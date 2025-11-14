शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. कविता
  4. poem on Childrens Day
Written By Author सुशील कुमार शर्मा
Last Updated : शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (15:24 IST)

बाल दिवस पर कविता: सृष्टि का संगीत हैं बच्चे

Let children be born
प्यारे बच्चो तुम
धरती पर उतरी वह रोशनी हो
जो घर के हर अंधेरे को
छूते ही उजाला कर देती है।
 
तुम्हारी हंसी में
सरगम की पहली धुन बसती है
और तुम्हारी आंखों में
आकाश का सबसे भरोसेमंद नीला रंग।
 
तुम दौड़ते हो
तो हवा में नई आशाएं भर जाती हैं,
तुम गिरते हो
तो दुनिया को गिरने से बचाने का
पहला साहस मिलता है।
 
तुम्हारी हथेलियां
छोटी सही
पर भविष्य का सबसे बड़ा घर
इन्हीं में बसता है।
 
तुम्हारे सपने
किसी पाठ्यपुस्तक का अध्याय नहीं,
जीवन के लिए
नई कविता का मंत्र हैं।
 
ईश्वर ने जब मनुष्य को
सबसे सुंदर उपहार देना चाहा,
तो उसने सिर्फ इतना कहा कि
बच्चों को जन्म लेने दो
यही दुनिया को बचाएंगे।
 
तुम्हारी मासूमियत
हमारी थकी हुई आत्मा के लिए
एक मधुर विश्राम है,
तुम्हारी बातें
दिन की थकान पर रखी
एक मुलायम रजाई हैं।
 
आज बाल दिवस पर
बस इतना कहना है
तुम हंसते रहो
क्योंकि तुम्हारी हंसी में
हम सबका जीवन छिपा है।
 
तुम खिलते रहो
क्योंकि तुम्हारे खिलने से ही
हमारा कल फलता है।
 
और हम बड़े
अपने भीतर बस यह संकल्प रखें
कि तुम्हारी उजली आंखों से
कभी भी
सपनों का सूरज ढलने न पाए।
 
बाल दिवस की कोमल,
स्नेहभरी शुभकामनाएं
प्रत्येक नन्हे प्रकाश को।

(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है।)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

इस आदत से इंसानी दिमाग हो जाता है समय से पहले बूढ़ा, छोटी उम्र में बढ़ जाता है बुढ़ापे वाली बीमारियों का खतरा

इस आदत से इंसानी दिमाग हो जाता है समय से पहले बूढ़ा, छोटी उम्र में बढ़ जाता है बुढ़ापे वाली बीमारियों का खतराSleep disorder effect on brain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, नींद अक्सर हमारी प्राथमिकता सूची से बाहर हो जाती है। हम सोचते हैं कि काम या मनोरंजन के लिए नींद को कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक शोध कुछ और ही बताते हैं। यह आदत न केवल आपको थका हुआ महसूस कराती है, बल्कि आपके मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से समय से पहले बूढ़ा बना सकती है, जिससे कम उम्र में ही बुढ़ापे वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदे

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदेbalo ke liye sabse jyada jaruri vitamins: आजकल हर कोई घने, लंबे और मजबूत बाल चाहता है। लेकिन प्रदूषण, गलत खान-पान, तनाव और जीवनशैली की गड़बड़ी की वजह से बाल झड़ने, टूटने और समय से पहले सफेद होने की समस्या आम हो गई है। ऐसे में लोग तरह-तरह के शैंपू, ऑयल और ट्रीटमेंट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन अक्सर असली कारण को नजरअंदाज कर देते हैं।

7 फल जिनमें शुगर की मात्रा सबसे ज्यादा, डाइट में शामिल करने से पहले जरूर जानें

7 फल जिनमें शुगर की मात्रा सबसे ज्यादा, डाइट में शामिल करने से पहले जरूर जानेंfruits high in sugar: आज की लाइफस्टाइल में फिटनेस और हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। लोग अपनी डाइट पर खास ध्यान देने लगे हैं, खासकर जब बात शुगर या मीठे की आती है। अक्सर हमें लगता है कि केवल मिठाई, चॉकलेट या जंक फूड में ही ज़्यादा शुगर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फलों में भी शुगर की मात्रा काफी अधिक होती है?

शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिल

शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिलfoods to improve blood sugar: आज के समय में डायबिटीज़ और ब्लड शुगर असंतुलन एक आम समस्या बन चुके हैं। बदलती जीवनशैली, फास्ट फूड, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण इंसुलिन रेज़िस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। जब शरीर इंसुलिन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता, तब ब्लड शुगर स्तर नियंत्रित नहीं रह पाता और धीरे-धीरे यह डायबिटीज का रूप ले लेता है।

और भी वीडियो देखें

Childrens Day 2025 speech: 14 नवंबर, नेहरू जयंती और बाल दिवस के लिए बेस्ट हैं ये 9 स्पीच आइडियाज

Childrens Day 2025 speech: 14 नवंबर, नेहरू जयंती और बाल दिवस के लिए बेस्ट हैं ये 9 स्पीच आइडियाजBal Diwas Speech Ideas: भारत में हर साल 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। बच्चों के प्रति उनके असीम प्रेम और लगाव के कारण ही उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में समर्पित किया गया है। यहां पढ़ें नेहरू जयंती और बाल दिवस के लिए भाषण देने के 9 बेहतरीन आइडियाज...

Childrens Day 2025: 14 नवंबर: बाल दिवस पर जानें, 2 मिनट का छोटा और सरल भाषण

Childrens Day 2025: 14 नवंबर: बाल दिवस पर जानें, 2 मिनट का छोटा और सरल भाषणSpeech for School Children on Pandit Jawaharlal Nehrus Birth Anniversary: आज, 14 नवंबर का दिन, भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज ही के दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। उन्हें बच्चे इतना प्यार करते थे कि वे उन्हें 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे।

Nehru Jayanti 2025: जयंती विशेष: पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी 11 रोचक जानकारियां

Nehru Jayanti 2025: जयंती विशेष: पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी 11 रोचक जानकारियांPandit Jawaharlal Nehru Jayanti 2025: पंडित नेहरू के जीवन से हमें न केवल राजनीतिक दृष्टि से, बल्कि मानवता, शिक्षा, विज्ञान, और बच्चों के कल्याण के लिए भी प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन हमें यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान, प्रेम, और मानवता के आदर्शों को हमेशा बनाए रखना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर और मजबूत समाज की नींव रख सकें।

Jawaharlal Nehru Jayanti 2025: एक गुलाब, एक राष्ट्र निर्माता: बच्चों के प्यारे 'चाचा नेहरू' की कहानी

Jawaharlal Nehru Jayanti 2025: एक गुलाब, एक राष्ट्र निर्माता: बच्चों के प्यारे 'चाचा नेहरू' की कहानीPandit Jawaharlal Nehru Ki Kahani: यह रही बच्चों के प्यारे 'चाचा नेहरू' की कहानी, जिसमें एक गुलाब और एक राष्ट्र निर्माता की यात्रा को भावनात्मक और प्रेरक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद हैं यह रोचक जानकारीप्रद कहानी आपको जरूर पसंद आएगी।

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाक

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाकblood sugar control: डायबिटीज यानी मधुमेह, आज के समय की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। यह सिर्फ एक ब्लड शुगर डिसऑर्डर नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रॉनिक स्थिति है जो पूरे शरीर को धीरे-धीरे प्रभावित करती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com