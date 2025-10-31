शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

1st november special day: 01 नवंबर: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, जानें 10 रोचक बातें

Chhattisgarh Foundation Day
Chhattisgarh Foundation Day: 1 नवंबर, भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इन राज्यों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ।ALSO READ: छत्तीसगढ़ का अनोखा 'गार्बेज कैफे', जहां प्लास्टिक कचरे के बदले मिलता है भरपेट खाना

ये दोनों राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य स्थित हैं और कृषि, संस्कृति, किलों, जलप्रपात, और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दिन दोनों राज्यों के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर, इतिहास और विकास की यात्रा को याद करते हुए गर्व के साथ इसे मनाते हैं। 
 
यहां पर 10 रोचक बातें दी जा रही हैं जो इन राज्यों के स्थापना दिवस से संबंधित हैं:
 
1. मध्यप्रदेश का गठन: मध्यप्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यह राज्य पहले केंद्रीय प्रांत का हिस्सा था और इसके गठन के बाद इसे मध्यभारत के रूप में जाना गया। 2000 में छत्तीसगढ़ का अलग राज्य बनने तक, मध्यप्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में हुआ।
 
2. छत्तीसगढ़ का गठन: छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। पहले यह मध्यप्रदेश का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ की स्थापना से पहले यह क्षेत्र 'छत्तीसगढ़ मंडल' के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन राज्य की स्थानीय जरूरतों और विकास के लिए किया गया था।
 
3. नाम का अर्थ: 'मध्यप्रदेश' का अर्थ है 'केंद्र में स्थित प्रदेश' और 'छत्तीसगढ़' का अर्थ है 'छत्तीस गढ़' यानी 36 किलों का प्रदेश। यह नाम छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऐतिहासिक किलों की संख्या से जुड़ा हुआ है।
 
4. राजधानी: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। वहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जो राज्य का वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र है।
 
5. भूतपूर्व राज्य: मध्यप्रदेश का गठन पहले भारतीय राज्य 'मध्‍यभारत' और 'भोपाल राज्‍य' के मिलाने से हुआ था। वहीं, छत्तीसगढ़ पहले छत्तीसगढ़ मंडल और उड़ीसा राज्य का हिस्सा था।
 
6. हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा: मध्यप्रदेश में हिंदी राज्य की प्रमुख भाषा है, जबकि छत्तीसगढ़ में हिंदी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी भाषा भी बहुत प्रचलित है, जो यहां की लोक संस्कृति का अहम हिस्सा है।
 
7. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था: दोनों राज्य कृषि प्रधान हैं, और यहां के लोग मुख्य रूप से खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं। मध्यप्रदेश को 'भारत का अनाज गोदाम' कहा जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहा जाता है क्योंकि यहां धान की बहुत अधिक पैदावार होती है।
 
8. संस्कृति और कला: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। मध्यप्रदेश में कांची और सांची जैसे विश्व धरोहर स्थल हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में राठ-चरण, पंथी नृत्य, और सुआ नृत्य जैसे लोक नृत्य और कला प्रमुख हैं।
 
9. प्राकृतिक संपदा: इन दोनों राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। मध्यप्रदेश में कांची, कचनार, और कांची वॉटरफॉल जैसे जलप्रपात और गहरी घाटियां हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली नेशनल पार्क और सरगुजा वाइल्डलाइफ सेंचुरी जैसी जैविक विविधता से समृद्ध जगहें हैं।
 
10. इतिहास में योगदान: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। यहां पर गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, और चंदेल राजवंश जैसे ऐतिहासिक साम्राज्यों का प्रभाव रहा है। साथ ही, छत्तीसगढ़ क्षेत्र ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जहां के लोग महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे।

इन राज्यों का गठन न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि दोनों राज्यों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान को भी नया आयाम मिला। 1 नवंबर को इन राज्यों के नागरिक गर्व और खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपायRemedies for good sleep: क्या आप भी रात में घंटों करवटें बदलते रहते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना एक चुनौती बन गया है। लेकिन गहरी और आरामदायक नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय, जो आपको एक शांत और गहरी नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं।

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मतWhat to keep in north direction of house : भारतीय संस्कृति में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है, जो घर की ऊर्जा और दिशाओं के सही उपयोग पर आधारित है। वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा को धन और समृद्धि का केंद्र माना जाता है। इस दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं, जिन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि धनवान लोग अपने घरों में इस दिशा का विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसी खास वस्तुएं हैं, जिन्हें इस दिशा में रखने से धन-समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है और घर में कभी कंगाली नहीं आती। आइए जानते हैं इन 4 चीजों के बारे में:

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटीVastu Tips for Kitchen: घर की रसोई को सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र भी समझा जाता है। भारतीय परंपरा में किचन को घर का “हृदय” कहा गया है क्योंकि यहां से परिवार की सेहत, सुख-शांति और ऊर्जा का सीधा संबंध जुड़ा होता है।

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपायफेफड़ों का संक्रमण और बचाव: स्वस्थ फेफड़ों के लिए संपूर्ण गाइड

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असरfat burning herbal drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम, डाइट प्लान और महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोईघर में ही कई ऐसे प्राकृतिक पेय मौजूद हैं जो वजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं? ये देसी ड्रिंक्स न केवल फैट बर्न करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार देसी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

Amla health benefits: आंवला: सेहत का खजाना, देगा अद्भुत स्वास्थ्य लाभ, होंगे ये कई सेहत फायदेAmla benefits: आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और फाइबर युक्त गुण पाचन को सुधारने, लीवर को डिटॉक्स करने, बालों और त्वचा को निखारने, और यहां तक कि हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य आहार माना जाता हैं। यहां जानें आंवला खाने के सेहत फायदे...

National Unity Day: सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की खास बातें, जानें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है?Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti: राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने इस दिन को 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था। उन्होंने आज़ादी के बाद 565 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय सुनिश्चित कर आधुनिक भारत की नींव रखी।

About Indira Gandhi:भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनेता इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, जानें जीवन परिचय और उल्लेखनीय कार्यIndira Gandhi biography: इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनका निधन 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था, जब उन्हें उनके अंगरक्षकों ने गोली मार दी थी। इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और देश के लिए उनके योगदान को याद किया जाता है।

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतेंRojana Kitna Fiber Khana Chahiye: हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए डाइट का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर एक अहम पोषक तत्व हमारी थाली से गायब रहता है, और वो है फाइबर। आज की फास्ट-फूड और पैकेज्ड खाने की लाइफस्टाइल में लोग पेट भरने तक तो खाते हैं, लेकिन पेट की असली जरूरत, यानी फाइबर पूरी नहीं हो पाती।

बिहार की चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो रही हैबिहार मतदाताओं के सामने मुख्य प्रश्न यही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार को कायम रखनी है या बदलने के लिए विपक्षी गठबंधन को सत्ता में लाना है? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र और भाजपा ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों, वक्तव्यों तथा व्यवहारों से स्थायी एवं तात्कालिक मुद्दे लगातार बनाए रखें है।
