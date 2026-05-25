Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 26 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 26 May 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा

धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं, धैर्य रखें।

लव: जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद सुलझेंगे।

धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

उपाय: छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: आज रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं।

लव: लव पार्टनर से उपहार मिल सकता है।

धन: संपत्ति खरीदने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे।

लव: अहंकार के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है।

धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी।

स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।

6. कन्या (Virgo)

करियर: विदेश से नौकरी के ऑफर आ सकते हैं।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: लॉटरी या शेयर बाजार में लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान रह सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से दूर रहें।

लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल के प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।

धन: भूमि में निवेश करना शुभ रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज आपके करियर में नया मोड़ लाएगा।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: आज गृह उपयोगी खरीदारी करना बहुत शुभ रहेगा।

स्वास्थ्य: लिवर या शुगर के मरीज अपना विशेष ध्यान रखें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप इसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे।

लव: जीवन में पुराने प्रेम की वापसी हो सकती है।

धन: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द की संभावना है।

उपाय: शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से बातचीत शुरू हो सकती है।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुलेंगे।

स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन महसूस होगा।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: शोध और तकनीकी कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत गहरा होगा।

धन: आज गुरु की कृपा से धन की कमी नहीं होगी।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम हो सकता है।