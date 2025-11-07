शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. आज का दिन
  4. 150th anniversary of Vande Mataram song
Written By सपना सी.पी. साहू 'स्वप्निल'

वंदे मातरम् : राष्ट्र की आत्मा और हर भारतीय का गौरवगान! (विवादों से परे, जानें असली अर्थ)

National Song Vande Mataram
National Song Vande Mataram: वंदे मातरम् भारतीय आत्मा को दर्शाता राष्ट्रगीत है, जो भारत माता के प्रति प्रेम और भक्तिभाव को जाग्रत करता है। यह गीत राष्ट्रभक्ति का एक सशक्त, प्रेरणादायक और ओजस्वी मंत्र है।
 
हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की रचना श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 ई. में की थी और यह गीत उनके उपन्यास 'आनंदमठ' में सम्मिलित है। कुछ स्रोतों का मानना है कि यह सबसे पहले साहित्यिक पत्रिका 'बंगदर्शन' में प्रकाशित हुआ था। गीत की रचना 7 नवंबर 1875 को पूरी हुई थी। इसी ऐतिहासिक तिथि को हाल के वर्षों में इसकी 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में उत्सव और सामूहिक गायन आयोजित किए जाने का फैसला हुआ है।
 
वैसे तो स्वतंत्रता उपरांत वंदे मातरम् को 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। लेकिन इसका पहला गायन इससे बहुत पहले 1896 ई. में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एम. रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। यह गीत भले ही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसे स्वरबद्ध रवींद्रनाथ टैगोर ने किया था। कुछ स्रोतों का यह भी दावा है कि इसे जदुनाथ भट्टाचार्य ने संगीतबद्ध किया था।
 
वंदे मातरम् स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण गीत: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा होने से इसका गहरा ऐतिहासिक महत्व है। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणास्रोत था, जिसने जन-जन में देशभक्ति की ज्योत जलाई। यह राष्ट्र भक्ति का वह गूंजित मंत्र बना, जिसे सुनकर अंग्रेज भयभीत हो जाते थे। इसका संगीत तथा लय अत्यंत मधुर और प्रभावी है। इसका शब्द-शब्द हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं की याद दिलाते हुए हमारी एकता और भाईचारे से जोड़ता है।
 
हालांकि 1937 में, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम् के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई, जिसमें भारत मां का यशोगान करते हुए लिखा गया है - तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे-मंदिरे...!!! यह पंक्तियां मूर्ति पूजा को इंगित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यसमिति ने 29 अक्टूबर, 1937 को एक बयान पारित कर यह निर्णय लिया कि सार्वजनिक समारोहों में केवल वंदे मातरम् के पहले दो पद ही गाए जाएं, जिन्हें गैर-आपत्तिजनक माना गया था। हालांकि, जिन्ना को इससे भी संतुष्टि नहीं मिली और 1938 में वह इसे पूरी तरह त्यागने की मांग करने लगा।

तब नेहरू ने विवादित अंशों को हटाने या सीमित करने का निर्णय लिया था ताकि मुस्लिम लीग की आपत्तियों के बावजूद इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जा सके। परन्तु, हमारे राष्ट्रगीत के अंश हटाने पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदय हुआ तब से यह निर्णय अस्वीकार कर दिया गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रारंभ से ही मानना है कि यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है और इसमें भारत माता की अनुपम स्तुति है और इसे पूरा गाने का निर्णय लिया। बस तब से लेकर आज तक हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् संघ के हर आयोजन में पूरा गाया जाता है। यह भारत माता की स्तुति संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखी गई है। आइए, इसके मूल रूप से लिखी प्रत्येक पंक्ति का सरल हिंदी अर्थ समझते हैं-
 
वन्दे मातरम्!
इसका अर्थ है, हे मां मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। मां जन्मदात्री होती है, पूजनीय और ममता धारे होती है। वैसे ही मां भारती भी हम भारतवासियों का भरण-पोषण करती है।
 
सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्, शस्य-श्यामलाम् मातरम्॥ वन्दे मातरम् ॥1॥
 
हमारी मां भारती शुद्ध मीठे जल वाली हैं (जिसमें गंगा, यमुना सहित 200 प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं)। यह धरती मां फलों वाले वृक्षों से लदी है। केरल के तट (मलय) से बहती हवा शीतलता देती है। हे मां, तुम रबी, खरीफ, जायद जैसी विभिन्न फसलों से हरी-भरी (शस्य-श्यामला) हो। तुम प्रणाम योग्य हो।
 
शुभ्र-ज्योत्सनाम् पुलकित यामिनीम्, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्, सुहासिनीम् सुमधुर-भाषिणीम्। सुखदाम् वरदाम् मातरम्॥ वन्दे मातरम् ॥2॥
 
मां भारती की रात्रि चांद के प्रकाश से चमकीली (शुभ्र-ज्योत्सनाम्), प्रसन्न (पुलकित) और रोमांचित करने वाली है। यह खिले हुए फूलों (फुल्ल कुसुमित) और सुसज्जित पेड़ों (द्रुमदल) से शोभायमान है। मां तुम सदैव हर्षित, प्रसन्न रहने वाली और सुमधुर भाषा बोलने वाली हो। तुम सुख देने वाली और वरदान देने वाली हो।
 
कोटि-कोटि कंठ कल-कल निनाद कराले, कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले, अबला केन मा एत बले, बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्, रिपुदलवारिणीम् मातरम्।। वन्दे मातरम्।। 3।।
 
करोड़ों कंठ मधुर आवाज में तुम्हारी प्रशंसा को गुनगुना रहे हैं, और करोड़ों हाथों में तुम्हारी रक्षा के लिए धारदार तलवारें (खरकरवाले) निकली हुई हैं। मां, कौन कहता है कि तुम अबला हो? तुम बहुत बल धारण की हुई हो (बहुबल धारिणीम्), तुम सबको तारने वाली और शत्रुओं को समाप्त करने वाली (रिपुदलवारिणीम्) हो।
 
तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणा: शरीरे, बाहु ते तुमि माँ शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति, तोमाराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे-मंदिरे॥ वन्दे मातरम्।। 4।।
 
मां, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय और तुम ही तत्व (मर्म) हो। तुम ही शरीर में स्थित प्राण हो। हमारी बाहों में जो शक्ति है, वह तुम ही हो, और हृदय में जो भक्ति है, वह भी तुम ही हो। तुम्हारी ही प्रतिमा हर मन्दिर में गढ़ी हुई है या विराजती है।
 
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीम्, कमला कमलदलविहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्, नमामि कमलाम्। अमलाम्, अतुलाम्, सुजलाम्, सुफलाम्, मातरम्।।5।।
 
तुम ही दस अस्त्र धारण की हुई दुर्गा हो, तुम ही कमल पर आसीन लक्ष्मी (कमला कमलदलविहारिणी) हो, और तुम ही वाणी एवं विद्या देने वाली (सरस्वती) हो। तुम्हें प्रणाम। तुम अति पवित्र (अमलाम्), जिसकी कोई तुलना न हो (अतुलाम्), जल देने वाली और फल देने वाली हो।
 
श्यामलाम्, सरलाम्, सुस्मिताम्, भूषिताम्, धरणीम्, भरणीम्, मातरम्॥ वन्दे मातरम् ॥6॥
 
मां तुम श्यामवर्ण वाली, अति सरल (कपट रहित), सदैव मधुर हंसती हुई, सुसज्जित (भूषिताम्), धारण करने वाली (धरणीम्) और भरण-पोषण करने वाली (भरणीम्) हो।
 
इस तरह हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का अर्थ समझने पर एक भी शब्द विवादित नहीं है। यह हमें अपनी राष्ट्रीय पहचान और गौरव का अनुभव कराता है। यह सच है कि इस गीत को लेकर कुछ विवाद भी हुए हैं।
 
कुछ लोगों का मानना है कि इसमें धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, पर इसका अर्थ समझें तो यह भारत माता का यशोगान है। भारत माता हर भारतीय की धरती मां है। कोई भी धर्म या संप्रदाय हो, मां तो सबमें पूजनीय है और भारत मां को मां मानकर स्तुति करने में कभी कोई बुराई हो ही नहीं सकती। इसे पूरा गाएं और गर्वित होकर गाएं। वंदे मातरम्!ALSO READ: National Unity Day: सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की खास बातें, जानें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपाय

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपायRemedies for good sleep: क्या आप भी रात में घंटों करवटें बदलते रहते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना एक चुनौती बन गया है। लेकिन गहरी और आरामदायक नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय, जो आपको एक शांत और गहरी नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं।

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपाय

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपायफेफड़ों का संक्रमण और बचाव: स्वस्थ फेफड़ों के लिए संपूर्ण गाइड

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति काम

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति कामvaricose veins treatment by bee venom: वेरीकोज वेन्स एक आम समस्या है जिसमें पैरों की नसें सूज जाती हैं, मुड़ जाती हैं और नीली या बैंगनी रंग की दिखने लगती हैं। यह समस्या आमतौर पर लंबे समय तक खड़े रहने, मोटापा, बढ़ती उम्र या गर्भावस्था के कारण हो सकती है। इन नसों में अक्सर दर्द, खुजली और भारीपन महसूस होता है। आधुनिक चिकित्सा में वेरीकोज वेन्स के कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, जिनमें से एक है एपिटेरेपी (Apitherapy)। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें मधुमक्खियों के उत्पादों, विशेषकर उनके जहर का उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। तो, क्या वाकई मधुमक्खी का जहर इस समस्या का इलाज कर सकता है?

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असरfat burning herbal drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम, डाइट प्लान और महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोईघर में ही कई ऐसे प्राकृतिक पेय मौजूद हैं जो वजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं? ये देसी ड्रिंक्स न केवल फैट बर्न करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार देसी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

Heart attack symptoms: रात में किस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कारण

Heart attack symptoms: रात में किस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कारणHeart attack while sleeping: आजकल हार्ट अटैक केवल बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। वैसे तो यह किसी भी समय आ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रात के समय या सुबह 4 बजे के आस-पास इसका खतरा ज्यादा होता है। इसके पीछे कई शारीरिक और जीवनशैली से जुड़े कारण जिम्मेदार होते हैं। आइए जानते हैं कि रात में हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ जाता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी में

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी मेंBenefits of keeping a money bag for wealth: घर का माहौल और आसपास की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब बात धन की बढ़ोतरी की हो। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर की स्थिति, उसकी दिशा और यहां की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालती है। इस लेख में जानें घर में धन की बढ़ोतरी का आसान उपाय...

कमसिन लड़कियों की भूख, ब्रिटेन के एक राजकुमार के पतन की कहानी

कमसिन लड़कियों की भूख, ब्रिटेन के एक राजकुमार के पतन की कहानीAndrew Mountbatten Windsor: ब्रिटेन के वर्तमान राजा चार्ल्स तृतीय के 65 वर्षीय छोटे भाई, प्रिंस एंड्रयू ने अपनी "उपाधि और शाही सम्मान" खो दिए हैं। अब वे राजकुमार (प्रिंस) नहीं रहे। उनका नया नाम है 'मिस्टर एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर (Mr Andrew Mountbatten Windsor)। किंग चार्ल्स ने सार्वजनिक रूप से अपने इस छोटे भाई से नाता तोड़ लिया है।

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

ये है अचानक हार्ट अटैक से बचने का 7-स्टेप फॉर्मूला, जानिए अपने दिल का ख्याल रखने के सात 'गोल्डन रूल्स'

ये है अचानक हार्ट अटैक से बचने का 7-स्टेप फॉर्मूला, जानिए अपने दिल का ख्याल रखने के सात 'गोल्डन रूल्स'Seven simple habits to prevent heart attack: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, दिल की बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खराब जीवनशैली और अत्यधिक तनाव के कारण अचानक हार्ट अटैक के मामले युवाओं में भी देखे जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। लेकिन घबराएं नहीं! विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और हृदय रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि जीवनशैली में छोटे, मगर प्रभावी बदलाव करके 80% तक हृदय रोगों से बचा जा सकता है। अपने दिल को स्वस्थ रखने और आकस्मिक खतरे को टालने के लिए, इस आलेख में 7 आसान और प्रभावी नियम दिए गए हैं, जो आपके जीवन का 'गोल्डन फॉर्मूला' बन सकते हैं।

कवि दिनकर सोनवलकर की यादें

कवि दिनकर सोनवलकर की यादेंआज यादों के गलियारों से गुजरते हुए अनेक बातें, किस्से आंखे नम कर गए साथ ही जिंदगी के दिए अनमोल पलों के लिए पलकें झुक कर कृतज्ञता व्यक्त करती महसूस हुईं। ऐसी ही अनमोल, अविस्मरणीय यादों में एक महत्वपूर्ण और दिल के करीब रहने वाली याद है 'सोनवलकर काका' की याद। प्रसिद्ध कवि दिनकर सोनवलकर, हां हम उन्हें 'काका' ही संबोधित करते थे...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com