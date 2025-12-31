बुधवार, 31 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. धार्मिक स्थल
  4. New Year 2026: Important guidelines and advisories issued for temple visits
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (12:53 IST)

नए साल 2026 में मंदिर दर्शन का प्लान है? इन 10 बातों का रखें खास ख्याल, वरना बिगड़ सकता है मज़ा

नए वर्ष में ऑनलाइन करें मंदिर दर्शन
New Year 2026: साल 2026 का आगाज़ भक्ति और श्रद्धा के साथ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के प्रमुख मंदिरों में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए सावधानी बरतना अब अनिवार्य हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। अगर आप भी दर्शन के लिए निकल रहे हैं, तो इन बातों को गाँठ बाँध लें।
 
1. भीड़ से बचें, घर बैठे लें आशीर्वाद: प्रशासन और मंदिर समितियों (जैसे वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर) ने अपील की है कि बहुत ज़रूरी न हो तो भारी भीड़ वाले दिनों में यात्रा टाल दें। नए साल के शुरुआती हफ़्तों में सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए सुरक्षित विकल्प के तौर पर 'ऑनलाइन दर्शन' को प्राथमिकता दें।
 
2. अपनों की सुरक्षा सर्वोपरि: बुजुर्गों, नन्हे बच्चों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और दिल या सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ले जाने से बचें। उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि वे घर से ही ईश्वर का ध्यान करें।
 
3. शिखर दर्शन की महिमा: शास्त्रों में कहा गया है कि यदि गर्भगृह तक पहुँचना संभव न हो, तो मंदिर के ऊँचे 'शिखर' के दर्शन करना भी उतना ही पुण्यदायी है। भीड़ में फंसकर परेशान होने से बेहतर है कि बाहर से शिखर को नमन कर वापस लौट आएं।
 
4. गाइडलाइन्स को हल्के में न लें: हर मंदिर की अपनी नई नियमावली है। जैसे बांके बिहारी मंदिर ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक न आने की सलाह दी है। अगर आप बिना जानकारी के पहुँचते हैं, तो दर्शन मिलना तो दूर, रुकने के लिए जगह मिलना भी मुश्किल हो जाएगा।
 
5. पहले लें भीड़ का जायजा: निकलने से पहले सोशल मीडिया या स्थानीय समाचारों के ज़रिए उस शहर की स्थिति जान लें। यदि समाचारों में अत्यधिक भीड़ की ख़बर है, तो यात्रा को कुछ दिन आगे बढ़ा देना ही समझदारी है।
 
6. कम सामान, सुगम यात्रा: मंदिर जाते समय खुद को भारी बैगों से न लादें। जितना कम सामान होगा, भीड़ में उतनी ही आसानी से आप चल पाएंगे। भारी सामान न केवल बोझ बढ़ाता है, बल्कि सुरक्षा जाँच में भी समय बर्बाद करता है।
 
7. कीमती वस्तुओं से दूरी: जेबकतरों और मोबाइल चोरों से सावधान रहें। भारी नकद, महंगे गहने या कीमती सामान साथ न रखें। किसी भी अप्रिय घटना या भगदड़ जैसी स्थिति में तुरंत किसी सुरक्षित और खुले स्थान पर रुक जाएं।
 
8. अनुशासन: नियमों का अनुशासन प्रवेश और निकास के लिए तय किए गए रास्तों का ही उपयोग करें। सुरक्षाकर्मियों और पुलिस के निर्देशों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि वे आपकी ही सुरक्षा के लिए तैनात हैं।
 
9. जूते-चप्पलों का सही प्रबंधन: मंदिर के मुख्य द्वार पर भीड़ और जाम से बचने के लिए अपने जूते-चप्पल मुख्य मार्ग पर बने स्टैंड्स पर ही छोड़ें। प्रवेश द्वार के पास जूते उतारने की ज़िद न करें, इससे रास्ता बाधित होता है।
 
10. सुरक्षा की छोटी पर्ची: एक बहुत ज़रूरी सलाह: अपने साथ आए बच्चों और बुजुर्गों की जेब में उनके नाम, पता और आपका मोबाइल नंबर लिखी एक पर्ची ज़रूर रखें। भीड़ में बिछड़ने की स्थिति में यह छोटी सी सावधानी सबसे बड़ी मदद साबित होगी।
 
हेल्पलाइन का रखें ध्यान: किसी भी आपात स्थिति या सामान खोने पर घबराएं नहीं, तुरंत नज़दीकी पुलिस चौकी या 'खोया-पाया केंद्र' से संपर्क करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?New Year 2026 Resolutions:जैसे ही कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटता है, हम जोश से भर जाते हैं। 'नया साल, नया मैं' के नारे के साथ हम जिम जाने, किताब पढ़ने या सुबह जल्दी उठने की कसमें खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चाय कॉफी छोड़ने, नशा छोड़ने और कुछ नया सीखने की कसम खाते हैं लेकिन आंकड़ों की मानें तो जनवरी खत्म होते-होते 90% लोग अपने संकल्प छोड़ देते हैं और फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और इस साल आप उन 10% लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं जो वास्तव में खुद को बदलते हैं? आइए जानते हैं।

न्यू ईयर राशिफल 2026: किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ?

न्यू ईयर राशिफल 2026: किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ?New Year Horoscope 2026: साल 2026 की दहलीज़ पर खड़े होकर हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाले 365 दिन उसके लिए क्या सौगात लेकर आएंगे। ग्रहों की चाल और सितारों की स्थिति बता रही है कि यह साल किसी के लिए सुनहरे अवसरों का द्वार खोलेगा, तो किसी के लिए आत्ममंथन का समय होगा। आइए जानते हैं, नव वर्ष 2026 का 'रोडमैप' आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है:

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍सBest Online Astrology Websites 2026 in India: डिजिटल युग में ज्योतिष अब सिर्फ मंदिरों या पंडित जी के घर तक सीमित नहीं रह गया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श का चलन तेजी से बढ़ा है। साल 2026 में करियर, विवाह, प्रेम, धन और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों के लिए लोग ऑनलाइन ज्योतिष वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

New Year Remedies 2026: नववर्ष 2026 का आगमन, जानें किन 10 खास उपायों से भरेगी खुशियों से झोली

New Year Remedies 2026: नववर्ष 2026 का आगमन, जानें किन 10 खास उपायों से भरेगी खुशियों से झोलीSpecial Remedies for New Year 2026:नववर्ष 2026 के आगमन पर ये उपाय आपके जीवन को नए उत्साह, समृद्धि और खुशियों से भर सकते हैं। सकारात्मकता को अपनाएं और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। इन उपायों से न केवल आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे, बल्कि आपके आस-पास के लोग भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। नए साल में अच्छे काम करने का संकल्प लें, और खुद को आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।

January 2026 Monthly Rashifal: जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में क्या है आपके लिए खास? जानें अपने सितारों का हाल

January 2026 Monthly Rashifal: जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में क्या है आपके लिए खास? जानें अपने सितारों का हालHoroscope for January 2026, Predictions for All Zodiac Signs: नए साल 2026 की सभी को शुभकामनाएं! इस बार नए साल की शुरुआत और जनवरी 2026 का महीना सभी राशियों के लिए नई शुरुआत का प्रतीक रहेगा। साल के पहले महीने में कुछ राशियों को बड़े बदलाव का सामना करना पड़ेगा, जबकि कुछ के लिए यह महीना सफलता और समृद्धि लाने वाला होगा। आइए यहां जानते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2026

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 दिसंबर, 2025)Today 31 December 2025 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 31 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

31 December Birthday: आपको 31 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

31 December Birthday: आपको 31 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!31 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 31 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 दिसंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 दिसंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय31 December Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 31 दिसंबर, 2025...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com