शनिवार, 8 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 8 नवंबर 2025 (11:04 IST)

Nehru Jayanti 2025: जयंती विशेष: पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी 11 रोचक जानकारियां

Interesting Facts about Pandit Nehru
Pandit Jawaharlal Nehrus Life: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री और चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक और रोचक है।  उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका जीवन यह सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उस राष्ट्र के बच्चों और युवाओं को उच्च शिक्षा, सही दिशा और अवसर प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें हैं, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं।ALSO READ: nepal india relations: क्या नेहरू ने नहीं बनने दिया नेपाल को भारत का हिस्सा? जानिए ऐतिहासिक सच्चाई
 
आइए जानते हैं पंडित नेहरू के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में:
 
1. बचपन में प्यार से पुकारा जाता था 'जवाहर':
 
पंडित नेहरू का बचपन का नाम 'जवाहर' था। उनके परिवार वाले और करीबी लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। हालांकि, बड़े होते-होते उनका नाम 'जवाहरलाल' पड़ा, लेकिन उनकी प्यारी यादों में उनका बचपन का नाम हमेशा बना रहा। उनके पिता बचपन में उन्हें प्यार से 'जवाहर' कहते थे और बाद में बच्चे उन्हें स्नेह से 'चाचा नेहरू' बुलाते थे। 
 
2. अंग्रेजी में शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित:
 
नेहरू जी की शिक्षा पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम से हुई थी। उनकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। पंडित नेहरू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हाररो और ईटन स्कूल से प्राप्त की और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उनका पश्चिमी सभ्यता से गहरा लगाव था, लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी उन्हें गहरी रुचि थी।
 
3. व्यक्तिगत जीवन में एक कुशल लेखक और कवि:
 
पंडित नेहरू सिर्फ एक महान राजनेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल लेखक और कवि भी थे। उन्होंने अपने विचारों को लिखने के लिए कई किताबें लिखीं, जिनमें 'Discovery of India' (भारत की खोज) सबसे प्रसिद्ध है। नेहरू जी ने इस किताब की रचना अहमदनगर की जेल की थी, इसे क्‍लासिक का दर्जा हासिल है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और उसकी विविधता पर अपनी गहरी सोच और विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा, उन्होंने बच्चों के लिए भी अनेक किताबें लिखी, जैसे विश्व-इतिहास की झलक, 'Glimpses of World History' और द पेंगुइन नेहरू: ए बायोग्राफी 'The Penguin Nehru: A Biography'।
 
4. चाचा नेहरू के रूप में बच्चों के प्रति असीम स्नेह:
 
पंडित नेहरू बच्चों के प्रति अपनी असीम स्नेहभावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था, और वे अक्सर उन्हें अपने साथ रखते थे। उन्हें बच्चों के लिए अच्छे और सुखी भविष्य की चिंता रहती थी, इसलिए उन्हें 'चाचा नेहरू' के नाम से जाना जाता है। हर साल 14 नवंबर को उनकी जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है, ताकि बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण के प्रति समाज में जागरूकता फैलाई जा सके।
 
5. 'प्यारी लाल' और उनका प्यार:
 
नेहरू जी का एक गहरा प्रेम अपने 'प्यारी लाल' (उनकी पहली कार) के प्रति था। यह कार उन्हें बहुत प्रिय थी, और वह इसे लेकर काफी ध्यान रखते थे। उनका कहना था कि 'प्यारी लाल' एक बहुत ही शानदार और भरोसेमंद साथी है, जो उनके साथ हमेशा रहती है।ALSO READ: मोदी, इंदिरा या नेहरू, किसके नाम है लाल किले पर सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड
 
6. गांधी जी के करीबी मित्र:
 
नेहरू जी का महात्मा गांधी से गहरा संबंध था। वह गांधी जी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। गांधी जी ने पंडित नेहरू को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता के रूप में देखा और उन्हें हमेशा प्रेरित किया। उनके बीच गहरा मित्रता और सम्मान था, और नेहरू जी ने गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।
 
7. पंडित नेहरू का आदर्श और महान व्यक्तित्व:
 
पंडित नेहरू का मानना था कि भारतीय समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए और भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास होना चाहिए। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया और देश में औद्योगिकीकरण, विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया।
 
8. हमेशा एक जिज्ञासु मन और वैज्ञानिक रुचि:
 
पंडित नेहरू को विज्ञान और तकनीकी विकास में गहरी रुचि थी। वह हमेशा नए विचारों और नई खोजों के प्रति जिज्ञासु रहते थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेहरू भारत में अधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। 
 
9. ताजमहल से गहरा प्रेम:
 
पंडित नेहरू को ताजमहल से विशेष प्रेम था। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ताज महल का दौरा किया और इसे भारतीय संस्कृति का अद्वितीय प्रतीक माना। उन्होंने ताजमहल को भारतीय प्रेम और कला का एक महान उदाहरण कहा।
 
10. पंडित नेहरू और उनके प्रेम पत्र:
 
पंडित नेहरू के और उनकी पत्नी कमला नेहरू के बीच प्रेम पत्रों का आदान-प्रदान बहुत प्रसिद्ध था। उनकी पत्रों में भावनाओं और विचारों की गहरी अभिव्यक्ति होती थी। पंडित नेहरू ने अपने पत्रों में न सिर्फ अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और स्नेह व्यक्त किया, बल्कि वे देश के भविष्य के बारे में भी विचार करते थे। उनके पत्र भारतीय राजनीति और समाज के बारे में गहरी सोच को उजागर करते हैं।
 
11. प्रेम और पैतृकता का अनोखा रिश्ता:
 
पंडित नेहरू के साथ उनकी बेटी इंदिरा गांधी का भी एक बहुत गहरा और खास रिश्ता था। वह अपनी बेटी के बहुत करीब थे और उसे हमेशा प्रेरित करते थे। उनके संबंधों में गहरी मित्रता और आदर्श था, और यह साफ नजर आता है कि उन्होंने अपनी बेटी को राजनीति और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी मृत्यु के बाद भी, इंदिरा गांधी ने पिताजी के विचारों को आगे बढ़ाया।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Childrens Day Essay 2025: चाचा नेहरू का जन्मदिन: बाल दिवस पर निबंध
