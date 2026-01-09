शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (17:18 IST)

मकर संक्रांति और पतंगबाजी पर बेहतरीन कविता

Makar Sankranti festival
Makar Sankranti festival poem: मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी पर एक बेहतरीन कविता। इस कविता के माध्यम से मकर संक्रांति के उत्सव की खुशियां और पतंग उड़ाने के रोमांच को महसूस किया जा सकता है। यह कविता जीवन में नए उत्साह और दिशा पाने का संदेश देती है, जैसे पतंग आसमान में ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित करती है।
 
उड़ती पतंग, रंग-बिरंगी छाई,
आसमान में रंगों की बौछार आई।
सूरज की किरणों से सजी यह सुबह,
नया उत्साह, नई उमंग, नई राह आई।
 
मकर संक्रांति का पर्व है आज,
सर्दी को विदा, बधाई हो खुशियां साज।
पतंगों के संग उड़ें हमारे ख्वाब,
हर आकाश में हो हमारे हौसले का राग।
 
आसमान में तिनकों सी सपने उड़ें,
नए आरंभ की किरणों में घुंघरू बजें।
हर धागे में बसी है एक उम्मीद,
हर पतंग में है छुपी एक नई ज़िद।
 
दूर से जो देखते हैं हमें उड़ते,
उनकी आंखों में भी ख़्वाबों की रज़ा है।
डोर की पकड़, दिल की उम्मीदों जैसी,
जो कभी न टूटे, वो मजबूत रिश्तों जैसी।
 
मकर संक्रांति की ऊंचाई पर चढ़ें,
हम अपनी पतंगों को और ऊंचा उड़ाएं।
संजीवनी हो हमारी मेहनत की डोर,
इस दिन हम पाएं अपनी मंजिल का छोर।
 
पतंग उड़ाएं, उड़ें ख्वाबों के साथ,
जीवन में खुशी हो, हो हर राह साफ।
मकर संक्रांति की हर एक सुबह हो खास,
आसमान में रंगीन हो हर एक विश्वास।
 
सर्दियों में सेहत और स्वाद का खजाना है मक्के की राब, पीने से मिलते हैं ये फायदे, जानें रेसिपी

सर्दियों में सेहत और स्वाद का खजाना है मक्के की राब, पीने से मिलते हैं ये फायदे, जानें रेसिपीसर्दियों का मौसम आते ही हमारी पसंदीदा चीजों में से एक है गर्म-गर्म मक्के की राब। यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। मक्के की राब में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो सर्दियों में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं मक्के की राब पीने के 5 जबरदस्त फायदे और इसे बनाने की आसान रेसिपी।

सर्दियों में रोजाना पिएं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय, फायदे जानकर रह जाएंगे दंग

सर्दियों में रोजाना पिएं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय, फायदे जानकर रह जाएंगे दंगWinter care tips: सर्दियों का मौसम आते ही हम सभी सर्दी-खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। इनमें से एक है नींबू और लौंग की चाय। यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं इस चाय को बनाने का तरीका और इसके फायदे।

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंस

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंसRoom heater Precautions: इस समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कई घरों में सर्दी से बचने के लिए विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है? रूम हीटर कमरे की हवा को गर्म करने के साथ-साथ उसमें मौजूद नमी को भी सोख लेता है। इससे हवा शुष्क हो जाती है और हमारी त्वचा, नाक और गले में सूखापन महसूस होता है।

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकार

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकारTips for Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर भारत में। यह उत्सव खुशियां, सर्दियों के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक होता है। पतंग उड़ाने के लिए कुछ खास तकनीक और सामग्री की जरूरत होती है।

World Hindi Day: विश्व में भारतीयता का अहम परिचय ‘हिन्दी’

World Hindi Day: विश्व में भारतीयता का अहम परिचय ‘हिन्दी’World Hindi Day 2026: भारत भारती का जयघोष हर दिशा में हो रहा है, बंकिम बाबू द्वारा लिखित और भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् अपने 150 वर्ष की यात्रा को उल्लेखित कर रहा है और इसी के साथ भारतीय संविधान भी अपने लागू होने के 76 वर्ष पूर्ण कर चुका और 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

Swami Vivekananda Jayanti: स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय, 5 अनसुनी बातें और खास उपलब्धियां

Swami Vivekananda Jayanti: स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय, 5 अनसुनी बातें और खास उपलब्धियांSwami Vivekananda Birthday: स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता/ तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम था नरेन्द्रनाथ दत्त। वे एक सम्पन्न बंगाली परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता, विश्वनाथ दत्त, एक प्रसिद्ध वकील थे और मां, भुवनेश्वरी देवी, धार्मिक विचारों वाली महिला थीं।

Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगम

Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगमBihu 2026 Cooking Guide: बिहू फसल कटाई के उत्सव हैं। पोंगल में जहां चावल और गुड़ की प्रधानता होती है, वहीं बिहू में चावल और तिल से बने 'पीठा' मुख्य होते हैं। बिहू के दिन असम में बनाए जाने वाले व्यंजन न केवल पारंपरिक होते हैं बल्कि सेहत के लिहाज से लाभदायी होते हैं। आइए जानते हैं बिहू के खास व्यंजन और उनकी रेसिपी के बारे में:

Makar Sankranti Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का पर्व: एक रंगीन उत्सव, जानें इतिहास, महत्व और प्रभाव

Makar Sankranti Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का पर्व: एक रंगीन उत्सव, जानें इतिहास, महत्व और प्रभावMakar Sankranti and Kite Flying: मकर संक्रांति का त्योहार खासकर सर्दियों के मौसम के खत्म होने और वसंत के आगमन का प्रतीक है। इस दिन को मनाने के लिए लोग मिठाइयां, तिल-गुड़ के लड्डू और अन्य पारंपरिक व्यंजन भी बनाते हैं। पतंगबाजी और मकर संक्रांति के सांस्कृतिक महत्व के बारे में विस्तार से जानने के लिए, हम इस लेख में इसके इतिहास, महत्व और इसकी खासियत को समझेंगे।
