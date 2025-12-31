बुधवार, 31 दिसंबर 2025
Written By WD News Desk
Last Updated : बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (18:38 IST)

New Year Horoscope 2026: साल 2026 में चमकने वाली हैं इन 5 राशियों की किस्मत, जानें ग्रहों के गोचर का पूरा हाल

new year horoscope 2026
New Year 2026 Astrology: साल 2025 की विदाई और 2026 के आगमन के साथ ही ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति एक नई इबारत लिखने को तैयार है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वर्ष 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस साल शनि, राहु और गुरु जैसे बड़े ग्रह अपनी चाल से सभी राशियों के जीवन में उथल-पुथल और बड़े बदलाव लाएंगे। 
 
ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की गणना बता रही है कि वर्ष 2026 कुछ विशेष राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' साबित होगा। आइए जानते हैं, ग्रहों के गोचर के साथ उन 4 राशियों का विस्तृत भविष्यफल जो इस साल सफलता के शिखर पर होंगी।
 
1. मेष राशि: नई मंजिलों का आगाज़
 
मेष राशि के जातकों के लिए 2026 उन बंद रास्तों के खुलने का साल है, जिनका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। शनि का राशि परिवर्तन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। इस साल आप जो भी बड़े फैसले लेंगे, वे आपके भविष्य की मजबूत नींव रखेंगे। ग्रह गोचर के प्रभाव से आपकी पुरानी समस्याएं और कानूनी अड़चनें दूर होंगी। पिछला कठिन समय अब समाप्त होने की कगार पर है और आपकी मेहनत के मीठे फल मिलने शुरू होंगे। व्यापार में निवेश के लिए यह साल सबसे उत्तम है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें।
 
2. कर्क राशि: कर्म और भाग्य का संगम
कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल मेहनत और किस्मत के अद्भुत तालमेल का है। गुरु की शुभ दृष्टि आपके भाग्य को प्रबल करेगी, जिससे रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। जीवन के कई पहलुओं, विशेषकर कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव की प्रबल संभावना है। ज्योतिषीय गणना कहती है कि इस साल आपको अपनी योजनाओं पर अडिग रहना चाहिए। मन के भटकाव से बचें, क्योंकि आपकी स्थिरता ही आपको बड़े आर्थिक लाभ की ओर ले जाएगी। पदोन्नति (Promotion) और नई नौकरी के योग इस साल काफी मजबूत हैं।
 
3. सिंह राशि: अनुभवों का नया पिटारा
सिंह राशि वालों के लिए नया साल सरप्राइज और नए अनुभवों से भरपूर रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। व्यक्तिगत जीवन में खुशियां आएंगी और परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक मजबूती देगा। आर्थिक रूप से यह साल मिलाजुला रहेगा, लेकिन आय के नए स्रोत खुलेंगे। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें—शनि की चाल के कारण आपको दूसरों के निजी मामलों में दखल देने से बचना चाहिए, वरना अनावश्यक विवादों में फंस सकते हैं। अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें।
 
4. वृश्चिक राशि: संभावनाओं और रहस्यों का मेल
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल वैसी संभावनाएं लेकर आएगा, जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। राहु का गोचर आपको अचानक धन लाभ और गुप्त स्रोतों से सफलता दिला सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय करियर की दिशा तय करने वाला यानी निर्णायक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। हालांकि, रिश्तों के मोर्चे पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। मंगल और शनि की युति कभी-कभी तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए जीवनसाथी के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें ताकि गलतफहमियां न पनपें।
 
5. मकर राशि: लक्ष्यों की प्राप्ति का समय
मकर राशि वालों के लिए यह उपलब्धियों का साल है। साढ़ेसाती के प्रभाव में कमी आने से राहत मिलेगी और नए सपने हकीकत में बदलने लगेंगे। ग्रहों का गोचर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। अगर आप कोई नया स्टार्टअप, बिजनेस या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो साल की शुरुआत से ही उस पर जुट जाएं। यह साल आपको वह पहचान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा।
Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए बेहद ही शुभ

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए बेहद ही शुभBudh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 की सुबह 07:14 बजे गुरु की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का गुरु की राशि में गोचर शुभ माना जा सकता है। ऐसे में 6 राशियों को मिलेगा बहुत कुछ, खुल जाएंगे उनके भाग्य। चमकेगा किस्मत का सितारा।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?New Year 2026 Resolutions:जैसे ही कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटता है, हम जोश से भर जाते हैं। 'नया साल, नया मैं' के नारे के साथ हम जिम जाने, किताब पढ़ने या सुबह जल्दी उठने की कसमें खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चाय कॉफी छोड़ने, नशा छोड़ने और कुछ नया सीखने की कसम खाते हैं लेकिन आंकड़ों की मानें तो जनवरी खत्म होते-होते 90% लोग अपने संकल्प छोड़ देते हैं और फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और इस साल आप उन 10% लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं जो वास्तव में खुद को बदलते हैं? आइए जानते हैं।

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍सBest Online Astrology Websites 2026 in India: डिजिटल युग में ज्योतिष अब सिर्फ मंदिरों या पंडित जी के घर तक सीमित नहीं रह गया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श का चलन तेजी से बढ़ा है। साल 2026 में करियर, विवाह, प्रेम, धन और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों के लिए लोग ऑनलाइन ज्योतिष वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं।

01 January Birthday: आपको 1 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

01 January Birthday: आपको 1 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!01 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 01 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

January 2026 Vrat Dates: जनवरी माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

January 2026 Vrat Dates: जनवरी माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्टJanuary 2026 Vrat List: जनवरी 2026 का महीना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पौष मास का समापन और माघ मास का आरंभ होता है। माघ माह को स्नान-दान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आपके लिए जनवरी 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची निम्नलिखित है:

नव वर्ष 2026 में मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव, बचने के 5 अचूक उपाय

नव वर्ष 2026 में मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव, बचने के 5 अचूक उपायMesh rashifal 2025: मेष राशि जातकों के लिए साढ़ेसाती का प्रारंभ 29 मार्च 2025 से ही हो चला था। वर्तमान में वर्ष 2026 में भी इस का प्रभाव रहेगा। मेष राशि के 12वें भाव और मीन राशि में शनि के होने से साढ़ेसाती का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था। यह साढ़ेसाती 2032 तक रहेगी। वार्षिक राशिफल के अनुसार साढ़ेसाती के प्रथम चरण का सीधा असर जातक की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। धन हानि या फिजूलखर्ची बढ़ सकती है। इसी के साथ ही नए कार्यों में विलंब और आर्थिक निवेश में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। चलिए जानते हैं इससे बचने के 5 अचूक उपाय।

नववर्ष 2026: इन दिव्य मंत्रों के साथ करें एक स्वर्णिम शुरुआत

नववर्ष 2026: इन दिव्य मंत्रों के साथ करें एक स्वर्णिम शुरुआतDivine Mantras For New Year 2026: संपूर्ण वर्ष आपका अच्छा रह सकता है यदि आप नववर्ष की शुरुआत को शुभ बनाने की लिए इन दिव्य मंत्रों का जाप करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में कई दिव्य और चमत्कारिक मंत्र हैं
