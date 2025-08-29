शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. वास्तु-फेंगशुई
  4. Things you should not Keep in Kitchen vastu tips
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (11:51 IST)

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटी

Things you should not Keep in Kitchen
Vastu Tips for Kitchen: घर की रसोई को सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र भी समझा जाता है। भारतीय परंपरा में किचन को घर का “हृदय” कहा गया है क्योंकि यहां से परिवार की सेहत, सुख-शांति और ऊर्जा का सीधा संबंध जुड़ा होता है। वास्तु शास्त्र और आयुर्वेद दोनों ही मानते हैं कि अगर किचन में सफाई और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाए, तो इसका असर घर के माहौल और परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अक्सर हम छोटी-छोटी चीज़ों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो धीरे-धीरे किचन में नेगेटिविटी का कारण बनती हैं।
 
1. टूटी-फूटी बर्तन और क्रॉकरी
किचन में रखे हुए बर्तन केवल खाना पकाने का साधन नहीं होते, बल्कि ये ऊर्जा का आदान-प्रदान भी करते हैं। अगर बर्तन टूटे हुए हों या दरार वाले प्लेट, कप या कटोरी का इस्तेमाल किया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे बर्तन घर में दरिद्रता और कलह को बढ़ाते हैं। टूटी क्रॉकरी को संभालकर रखने से किचन की सुंदरता भी खराब होती है और परिवार के सदस्यों के मन में तनाव का माहौल पैदा होता है। इसलिए ऐसे बर्तनों को तुरंत बाहर कर देना चाहिए।
 
2. बासी और खराब हो चुका भोजन
किचन में बासी या सड़ा-गला भोजन रखना नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण होता है। कई बार लोग फ्रिज में पुराने खाने को लंबे समय तक रखते हैं या फिर खराब हो चुकी सब्जियां और फल वहीं पड़े रहते हैं। यह न सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक होता है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी कराता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन ऊर्जा का स्रोत है और अगर उसमें ताजगी न हो तो यह घर के वातावरण में भारीपन और आलस्य लाता है। इसलिए रोज़ाना किचन की सफाई करें और केवल ताजे व साफ भोजन का ही भंडारण करें।
 
3. जाले और गंदगी
अक्सर लोग रसोई की ऊपरी दीवारों या कोनों पर ध्यान नहीं देते और वहां जाले लग जाते हैं। मकड़ी के जाले किचन में नकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। ये परिवार में अड़चनों और आर्थिक समस्याओं को बढ़ाते हैं। इसी तरह किचन में फैली गंदगी, तेल के दाग या इकट्ठी हुई धूल घर की सकारात्मक ऊर्जा को धीरे-धीरे खत्म करती है। अगर आप चाहते हैं कि किचन से हमेशा पॉज़िटिविटी फैले, तो रोज़ाना साफ-सफाई पर ध्यान दें और हफ्ते में एक बार गहराई से सफाई जरूर करें।
 
4. कचरा या गंदगी लंबे समय तक रखना
कई लोग कचरे की बाल्टी को रातभर किचन में ही छोड़ देते हैं। यह आदत घर में बीमारियां और नेगेटिविटी दोनों लेकर आती है। वास्तु शास्त्र में साफ तौर पर कहा गया है कि किचन में कचरा इकट्ठा रखना घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और इससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर किचन को समृद्धि और शांति का केंद्र बनाए रखना है, तो कोशिश करें कि हर रात सोने से पहले कचरे की बाल्टी बाहर फेंक दी जाए।
 
5. तेज या जंग लगे औजार
किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकू, कैंची या अन्य लोहे के औजार अगर जंग खाए हुए या टूटे-फूटे हों तो यह घर के माहौल पर बुरा असर डालते हैं। ऐसे औजार नेगेटिव एनर्जी का कारण बनते हैं और घर में कलह को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल भी असुरक्षित होता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जंग लगे औजारों को समय-समय पर बदलें और किचन में केवल चमकदार और सुरक्षित औजार ही रखें।
 
किचन को पॉजिटिव बनाए रखने के आसान उपाय: 
  • किचन में हमेशा ताजे और साफ अनाज व सब्जियां रखें।
  • रोजाना पूजा के समय किचन में दीपक या अगरबत्ती जलाएं।
  • किचन को हल्का और रोशन रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त, घट स्थापना, पूजा विधि, व्रत नियम और महत्व

shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त, घट स्थापना, पूजा विधि, व्रत नियम और महत्वShardiya navratri 2025 ghatasthapana muhurat: हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का महापर्व और 9 दिवसीय डांडिया रास और गरबा उत्सव प्रारंभ होता है जो नवमी तक चलता है। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्ट़बर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। यानी 10 दिनों का यह पर्व रहेगा। इसमें तृतीया तिथि दो दिन रहेगी। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी और 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी यानी महाष्टमी रहेगी। 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा रहेगा। इस बार यह नवरात्र कई शुभ योगों में प्रारंभ हो रही है।

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर वर्ष का 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण, 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर वर्ष का 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण, 3 राशियों को रहना होगा सतर्कSolar Eclipse 205: वर्ष 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 और 22 सितंबर 2025 के दौरान रहेगा। भारतीय ज्योतिष मान्यता के अनुसार खंडग्रास सूर्यग्रहण होगा जो दिनांक 21 सितंबर 2025, दिन रविवार, संवत 2082 की आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होगा। यह खग्रास सूर्यग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होने से इससे संबंधित समस्त यम, नियम, सूतक, आदि भारतवर्ष में मान्य नहीं होंगे।

गणेश चतुर्थी कथा: चंद्रदर्शन के कलंक से छूटने की स्यमंतक मणि की प्रामाणिक कहानी

गणेश चतुर्थी कथा: चंद्रदर्शन के कलंक से छूटने की स्यमंतक मणि की प्रामाणिक कहानीGanesh chaturthi story : भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन की मनाही है, लेकिन यदि अगलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो धार्मिक पुराणों की मानें तो स्यमंतक मणि की यह कथा पढ़ने से मिथ्या दोष दूर होता है।

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश उत्सव 10 दिन तक क्यों मनाते हैं? जानें इसके पीछे की कहानी

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश उत्सव 10 दिन तक क्यों मनाते हैं? जानें इसके पीछे की कहानीganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में, खासकर महाराष्ट्र में, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और इसका समापन गणेश विसर्जन के साथ होता है। हर कोई इन 10 दिनों में बप्पा की भक्ति में लीन रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह उत्सव 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक का संबंध सीधे महाभारत से है।

गणेश आरती, सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची जयदेव जयदेव | Ganesh Aarti Sukh Karta Dukh Harta Jaidev Jaidev

गणेश आरती, सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची जयदेव जयदेव | Ganesh Aarti Sukh Karta Dukh Harta Jaidev Jaidevश्री गणेश आरती सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची। नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची। कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची॥

और भी वीडियो देखें

गणेशोत्सव के तीसरे दिन चढ़ाएं ये खास नैवेद्य, पढ़ें आज के खास मंत्र

गणेशोत्सव के तीसरे दिन चढ़ाएं ये खास नैवेद्य, पढ़ें आज के खास मंत्रganesh jee ka aaj ka bhog: इन दिनों गणेशोत्सव के दिन चल रहे हैं और इन 10 दिनों में भगवान श्रीगणेश के कुछ खास मंत्रों का जाप करके और उन्हें 10 दिनों तक यह खास नैवेद्य या भोग को अर्पित करके आप जीवन की समस्त समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए यहां जानते हैं मंत्र और भोग....

Aaj Ka Rashifal: 12 राशियां संतुलन बनाए रखें तो सब कुछ संभव है, पढ़ें 29 अगस्त का दैनिक भविष्‍यफल

Aaj Ka Rashifal: 12 राशियां संतुलन बनाए रखें तो सब कुछ संभव है, पढ़ें 29 अगस्त का दैनिक भविष्‍यफलToday 29 August 2025 horoscope in Hindi : आज 29 अगस्त 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

29 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

29 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन29 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 29 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

29 अगस्त 2025, शुक्रवार के शुभ मुहूर्त

29 अगस्त 2025, शुक्रवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 29 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपाय

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपायHow to attract wealth: यहां प्रस्तुत लेख घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए ज्योतिष के सरल और प्रभावी उपायों पर केंद्रित है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां पढ़ें 10 टिप्स या उपाय, करें घर में सुख-समृद्धि की बरसात...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com