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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 26 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful images of 12 zodiac signs with captions for Daily Horoscope 2026 in Images

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 26 May 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा
धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं, धैर्य रखें।
लव: जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद सुलझेंगे।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आज रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। 
लव: लव पार्टनर से उपहार मिल सकता है।
धन: संपत्ति खरीदने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। 
लव: अहंकार के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है। 
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी। 
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: विदेश से नौकरी के ऑफर आ सकते हैं।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। 
धन: लॉटरी या शेयर बाजार में लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान रह सकती है।

 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से दूर रहें। 
लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल के प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
धन: भूमि में निवेश करना शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज आपके करियर में नया मोड़ लाएगा। 
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: आज गृह उपयोगी खरीदारी करना बहुत शुभ रहेगा। 
स्वास्थ्य: लिवर या शुगर के मरीज अपना विशेष ध्यान रखें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप इसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे।
लव: जीवन में पुराने प्रेम की वापसी हो सकती है। 
धन: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। 
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द की संभावना है।
उपाय: शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से बातचीत शुरू हो सकती है।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुलेंगे।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन महसूस होगा।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: शोध और तकनीकी कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत गहरा होगा।
धन: आज गुरु की कृपा से धन की कमी नहीं होगी।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम हो सकता है।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।ALSO READ: Navtapa 2026 dates: कब से कब तक रहेगा नौतपा?
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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