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Written By डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 27 जून 2026 (10:07 IST)

Weekly Numerology Horoscope: 29 जून से 5 जुलाई 2026 का अंक राशिफल: जानें किस मूलांक की चमकेगी किस्मत

An image displaying information regarding the weekly numerology horoscope for 2026 and Root Numbers 1 through 9
Numerology Weekly Reading: अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का मूलांक (Birth Number) उसके स्वभाव, व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जन्मतिथि के अंकों से निकाला गया मूलांक यह संकेत देता है कि आने वाला सप्ताह आपके लिए किस तरह के अवसर और चुनौतियां लेकर आएगा।

29 जून से 5 जुलाई 2026 के इस सप्ताह में ग्रहों और अंकों के प्रभाव से कुछ मूलांक वालों को करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं, जबकि कुछ को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। वहीं प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मामलों में भी अलग-अलग मूलांक के जातकों को विशेष परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
 
 

(साप्ताहिक अंक राशिफल: 29 जून से 5 जुलाई 2026)


मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहना मिल सकती है तथा नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से लंबित कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहने की संभावना है। पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक मानसिक दबाव से बचना उचित रहेगा। विनम्र व्यवहार बनाए रखना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।ALSO READ: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026: व्रत का महत्व और 7 अचूक उपाय, जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत

उपाय: पानी की बाल्टी धूप में भर कर रख दें और अगले दिन उस पानी से स्नान करें।

 

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

यह सप्ताह व्यस्तताओं और भावनात्मक संवेदनशीलता से युक्त रह सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य एवं विवेक का परिचय दें। किसी परिचित अथवा सहयोगी की सहायता से लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। संबंधों में स्पष्ट संवाद बनाए रखने से गलतफहमियों की संभावना कम होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें।

उपाय: वर्षा के जल में स्नान करें। 

 

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

ज्ञान, शिक्षा, परामर्श एवं प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल संकेत दे रहा है। लंबित कार्यों के पूर्ण होने के योग बन रहे हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने से नए कार्यों की शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। निवेश संबंधी योजनाओं पर विचार किया जा सकता है। पारिवारिक सहयोग मनोबल को सुदृढ़ करेगा। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, किंतु जल्दबाजी से बचना हितकर होगा।

उपाय: पानी में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गंगाजल डाल कर स्नान करें।

 

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह अप्रत्याशित घटनाओं एवं नए अनुभवों से भरा रह सकता है। तकनीकी, प्रबंधन एवं प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के लिए समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। अचानक लाभ अथवा नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है। पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं। किसी भी दस्तावेज़, अनुबंध या निवेश संबंधी निर्णय से पूर्व सावधानीपूर्वक समीक्षा करना उचित रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें।

उपाय: लकड़ी का कोयला को पानी में डालकर स्नान करें।

 

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

व्यापार, विपणन, मीडिया एवं संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। यात्राओं के योग बन रहे हैं तथा नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभकारी रहेगी। प्रेम संबंधों एवं पारिवारिक जीवन में उत्साह और निकटता बढ़ेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी अनियमित दिनचर्या से बचना उचित होगा।

उपाय: अशोक के पत्ते को पानी में डालकर स्नान करें।

 

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

रिश्तों, परिवार और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ संकेत दे रहा है। किसी प्रभावशाली अथवा महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। आपका व्यक्तित्व और आकर्षण लोगों को प्रभावित करेगा। सुख-सुविधाओं एवं विलासिता से संबंधित वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें तथा संतुलित दिनचर्या अपनाएं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।

उपाय: स्फटिक का पत्थर अथवा समुद्री शैल (सीप, शंख) को पानी में डालकर स्नान करें।

 

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

यह सप्ताह आत्मचिंतन, अध्यात्म और शोधपरक गतिविधियों के लिए अनुकूल रहेगा। किसी पुराने प्रयास अथवा लंबित कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में एकांतप्रियता या अकेलेपन की भावना अनुभव हो सकती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले परिस्थितियों का आकलन अवश्य करें। खान-पान में संयम रखें, अन्यथा पेट संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं।

उपाय: धूप बत्ती की रज को पानी में डालकर स्नान करें।

 

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, लेकिन आपका धैर्य, अनुशासन और व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें तथा वाणी में संयम बनाए रखें। अत्यधिक कार्यभार मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए विश्राम के लिए समय अवश्य निकालें।

उपाय: शमी की छाल को पानी में डालकर स्नान करें।

 

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

यह सप्ताह साहस, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक रहेगा। सामाजिक एवं जनहित से जुड़े कार्यों में भागीदारी बढ़ सकती है। आपकी कार्यक्षमता उच्च स्तर पर रहेगी, जिससे कठिन प्रतीत होने वाले कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे किए जा सकेंगे। आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना आपके हित में रहेगा।
उपाय: लाल पुष्प को पानी में डालकर स्नान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: संत कबीर जयंती 2026: कबीरदास से जुड़ी 10 अनसुनी और रोचक बातें
 
Edited BY: Rajashri Kasliwal
लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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