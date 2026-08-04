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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (12:28 IST)

बुध का कर्क राशि में प्रवेश: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानें किसकी चमकेगी किस्मत

The planet Mercury and the zodiac in the image.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (12:28 IST)
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ज्योतिषशास्त्र में बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 5 अगस्त 2026 (बुधवार) को शाम 07:42 बजे मिथुन राशि की यात्रा समाप्त करके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर बेहद खास और दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। कारण यह है कि जिस दिन यह बदलाव हो रहा है वह बुधवार का दिन है, और तारीख 5 है- अंक ज्योतिष (Numerology) में 5 अंक का सीधा संबंध बुध ग्रह से ही माना गया है। ऐसे में बुध का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े उथल-पुथल और बदलाव लेकर आएगा। आइए जानते हैं आपकी राशि पर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है।
 

मेष— Aries (एरीज़)

मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर चौथे भाव (सुख, संपत्ति व माता) में होने जा रहा है। हालांकि कर्क बुध की शत्रु राशि है, फिर भी परिणाम आपके पक्ष में ज्यादा रहेंगे।
पारिवारिक जीवन: माता जी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
संपत्ति व सुख: प्रॉपर्टी, मकान या गाड़ी से जुड़े रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे।
नेटवर्किंग: किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में बहुत काम आएगी।
 

वृषभ— Taurus (टॉरस)

बुध आपकी राशि से तीसरे भाव (साहस, संवाद व पराक्रम) में प्रवेश करेंगे। यहाँ परिणाम थोड़े मिले-जुले रहने वाले हैं।
मानसिक स्थिति: मन में बेवजह की घबराहट या चिंताएं आ सकती हैं, जिससे आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है।
सावधानी: छोटे भाई-बहनों और रिश्तेदारों से किसी भी विवाद में न उलझें।
सकारात्मक पक्ष: नए लोगों से जुड़ने और नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए यह बेहतरीन समय है। पैसों का कोई बड़ा जोखिम न लें।
 

मिथुन— Gemini (जेमिनाई)

बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं और इस दौरान आपके दूसरे भाव (धन व वाणी) में विराजे रहेंगे। यह गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से काफी शुभ रहने वाला है।
धन लाभ: बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बचत करने में सफलता मिलेगी और अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
सुख-सुविधाएं: आपको नए वस्त्र, आभूषण या कोई मनपसंद उपहार मिलने के योग हैं।
वाणी का प्रभाव: आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। शिक्षा और मीडिया से जुड़े लोगों को शानदार सफलता मिलेगी।
 

कर्क— Cancer (कैंसर)

बुध आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में आ रहे हैं। चूंकि कर्क बुध की शत्रु राशि है, इसलिए आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा।
व्यवहार पर ध्यान दें: अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। आपकी एक गलत बात बने-बनाये रिश्ते बिगाड़ सकती है।
अफवाहों से बचें: चुगलखोरों और नकारात्मक लोगों से दूरी बना लें।
निवेश में सावधानी: पैसों से जुड़ा कोई भी रिस्क इस समय न लें। संयम और धैर्य से काम लें, यह समय भी बीत जाएगा।
 

सिंह— Leo (लियो)

सिंह राशि के लिए बुध का यह गोचर बारहवें भाव (व्यय व विदेश) में होगा। यहाँ बुध का होना बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं माना जाता।
आर्थिक मोर्चे पर: फिजूलखर्ची बढ़ सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें। किसी भी तरह की ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क रहें।
विदेश से लाभ: जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, उन्हें कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य व परिवार: जीवनसाथी और खुद की सेहत का ध्यान रखें। विरोधियों को कमजोर समझने की भूल न करें।
 

कन्या— Virgo (वर्गो)

कन्या राशि के स्वामी बुध का एकादश यानी लाभ भाव में जाना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह समय आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
करियर और व्यापार: आपकी आमदनी में अचानक बढ़ोतरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
मान-सम्मान: समाज में आपकी साख बढ़ेगी।
पारिवारिक खुशी: संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी जबरदस्त फायदा होगा।
 

तुला— Libra (लिब्रा)

तुला राशि वालों के लिए बुध दसवें भाव (कर्म व कार्यक्षेत्र) में गोचर करेंगे। यह स्थिति आपके काम-काज के लिए काफी सकारात्मक साबित होगी।
नौकरी में अवसर: कार्यस्थल पर आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ होगी। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के मजबूत योग हैं।
व्यापार में मुनाफा: प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर आप आगे निकलेंगे।
विदेश से जुड़ाव: यदि आपका काम अंतरराष्ट्रीय स्तर या विदेश से जुड़ा है, तो बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है। बस बड़े वित्तीय जोखिमों से बचें।
 

वृश्चिक— Scorpio (स्कॉर्पियो)

वृश्चिक राशि के लिए बुध नवम भाव (भाग्य भाव) में जा रहे हैं। यहाँ बुध के प्रभाव से आपको भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा।
मेहतन का फल: हो सकता है जितनी आप मेहनत करें, परिणाम उससे थोड़ा कम मिले। निराश न हों, आपकी यह मेहनत भविष्य में रंग लाएगी।
सावधानी: केवल किस्मत के भरोसे बैठकर कोई बड़ा फैसला न लें।
आर्थिक मामलों में: पैसों को लेकर कोई बड़ा दांव खेलने से बचें और अपने मान-सम्मान के प्रति सचेत रहें।
 

धनु— Sagittarius (सैजिटेरियस)

धनु राशि के लिए बुध का आठवें भाव में जाना गुप्त लाभ और सफलता के संकेत दे रहा है।
अचानक सफलता: कठिन चुनौतियों के बावजूद आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी। आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे।
जीवनसाथी की सेहत: पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन सही देखभाल से जल्द सुधार भी होगा।
सामाजिक प्रतिष्ठा: आपकी समझदारी और निर्णय क्षमता से समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
 

मकर— Capricorn (कैप्रिकॉर्न)

मकर राशि के जातकों के लिए बुध सातवें भाव (विवाह व साझेदारी) में गोचर करेंगे। यह समय थोड़ा संभलकर चलने का है।
रिश्तों में खटास से बचें: जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है। बातचीत से मसले सुलझाएं।
स्वास्थ्य व यात्राएं: अनावश्यक यात्राओं से बचें। अपनी और जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें।
प्रशासनिक मामले: कोर्ट-कचहरी या सरकारी उलझनों से खुद को दूर रखें और बड़ा निवेश करने से बचें।
 

कुंभ— Aquarius (एक्वेरियस)

कुंभ राशि के लिए बुध का छठे भाव में जाना बेहद शुभ फल देने वाला माना गया है। यह गोचर आपके शत्रुओं का नाश करेगा।
प्रतियोगिता में जीत: प्रतियोगी परीक्षाओं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
आर्थिक मजबूती: धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और पुराने कर्जों से राहत मिल सकती है।
क्रिएटिव क्षेत्र: लेखन, कला, डिजाइनिंग या मीडिया से जुड़े लोगों की प्रतिभा की हर जगह तारीफ होगी।
 

मीन— Pisces (पाईसीज़)

मीन राशि के जातकों के लिए बुध पांचवें भाव (बुद्धि, विद्या व संतान) में प्रवेश करेंगे। मन में थोड़ी अस्थिरता रह सकती है।
मानसिक तनाव: किसी न किसी बात को लेकर मन में बेचैनी या चिंता बनी रह सकती है।
योजनाओं में सावधानी: कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करें। अधूरी तैयारी से नुकसान हो सकता है।
संतान व आर्थिक निर्णय: संतान के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। पैसों के लेन-देन में जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं।
 
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