ते में थोड़ा ध्यान और प्यार देने की जरूरत है।

धन: धन के मामले में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्याओं से बचने के लिए संतुलित आहार लें।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: आज आपको कार्य में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है।

लव: प्रेम रिश्तों में छोटी-मोटी गलतफहमियों से बचें।

धन: कारोबारियों की वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान लगाएं।

उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन और रोमांच रहेगा।

धन: कारोबार से आमदनी बढ़ने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: काम में सफलता के बड़े अवसर मिल सकते हैं।

लव: रिश्ते में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: आज आपके लिए पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं।

लव: रिश्ते में विश्वास और समझ बढ़ेगी।

धन: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

स्वास्थ्य: पेट की समस्याओं से बचने के लिए ध्यान दें।

तुला (Libra)

करियर: काम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।

लव: रिश्ते में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा।

स्वास्थ्य: गले की समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा में सफेद पुष्प अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा।

लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन: वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना लाभ देगा।

धनु (Sagittarius)

करियर: आज आपके पास प्रोजेक्ट हेतु कई नए विचार होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा।

धन: आज बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

उपाय: पीपल के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर सफलता हेतु अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

लव: आप दोनों के बीच समझ बेहतर होगी।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आज आपके कार्य में सकारात्मक बदलाव हो सकता है।

लव: प्रेमीसंग रिश्ते में थोड़ी दूरियां बन सकती हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग करें।

उपाय: आज चंद्र देव की पूजा करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में गहरी भावनात्मक समझ बढ़ेगी।

धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए खुद का ध्यान रखें।