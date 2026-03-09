मंगलवार, 10 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 10 March 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

आज का दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो

1. मेष (Aries)

Today 10 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नई नौकरी मिलने के अवसर मिल सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा। 
धन: निवेश के लिए दिन मध्यम है।
स्वास्थ्य: सेहत का पूर्ण ध्यान रखें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नये विस्तार की योजना सफल होगी। 
लव: किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है।
धन: आकस्मिक बड़े धनलाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी सराही जाएगी।
लव: सिंगल लोगों के लिए आज दिन रोमांटिक रहेगा।
धन: आज किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से आज बचें।
स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग शुरू कर सकते हैं।
उपाय: गौमाता को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा आज धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक तनाव का असर प्रेम जीवन पर पड़ सकता है।
धन: अनचाहे बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: पीपल में जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: एकाउंट्स से जुड़े लोगों के लिए लाभ का दिन है। 
लव: लव पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला हल होगा।
स्वास्थ्य: हृदय संबंधी सावधानी बरतें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: सरकारी अधिकारियों से आज तालमेल अच्छा बना रहेगा।
लव: प्रेम या दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन बचत की नई योजना बनाएंगे।
स्वास्थ्य: आज अपच की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें।ALSO READ: Kharmas March 2026: खरमास कब से हो रहा है प्रारंभ, क्या महत्व है इसका?
 

7. तुला (Libra)

करियर: जॉब में करियर में नई उड़ान संभव है।
लव: पार्टनर के साथ फिल्म देखने का प्लान बन सकता है।
धन: आज आभूषण या वस्त्रों पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: कॉस्मेटिक्स का प्रयोग ध्यान से करें।
उपाय: मंदिर में सफेद फूलों की माला चढ़ाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी।
लव: लव पार्टनर का ख्याल रखें।
धन: लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: मोबाइल का उपयोग कम करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर तथा नौकरी में भाग्य का साथ मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: आज धूप में कुछ समय बिताएं।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज आपकी मेहनत का फल पदोन्नति के रूप में मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ प्रेम संवाद बनाए रखें।
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी। 
स्वास्थ्य: कार्यस्थल पर बैठने की पोजीशन सही रखें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: ऑफिस में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: प्रेमीसंग छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो सकता है। 
धन: आज किसी को कर्ज न दें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द आज परेशान कर सकता है। 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: टीचिंग से जुड़े लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। 
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Sheetala Mata Puja 2026: कब है शीतला अष्टमी का त्योहार? जानिए तिथि, महत्व और पूजा विधि

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?ज्योतिष शास्त्र का सबसे शुभ माना जाने वाला 'मालव्य राजयोग' शुरू हो चुका है! शुक्र देव की विशेष कृपा से इन 4 राशियों के जीवन में सुख-सुविधाओं और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है? जानिए करियर, बिजनेस और आर्थिक लाभ से जुड़ी हर बड़ी भविष्यवाणी इस खास आलेख में।

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभJupiter Direct Transit 2026: गुरु ग्रह के मार्गी होने से बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। 13 दिसंबर तक 5 राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ।

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटना

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटनाउल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2025 को मंदिर के शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा को एक पक्षी उठाकर ले गया था इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और 26 पर्यटकों की मौत हो गई और फिर ऑपरेशन सिंदुर लॉन्च हुआ। अब ध्वजा पर पक्षी का बैठना किस बात कर संकेत है? पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित नीलचक्र और उस पर लहराते 'पतितपावन बाना' पर गुरुवार को एक बाज बैठा हुआ नजर आया।

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंता

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंताचीनी भविष्यवक्ता जियांग (Jiang), जिन्हें अक्सर 'चीनी नास्त्रेदमस' कहा जाता है, हाल के दिनों में अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के कारण काफी चर्चा में रहे हैं। बीजिंग में रहने वाले जियांग चीन में हिस्ट्री और फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने येल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वे यूट्यूब पर कॉफी एक्टिव रहते हैं। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, उनकी तीन प्रमुख भविष्यवाणियाँ सबसे अधिक वायरल हो रही हैं, जिनमें से 2 सच साबित हो चुकी हैं।

और भी वीडियो देखें

Sheetala Mata Puja 2026: कब है शीतला अष्टमी का त्योहार? जानिए तिथि, महत्व और पूजा विधि

Sheetala Mata Puja 2026: कब है शीतला अष्टमी का त्योहार? जानिए तिथि, महत्व और पूजा विधिSheetala Ashtami festival India: धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता रोगों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। खासकर पुराने समय में चेचक (smallpox) जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लोग माता शीतला की पूजा करते थे। इस दिन माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मार्च, 2026)Today 10 March 2026 horoscope in Hindi : आज 10 मार्च 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

10 March Birthday: आपको 10 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 March Birthday: आपको 10 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय10 March 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और...

10 को शीतला सप्तमी 11 को शीतला अष्टमी रहेगी, जानिए कब क्या करें

10 को शीतला सप्तमी 11 को शीतला अष्टमी रहेगी, जानिए कब क्या करेंSheetala Mata Festival India 2026:शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, जिसे बसोड़ा पर्व भी कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य शीतला माता की पूजा करना और उनसे घर में सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करना है। इस दिन विशेष रूप से स्वच्छता, स्वास्थ्य, और वातावरण की शांति का ध्यान रखा जाता है। इस दिन रोगों से बचाव के लिए शीतला माता का आशीर्वाद लिया जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com