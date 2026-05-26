Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 27 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 27 May 2026: करियर: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर नई पहचान मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे।

धन: नए व्यापारिक समझौते लाभदायक रहेंगे।

स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान रह सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। पदोन्नति के योग हैं।

लव: किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

धन: शेयर बाजार में निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन हो तो ठंडे जल से आंखें धोएं।

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: लेखन और कला से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।

धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: बाहर के भोजन से परहेज करें।

उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सुखद समाचार मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ आपसी विश्वास बढ़ेगा।

धन: भूमि या भवन की खरीदारी का मन बना सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

5. सिंह (Leo)

करियर: मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

लव: छोटी बातों पर बहस करने से बचें।

धन: आभूषण और वस्त्रों पर धन व्यय हो सकता है।

स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आपकी नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

धन: बजट बिगड़ने की संभावना है, निवेश अभी टालें।

स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का दान करें।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन स्वर्णिम है।

लव: लव लाइफ में किसी तीसरे से सतर्क रहें।

धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: शुगर के मरीज अपना खास ध्यान रखें।

उपाय: छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: व्यापार में नया निवेश करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।

लव: प्रेम संबंधों में घर वालों का समर्थन मिलेगा।

धन: रुका हुआ धन अचानक मिल सकता है।

स्वास्थ्य: दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे।

लव: पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।

धन: धन का निवेश करना आज आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली रहेगा।

स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा या व्यापारियों को भारी मुनाफा होगा।

लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।

स्वास्थ्य: पीठ या कमर दर्द की शिकायत रह सकती है।

उपाय: हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दान करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

लव: किसी अजनबी पर अधिक भरोसा न करें।

धन: इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: अनिद्रा (नींद न आना) की समस्या हो सकती है।

उपाय: जरूरतमंदों को छाता या जूतों का दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।

लव: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।

धन: आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम हो तो गुनगुना पानी पिएं।