Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 10 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 10 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नई नौकरी मिलने के अवसर मिल सकते हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा।

धन: निवेश के लिए दिन मध्यम है।

स्वास्थ्य: सेहत का पूर्ण ध्यान रखें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नये विस्तार की योजना सफल होगी।

लव: किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है।

धन: आकस्मिक बड़े धनलाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम की समस्या हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी सराही जाएगी।

लव: सिंगल लोगों के लिए आज दिन रोमांटिक रहेगा।

धन: आज किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से आज बचें।

स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग शुरू कर सकते हैं।

उपाय: गौमाता को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा आज धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।

लव: पारिवारिक तनाव का असर प्रेम जीवन पर पड़ सकता है।

धन: अनचाहे बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: सिरदर्द परेशान कर सकता है।

उपाय: पीपल में जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: एकाउंट्स से जुड़े लोगों के लिए लाभ का दिन है।

लव: लव पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला हल होगा।

स्वास्थ्य: हृदय संबंधी सावधानी बरतें।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: सरकारी अधिकारियों से आज तालमेल अच्छा बना रहेगा।

लव: प्रेम या दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

धन: धन बचत की नई योजना बनाएंगे।

स्वास्थ्य: आज अपच की समस्या हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: जॉब में करियर में नई उड़ान संभव है।

लव: पार्टनर के साथ फिल्म देखने का प्लान बन सकता है।

धन: आज आभूषण या वस्त्रों पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: कॉस्मेटिक्स का प्रयोग ध्यान से करें।

उपाय: मंदिर में सफेद फूलों की माला चढ़ाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी।

लव: लव पार्टनर का ख्याल रखें।

धन: लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: मोबाइल का उपयोग कम करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर तथा नौकरी में भाग्य का साथ मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज धूप में कुछ समय बिताएं।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज आपकी मेहनत का फल पदोन्नति के रूप में मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ प्रेम संवाद बनाए रखें।

धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी।

स्वास्थ्य: कार्यस्थल पर बैठने की पोजीशन सही रखें।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: ऑफिस में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।

लव: प्रेमीसंग छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो सकता है।

धन: आज किसी को कर्ज न दें।

स्वास्थ्य: कमर दर्द आज परेशान कर सकता है।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: टीचिंग से जुड़े लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।

लव: पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा।