Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल 03 अगस्त से 9 अगस्त 2026): जानें आपके मूलांक का सटीक राशिफल

(साप्ताहिक अंक राशिफल: 03 अगस्त से 9 अगस्त 2026)

3 अगस्त 2026 से आरंभ होने वाला यह सप्ताह विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसकी शुरुआत सावन के प्रथम सोमवार से हो रही है। भारतीय सनातन परंपरा में सावन का प्रथम सोमवार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा, संयम और निष्काम भाव से किया गया प्रत्येक शुभ कर्म जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ विनम्रता, सफलता के साथ संतुलन और कर्म के साथ करुणा ही जीवन की वास्तविक सिद्धि है।

अंक-दर्शन के अनुसार प्रत्येक मूलांक की अपनी विशिष्ट ऊर्जा होती है। जब सावन की शिवमय चेतना इन अंकीय तरंगों से जुड़ती है, तब व्यक्ति को अपने कर्म, निर्णय, संबंध और जीवन-दृष्टि पर विशेष ध्यान देने का अवसर मिलता है। आइए जानते हैं कि सावन के प्रथम सोमवार से आरंभ होने वाला यह सप्ताह आपके मूलांक के लिए क्या संदेश लेकर आया है:

मूलांक 1 (जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28)

सावन का प्रथम सोमवार मूलांक 1 वालों के लिए आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह परिस्थितियाँ आपको स्वयं आगे बढ़कर दिशा तय करने के लिए प्रेरित करेंगी। किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी स्पष्ट सोच लोगों का विश्वास जीत सकती है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में धैर्यपूर्वक लिया गया निर्णय आगे लाभ देगा। परिवार में आपकी पहल लंबे समय से रुके संवाद को गति दे सकती है।

उपाय: सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपने कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करें।

मूलांक 2 (जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29)

सावन का शांत और सात्त्विक वातावरण आपके मन को स्थिरता प्रदान करेगा। कार्यस्थल पर धैर्य और मधुर व्यवहार आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से कई समस्याएँ स्वतः समाप्त होती दिखाई देंगी। परिवार में किसी पुराने मतभेद के समाप्त होने की संभावना है।

उपाय: शिव-पार्वती का स्मरण कर परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें।

मूलांक 3 (जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30)

यह सप्ताह आपकी समझ और अनुभव कई लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यदि कोई नया विचार लंबे समय से रुका है, तो उसे प्रारंभ करने का सही समय है। आर्थिक दृष्टि से स्थिरता बनी रहेगी। अध्ययन, प्रशिक्षण और बौद्धिक कार्यों में प्रगति संभव है। परिवार में आपकी सकारात्मक सोच प्रेरणादायक सिद्ध होगी।

उपाय: भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित कर "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें।

मूलांक 4 (जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31)

सावन का यह सप्ताह आपके लिए नई व्यवस्था और नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है। अव्यवस्थित विषयों को व्यवस्थित करने का समय है। जो काम लंबे समय से टल रहे थे, उनमें गति आएगी। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। व्यापार में योजनाबद्ध कार्य करने से लाभ होगा। अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें। परिवार में धैर्य से लिया गया निर्णय सभी के लिए हितकारी सिद्ध होगा।

उपाय: सोमवार को किसी शिव मंदिर में स्वच्छता, जल-व्यवस्था या सेवा कार्य में अपना सहयोग दें।

मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

सावन के इस सप्ताह में संवाद आपकी सबसे बड़ी शक्ति रहेगा। नए लोगों से मुलाकात, यात्रा, नई योजनाएँ और नए विचार भविष्य की सफलता का आधार बन सकते हैं। व्यापार, विपणन (मार्केटिंग), मीडिया और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में खुलकर संवाद करने से गलतफहमियाँ दूर होंगी।

उपाय: भगवान शिव को धतूरा अथवा बेलपत्र अर्पित कर मधुर एवं सत्य वाणी का संकल्प लें।

मूलांक 6 (जन्मतिथि: 6, 15, 24)

इस सप्ताह कार्यस्थल और घर दोनों स्थानों पर आपकी उपस्थिति सकारात्मक वातावरण बनाएगी। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। सावन की पावन ऊर्जा आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ाएगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा तथा घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है।

उपाय: शिव-पार्वती का पूजन कर सुगंधित पुष्प अर्पित करें और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें।

मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25)

सावन का प्रथम सप्ताह मूलांक 7 वालों के लिए विशेष प्रेरणादायक रहेगा। आत्मचिंतन, अध्ययन, शोध और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत नई दिशा दे सकती है। यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस है, तो जल्द ही स्पष्टता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

उपाय: कुछ समय मौन रहकर भगवान शिव का ध्यान करें। "महामृत्युंजय मंत्र" का जप कर अपने मन को शांत एवं एकाग्र बनाने का प्रयास करें।

मूलांक 8 (जन्मतिथि: 8, 17, 26)

सावन का यह सप्ताह आपके निरंतर परिश्रम को नई दिशा दे सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। नौकरी में विश्वसनीयता बढ़ेगी और व्यापार में पुराने निवेश लाभ देना शुरू कर सकते हैं। आर्थिक अनुशासन बनाए रखें। परिवार में आपकी जिम्मेदारियों की सराहना होगी।

उपाय: किसी सेवक, निर्धन या असहाय व्यक्ति की मदद करें और उसे भगवान शिव की सेवा का भाव मानें।

मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)

सावन का यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगा। अधूरे कार्य पूरे करने का अच्छा अवसर मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें और निर्णय सोच-समझकर लें। परिवार और मित्रों के बीच आपकी सकारात्मक भूमिका संबंधों को मजबूत करेगी।

उपाय: भगवान शिव को लाल चंदन एवं लाल पुष्प अर्पित करें। "ॐ रुद्राय नमः" मंत्र का 27 बार जप कर अपने साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि की प्रार्थना करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियाँ केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया एक सामान्य पूर्वानुमान है, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन संभव हैं। अधिक सटीक एवं व्यक्तिगत जानकारी के लिए किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।