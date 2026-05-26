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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautifully illustrated view of Daily Horoscope 2026 across 12 zodiac signs

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 27 May 2026: करियर: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर नई पहचान मिलेगी। 
लव: पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे। 
धन: नए व्यापारिक समझौते लाभदायक रहेंगे। 
स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान रह सकती है। 
उपाय: पक्षियों को सात प्रकार के अनाज खिलाएं।ALSO READ: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी का व्रत किस तरह रखें, 5 जरूरी नियम
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। पदोन्नति के योग हैं।
लव: किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
धन: शेयर बाजार में निवेश के लिए समय अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: आंखों में जलन हो तो ठंडे जल से आंखें धोएं।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: लेखन और कला से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।
धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: बाहर के भोजन से परहेज करें।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सुखद समाचार मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धन: भूमि या भवन की खरीदारी का मन बना सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें।ALSO READ: पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 को है या कि 27 मई 2026 को, जानिए सही तिथि
 

5. सिंह (Leo)

करियर: मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। 
लव: छोटी बातों पर बहस करने से बचें। 
धन: आभूषण और वस्त्रों पर धन व्यय हो सकता है। 
स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आपकी नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। 
धन: बजट बिगड़ने की संभावना है, निवेश अभी टालें।
स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। 
उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का दान करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन स्वर्णिम है।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे से सतर्क रहें।
धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: शुगर के मरीज अपना खास ध्यान रखें। 
उपाय: छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: व्यापार में नया निवेश करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। 
लव: प्रेम संबंधों में घर वालों का समर्थन मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन अचानक मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
धन: धन का निवेश करना आज आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली रहेगा।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा या व्यापारियों को भारी मुनाफा होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। 
धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। 
स्वास्थ्य: पीठ या कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। 
उपाय: हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: किसी अजनबी पर अधिक भरोसा न करें। 
धन: इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: अनिद्रा (नींद न आना) की समस्या हो सकती है। 
उपाय: जरूरतमंदों को छाता या जूतों का दान करें।

 

12. मीन (Pisces)

करियर: अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।
धन: आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम हो तो गुनगुना पानी पिएं।
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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