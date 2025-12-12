शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. 4 zodiac signs will benefit greatly in January 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (18:48 IST)

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

4 zodiac signs will benefit greatly in January 2026
January 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।
 
1. मकर राशि (Capricorn):  
जनवरी 2026 में सबसे बड़ा लाभ मकर राशि वालों को होगा क्योंकि शनि की इस राशि में सूर्य (Sun), शुक्र (Venus), मंगल (Mars) और बुध (Mercury) जैसे चार महत्वपूर्ण ग्रह गोचर करेंगे, जिससे 'चतुर्ग्रही योग' बनेगा। चार ग्रहों का यह महासंगम आपके प्रथम भाव (लग्न) को सक्रिय करेगा। इससे आपके काम, व्यवसाय और करियर में तेज़ी से उन्नति होगी। आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप बड़े उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होंगे। रुका हुआ काम बनेगा और इस अवधि में वाहन, संपत्ति (Property) या कार खरीदने के योग बन रहे हैं।
 
2. वृषभ राशि (Taurus): 
वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी, खासकर धन और करियर के मामले में। शुक्र और शनि की शुभ 'लाभ दृष्टि योग' से आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है या कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। खर्चों में कमी आएगी और करियर में प्रगति के कई अवसर मिलेंगे। अविवाहित लोगों को विवाह संबंधी अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं।
 
3. कर्क राशि (Cancer):
कर्क राशि वालों के लिए जनवरी का महीना साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि लाएगा। आपकी ऊर्जा और साहस में जबरदस्त वृद्धि होगी। नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं, जिससे आय के नए स्रोत खुलेंगे और वित्तीय स्थिति सुधरेगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion) और कारोबारियों को मुनाफ़ा बढ़ने के योग हैं।
 
4. तुला राशि (Libra):
जनवरी में बन रहे महाधन राजयोग के कारण इन दो राशियों को भी विशेष आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिससे धन लाभ के कई रास्ते खुलेंगे। पैसों की तंगी या कर्ज से निजात मिल सकती है।
 
5. कन्या राशि (Virgo): 
गोचर कुंडली में महाधन योग बनने से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। करियर में अच्छा खासा लाभ और नई प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता मिल सकती है। 
 
जनवरी 2026 मुख्य रूप से मकर, वृषभ, कर्क, तुला और कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत भाग्यशाली और लाभदायक रहने की संभावना है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?Lohri Festival 2026: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरGuru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए एक 'अग्नि परीक्षा' जैसा समय लेकर आ रहा है, जो साल 2026 तक रहेगा। बुध की राशि मिथुन में होने के कारण यह अवधि सीखने, बुद्धि और ज्ञान को निखारने का शानदार मौका देगी और तार्किक क्षमता और विवेक में वृद्धि करेगी। हालांकि, इसके साथ ही कुछ राशियों को करियर, आर्थिक निर्णय, निजी संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर फूंक-फूंककर कदम रखने की सख्त ज़रूरत होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह गोचर चुनौतियों भरा सिद्ध हो सकता है।

और भी वीडियो देखें

13 December Birthday: आपको 13 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 December Birthday: आपको 13 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 13 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 दिसंबर, 2025 का....

Paush Month Festivals: पौष महीना 2025-2026: प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची

Paush Month Festivals: पौष महीना 2025-2026: प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूचीPaush Vrat and Festival List 2025: पौष मास में कुछ विशेष पर्व होते हैं जो धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। पौष मास की शुद्ध एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है।इसे विशेष रूप से आत्म-संयम और पापों से मुक्ति के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं पौष महीने में आने वाले प्रमुख त्योहारों की पूरी सूची:

बस 5 आदतें सुधार लें नहीं डराएंगे शनिदेव, मिलने लगेंगे अनुकूल फल

बस 5 आदतें सुधार लें नहीं डराएंगे शनिदेव, मिलने लगेंगे अनुकूल फलShanidev: शनि देव को दंडनायक कहा गया है। वे न्याय के देवता है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। मकर राशि से आपके कर्म का लेखा जोखा रखते हैं और कुंभ राशि से आपकी इच्छाओं को संग्रहित करते रहते हैं। लाल किताब के अनुसार लोगों को उनके पिछले और वर्तमान जन्म के कर्मों के अनुसार लाभ और हानि देते रहते हैं। यदि पिछले जन्म से ही आपके कर्म खराब होते आए हैं तो इस जन्म में 36 वर्ष की उम्र में वह आपकी जिंदगी की सभी इच्छाओं और चाहतों को रोककर रखेंगे और कुछ भी ठीक नहीं होने देंगे। वे जिस भाव में बैठे हैं और जहां जहां देख रहे हैं वहां के शुभ फल को वे नष्ट कर देंगे।

Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरSurya in Dhanu rashi 2025: सूर्यदेव बृहस्पति (गुरु) की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। इस वर्ष, 16 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु और मीन में गोचर के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी नजर आने लगती है और इस दौरान के समय को खरमास कहा जाता है। आओ जानते हैं कि किन 5 राशियों को रहना होगा संभलकर।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com