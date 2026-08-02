Weekly Horoscope: 03 से 09 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि के खुलेंगे भाग्य

12 Zodiac Weekly Horoscope: 03 अगस्त से 9 अगस्त 2026 का सप्ताह श्रावण मास का महत्वपूर्ण समय है। इस सप्ताह ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

यदि आप आने वाले सप्ताह की संभावनाओं, चुनौतियों और शुभ अवसरों के बारे में पहले से जानना चाहते हैं, तो 03 अगस्त से 09 अगस्त 2026 का यह साप्ताहिक राशिफल आपकी योजना बनाने में मददगार साबित होगा। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है..

साप्ताहिक राशिफल (03 अगस्त से 9 अगस्त 2026)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार के लोगों का साथ घर का माहौल सुखद और शांत बनाए रखने में मदद करेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है और किसी अच्छी कंपनी में किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है।

यदि किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हुई है, तो फिलहाल उसे सबके सामने लाने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया भरोसा परेशानी का कारण बन सकता है। लंबी दूरी की यात्रा करते समय सावधानी बरतें। संपत्ति से जुड़ा कोई छोटा विवाद सामने आ सकता है, जिसे धैर्य और समझदारी से सुलझाना बेहतर रहेगा। मित्र आपकी कमियों को दूर करने में मदद करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। सामाजिक जीवन भी सक्रिय रहेगा और नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: स्काई ब्लू

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और अपनी पसंद की चीजों पर थोड़ा खर्च करना भी संभव होगा। प्रेम संबंधों में अपनापन और भावनात्मक संतुष्टि बनी रहेगी। नौकरी या व्यवसाय में धीरे-धीरे लेकिन लगातार प्रगति के संकेत हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है, जिससे आप हर काम पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे।

परिवार में किसी छोटी बात को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वही आगे चलकर बड़ा विवाद बन सकती है। यह समय खुद को बेहतर बनाने और नई बातें सीखने के लिए भी अनुकूल रहेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। अच्छी योजना बनाकर की गई यात्रा आपको आराम भी देगी और अनावश्यक खर्च से भी बचाएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सामाजिक जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे और लोगों का साथ आपको खुशी देगा।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: ब्राउन

मिथुन (21 मई – 21 जून)

इस सप्ताह आपकी सूझबूझ और व्यावहारिक सोच आपको कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में मदद करेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को हल्के में न लें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी तनाव का कारण बन सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही निवेश करें।

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि छोटी-मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। यदि लगातार काम के कारण थकान महसूस हो रही है, तो छोटी यात्रा या कुछ समय का विश्राम मानसिक ताजगी देगा। संपत्ति से जुड़े किसी भी निर्णय या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी सावधानी बरतें। सामाजिक क्षेत्र में आपका विनम्र और ईमानदार व्यवहार लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाइट येलो

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

परिवार के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे, जिससे घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होने से मन में सुरक्षा और संतोष का भाव रहेगा। प्रेम जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं। नियमित व्यायाम और मानसिक संतुलन बनाए रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कार्यक्षेत्र में स्थिरता के साथ आगे बढ़ने और नई जिम्मेदारियाँ मिलने के संकेत हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके पक्ष में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। यात्रा की योजना बनाते समय पूरी सावधानी रखें, क्योंकि छोटी-सी गलती अतिरिक्त खर्च करा सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और पढ़ाई में लगातार सुधार होगा। करीबी मित्रों का साथ आपको भावनात्मक सहारा और आत्मविश्वास देगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: ब्लू

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

प्रेम जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी और रिश्तों में प्यार व अपनापन महसूस होगा। आर्थिक मामलों में लिए गए समझदारी भरे फैसले भविष्य को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। यदि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव है, तो समय रहते उसे सुलझाने का प्रयास करें; इससे घर का माहौल फिर से खुशहाल होगा।

सुबह की नियमित दिनचर्या और अनुशासित जीवनशैली आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगी। कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और सही योजना के साथ करें, तभी आप अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपको नई ऊर्जा और नए अनुभव देंगे। संपत्ति से जुड़ा कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर काम करें। विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: मैजेंटा

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

अचानक धन लाभ होने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाएं बेहतर बनेंगी। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी और सफलता दिला सकती है। योग, तैराकी या हल्का व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी शांत रहेगा।

माता-पिता का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। प्रेम संबंधों में समझदारी और धैर्य से काम लेने पर रिश्ता और मजबूत होगा। कुछ लोगों की धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा की इच्छा पूरी हो सकती है। जो लोग संपत्ति खरीदना चाहते हैं, उन्हें अच्छा अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए नई सोच अपनाकर पढ़ाई करने का समय अनुकूल है, जिससे रचनात्मकता और प्रदर्शन दोनों बेहतर होंगे। समान विचारों वाले लोगों से मुलाकात आपको नई प्रेरणा दे सकती है।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: क्रीम

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

नई बातें सीखने और अपनी योग्यता बढ़ाने की इच्छा आपके करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगी। स्वास्थ्य के प्रति नियमित अनुशासन रखने से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, उसकी ओर से मिलने वाला कोई छोटा-सा संकेत आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है।

आर्थिक मामलों में बाजार की सही जानकारी आपको बेहतर लाभ दिला सकती है। परिवार के साथ धैर्य और प्यार से पेश आएं, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। परिवार के साथ बनाई गई यात्रा की योजना यादगार पल दे सकती है। संपत्ति से जुड़े फैसले भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने और नए लक्ष्य हासिल करने के अच्छे संकेत हैं। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: पीच

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और इसके साथ आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना है। अच्छी जीवनशैली अपनाने से स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। परिवार के लोगों के साथ प्यार और समझदारी से व्यवहार करने पर घर का माहौल सुखद बना रहेगा।

प्रेम संबंधों में पुराने मनमुटाव दूर हो सकते हैं और रिश्तों में नई मजबूती आएगी। सप्ताहांत में छोटी यात्रा आपको तरोताजा महसूस कराएगी। यदि घर या होम लोन से जुड़ा कोई काम रुका हुआ है, तो उसमें अच्छी प्रगति हो सकती है। पढ़ाई में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन लगातार मेहनत करने से सफलता जरूर मिलेगी। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। पुरानी नकारात्मक सोच छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो नए अवसर आपके सामने खुल सकते हैं।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: रेड

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन अपनी समझदारी और मेहनत से आप उन्हें आसानी से संभाल लेंगे। परिवार का साथ और प्यार आपको खुशी देगा। घर का माहौल सुखद रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। पौष्टिक भोजन और सही खानपान अपनाने से स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है।

आर्थिक मामलों में समझदारी से बनाई गई योजना भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियाँ दूर होंगी और रिश्ता मजबूत बनेगा। अचानक बनाई गई यात्रा की योजना आपको ताजगी और आनंद का अनुभव कराएगी। घर में छोटे-मोटे बदलाव या मरम्मत से संपत्ति का महत्व बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को नियमित मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। सामाजिक जीवन में नए लोगों से मिलने और नए अनुभव पाने का अवसर मिलेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ब्राउन

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच आपको कठिन जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगी। परिवार का सहयोग मानसिक तनाव कम करेगा और आपको खुशी देगा। नई फिटनेस दिनचर्या शुरू करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा; इससे ऊर्जा बढ़ेगी और स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा।

आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें, क्योंकि यह समय सोच-समझकर निर्णय लेने का है। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। छोटी लेकिन आरामदायक यात्रा आपको नई ऊर्जा दे सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में लगातार प्रयास करने पर सफलता मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को अपनी शंकाएं दूर करने से पढ़ाई में आत्मविश्वास बढ़ेगा। सामाजिक जीवन में नए लोगों से मिलें, लेकिन पुराने दोस्तों को भी समय देना न भूलें।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: ऑरेंज

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां आपकी ऊर्जा और फिटनेस को बेहतर बनाएंगी। परिवार से जुड़े किसी भी मामले में बड़ों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। प्रेम संबंधों में आपसी समझ और समान सोच रिश्ते को मजबूत बनाएगी।

यात्रा की योजना पहले से बनाएं, ताकि अनावश्यक परेशानी या देरी से बचा जा सके। यदि आप संपत्ति बेचना चाहते हैं, तो सही योजना बनाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह समय आध्यात्मिक गतिविधियों और आत्मचिंतन के लिए भी अनुकूल है। विद्यार्थी अपनी रचनात्मक सोच से पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपका सकारात्मक और सक्रिय व्यवहार कई नए अवसर दिला सकता है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में पुराने मित्र या परिचित से अचानक मुलाकात होने की संभावना है।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: ऑरेंज

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

करियर की शुरुआत कर रहे लोगों को अच्छे और सम्मानजनक अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिया गया निर्णय लाभ दिला सकता है। घर में बच्चों की पढ़ाई में सफलता से खुशी और गर्व का माहौल रहेगा। नियमित व्यायाम और कार्डियो करने से स्वास्थ्य बेहतर होगा और शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी।

अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात यादगार साबित हो सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में पूरी सावधानी रखें, क्योंकि नए लोगों पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें आपके पक्ष में सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। सामाजिक जीवन व्यस्त रहेगा और दोस्तों के साथ बिताया समय आपको काम के तनाव से राहत देगा।

शुभ अंक: 3