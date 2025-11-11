childerns day poem: बाल दिवस की कविता, चाचा नेहरू को याद करते हुए
Childrens Day poem:आज है चौदह नवंबर,
दिन ये बहुत सुहाना है,
चाचा नेहरू का जन्मदिवस,
हमको खुशी मनाना है।
नन्हें हाथों में है ताकत,
हम कल का निर्माण करेंगे,
प्यार से, मेहनत से पढ़कर,
जग में नाम महान करेंगे।
चाचा नेहरू ने सिखाया,
गुलाब सा कोमल बनना है,
सबसे मीठा बोलो बच्चों,
सबको ही सम्मान देना है।
ज्ञान की ज्योति जलाकर,
आगे बढ़ते जाना है,
हिम्मत और ईमानदारी से,
देश का मान बढ़ाना है।
हम हैं कल के भाग्य विधाता,
ये बात नहीं भुलाना है,
आगे बढ़ो, खेलते जाओ,
दुनिया को रंगीन बनाना है!