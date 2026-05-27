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  4. June 2026 Planetary Transits and effects on zodiac sign
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : बुधवार, 27 मई 2026 (16:14 IST)

जून 2026 के ग्रह गोचर: किस राशि पर पड़ेगा सबसे बड़ा असर?

The image depicts the Sun, planets, the zodiac, and a horoscope chart, with the caption: 'Planetary Transits for the Month of June'.
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जून 2026 का महीना बेहद महत्वपूर्ण और हलचल भरा होने जा रहा है। इस महीने कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा और ऐतिहासिक गोचर देवगुरु बृहस्पति का है। इसके अलावा शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए जानते हैं सभी ग्रहों के गोचर की दिनांक और उनका राशियों पर प्रभाव।
 

जून 2026 के प्रमुख ग्रह गोचर (Planetary Transits Timeline)

  • बृहस्पति (Guru): गुरु 02 जून 2026 को 12 साल बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे।
  • शुक्र (Venus): 08 जून 2026 को कर्क राशि में गोचर करेंगे। 
  • सूर्य (Sun): 15 जून 2026 मिथुन राशि में प्रवेश (सूर्य संक्रांति) करेंगे। 
  • बृहस्पति (Guru): 18 जून 2026 को पुष्य नक्षत्र में प्रवेश (शनि के शुभ नक्षत्र में) करेंगे। 
  • मंगल (Mars): 21 जून 2026 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे।
  • बुध (Mercury): 22 जून 2026 कर्क राशि में प्रवेश
  • बुध (Mercury): 29 जून 2026 कर्क राशि में वक्री (Retrograde) होंगे।
 

प्रमुख गोचरों का प्रभाव और खास बातें

1. देवगुरु बृहस्पति का महा-गोचर (2 जून)

यह इस साल का सबसे बड़ा ज्योतिषीय फेरबदल है। ज्ञान, भाग्य और संतान के कारक गुरु 12 साल बाद अपनी उच्च राशि कर्क (Cancer) में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क एक जल तत्व की राशि है और गुरु यहाँ सबसे बलवान होते हैं।
असर: इस गोचर से आध्यात्मिक कार्यों में वृद्धि होगी। शिक्षा, बैंकिंग और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा। विशेषकर मेष, मिथुन, कर्क और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है।
 

2. कर्क राशि में त्रिग्रही युति (बृहस्पति, शुक्र और बुध)

जून के महीने में कर्क राशि में एक अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। 2 जून को गुरु, 8 जून को शुक्र और 22 जून को बुध के आने से कर्क राशि में तीन शुभ ग्रहों की युति बनेगी।
असर: इसके प्रभाव से 'गजकेसरी' जैसे कई शुभ राजयोगों का निर्माण होगा। यह समय कला, साहित्य, पारिवारिक संबंधों और देश की आर्थिक स्थिति के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।
 

3. सूर्य का मिथुन राशि में गोचर (15 जून)

सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे।
असर: मिथुन राशि में सूर्य के आने से लोगों की निर्णय क्षमता, बौद्धिक शक्ति और संचार कौशल (Communication Skills) में सुधार होगा। व्यापारिक वर्ग के लिए नई योजनाएं बनाने का यह बेहतरीन समय होगा।
 

4. मंगल का वृषभ राशि में गोचर (21 जून)

साहस और ऊर्जा के कारक मंगल ग्रह 21 जून को शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे।
असर: वृषभ राशि के जातकों के आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। हालांकि, मंगल के इस गोचर के कारण भूमि-भवन से जुड़े मामलों में तेजी आएगी, लेकिन लोगों को अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा क्योंकि यहाँ मंगल थोड़े उग्र हो सकते हैं।
 

5. महीने के अंत में बुध की वक्री चाल (29 जून)

बुध ग्रह 22 जून को कर्क राशि में आएंगे और महीने के ठीक अंत में यानी 29 जून को इसी राशि में उलटी चाल (वक्री) चलना शुरू कर देंगे।
असर: बुध के वक्री होने से तकनीकी गैजेट्स में खराबी, दस्तावेजों (Documents) में गड़बड़ी और पारिवारिक बातचीत में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला सोच-समझकर लेना सही रहेगा।
 
भाग्यशाली राशियां: जून 2026 के इन भारी गोचरों के चलते वृषभ, मेष, सिंह, कन्या और मीन राशि के जातकों को करियर, व्यापार और धन के मामले में छप्परफाड़ सफलता मिलने के मजबूत योग दिखाई दे रहे हैं।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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