बुधवार, 17 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. narendra-modi-ke-baad-agla-pm-amit-shah-ya-yogi-adityanath-bhavishyavani
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : बुधवार, 17 जून 2026 (15:54 IST)

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणी

amit shah and yogi adityanath
Next pm after modi in bjp: भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है- "मोदी के बाद कौन?" साल 2026 का जून चल रहा है और विपक्ष के सभी समीकरण बदल गए हैं। तृणमूल, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, सीपीएम, उद्धव गुट, पवार गुट सभी कमजोर हो चले हैं। कांग्रेस ने जरूर थोड़ी बढ़त बनाई है, लेकिन 'मूड ऑफ द नेशन' (2026) जैसे बड़े सर्वे, राजनीतिक पंडितों के गणित और सितारों की चाल को मिला दें, तो भविष्य की धुंधली तस्वीर कुछ साफ होने लगती है। आइए समझते हैं सर्वे, ज्योतिष और राजनीतिक‍ विश्लेषण के अनुसार कि आत्रखर रेस में कौन कहाँ खड़ा है।
 

1. भाजपा का आंतरिक दंगल: शाह बनाम योगी

भाजपा के भीतर उत्तराधिकार की जंग मुख्य रूप से दो 'मास लीडर्स' के इर्द-गिर्द सिमटती हुई नजर आ रही है- 1. अमित शाह और 2. योगी आदित्यनाथ।
 

अमित शाह: चाणक्य की दावेदारी (संभावना- 99%)

प्रबल दावेदार: इन्हें पीएम मोदी का सबसे स्वाभाविक और विश्वसनीय उत्तराधिकारी माना जाता है। संगठन से लेकर सरकार तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शाह का अनुभव सबसे व्यापक है।
सितारों का साथ: ज्योतिषीय गणना के अनुसार शाह की कुंडली में 2040 तक गुरु की महादशा है। वहीं, अक्टूबर 2026 से 2032 तक मंगल की महादशा उनके सियासी ग्राफ को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
शनि की अग्निपरीक्षा: मेष राशि होने के कारण शाह पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो चुका है। यह गोचर या तो उन्हें सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाएगा या फिर अप्रत्याशित नुकसान देगा।
चुनौती: संघ और संगठन का एक धड़ा योगी को पसंद करता है, जो शाह के लिए आंतरिक चुनौती है। हालांकि, शाह का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि उनके पास केंद्र सरकार का लंबा अनुभव है, जो योगी के पास नहीं है। केवल स्वास्थ्य या कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप ही उनका रास्ता रोक सकता है।

योगी आदित्यनाथ: भगवा फायरब्रांड का बढ़ता कद (संभावना- 60%)

बुलडोजर छवि: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सख्त प्रशासनिक शैली, बुलडोजर और प्रखर हिंदुत्ववादी छवि के कारण जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं।
राजयोग और सितारे: योगी की कुंडली में शनि-शुक्र का परिवर्तन योग है और वर्तमान में शुक्र की महादशा सक्रिय है। लाल किताब के अनुसार, 2030 तक गुरु और सूर्य की महादशाएं मिलकर 'प्रबल राजयोग' का निर्माण कर रही हैं। सितंबर 2026 से नवंबर 2029 के बीच उनका केंद्र की राजनीति में आना तय माना जा रहा है।
यूपी का बदलता गणित: व्यावहारिक राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात बदल रहे हैं। जातिगत समीकरणों को साधने के लिए भाजपा योगी को दिल्ली बुलाकर यूपी की कमान किसी और को सौंप सकती है। हाल ही में पंकज चौधरी (जिनका झुकाव केंद्रीय नेतृत्व की तरफ है) को यूपी भाजपा अध्यक्ष बनाया जाना इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
चुनौती और चेतावनी: कुंभ राशि होने के कारण योगी पर साढ़ेसाती का अंतिम दौर चल रहा है, जो जून 2027 में खत्म होगा। हालिया कुछ विवादों (यूजीसी, एसआईआर और शंकराचार्य प्रकरण) ने उनके सामने मुश्किलें खड़ी की हैं। ज्योतिषीय निष्कर्ष एक बड़ी चेतावनी भी देता है—"यदि योगी जी को रोकने की जबरन कोशिश हुई, तो संघ और भाजपा के भीतर बड़ी बिखराव की स्थिति बन सकती है।"
 
भाजपा के अन्य संभावित चेहरे: नितिन गडकरी, एस जयशंकर, शिवराजसिंह चौहान और निर्मला सीतारमण। (संभावना- 40%)

विपक्ष की बिसात: (संभावना- 30%)

पिछले कुछ वर्षों की यात्राओं और रणनीतियों से राहुल गांधी की छवि में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। 2026 के सर्वे स्पष्ट करते हैं कि वे विपक्ष की ओर से पीएम पद का इकलौता और सबसे मजबूत चेहरा हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और एम.के. स्टालिन जैसे कद्दावर क्षेत्रीय नेताओं रेस से बाहर हो गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव अभी भी रेस में बने हुए हैं। 
 

2029 का रण, क्या होगा भविष्य: 

संवैधानिक तौर पर असली फैसला 2029 के आम चुनाव में होगा। भाजपा के भीतर यह लड़ाई 'शाह बनाम योगी' के इर्द-गिर्द घूमेगी, जबकि विपक्ष प्रियंका या राहुल गांधी के चेहरे पर दांव लगा सकता है।
 
फिलहाल, अमित शाह अनुभव और समीकरणों में आगे दिख रहे हैं, लेकिन योगी के पीछे खड़ा जनसमर्थन और संघ का दबाव इस रेस को बेहद दिलचस्प बना देता है। कुछ भी हो लेकिन हमारी भविष्यवाणी कहती है कि अंत में जीत अमित शाह की ही होगी। हालांकि जनवरी 2026 के ताजा सर्वे बताते हैं कि यदि आज भी चुनाव करा दिए जाएं, तो देश के 55% लोग नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी 27% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यानी लोकप्रियता के मामले में मोदी अब भी रेस से बहुत आगे हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही धमाकेदार और पावरफुल हलचल होने वाली है। 21 जून को रात 00:23 बजे, ग्रहों के कमांडर-इन-चीफ यानी मंगल देव (Mars) राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि वृषभ (Taurus) में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर बेहद दिलचस्प है! मंगल 'अग्नि तत्व' (फायर) और सुपर-एनर्जी के प्रतीक हैं, जबकि वृषभ एक 'स्थिर पृथ्वी तत्व' वाली राशि है जो लग्जरी और सुख-सुविधाओं को दर्शाती है। जब तेज तर्रार और एक्शन-ओरिएंटेड मंगल इस धैर्यवान राशि में आएंगे, तो जीवन में बड़े और शानदार बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि यह गोचर किन 5 भाग्यशाली राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है:

Muharram month 2026: मोहर्रम मास का इस्लाम धर्म में महत्व और परंपरा जानें

Muharram month 2026: मोहर्रम मास का इस्लाम धर्म में महत्व और परंपरा जानेंMuharram 2026: इस्लाम धर्म में मोहर्रम (मुहर्रम) वर्ष का पहला महीना होता है और इसे सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए मोहर्रम विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मोहर्रम इस्लाम के उन चार पवित्र महीनों में शामिल है जिनका उल्लेख पवित्र Quran में मिलता है। इस महीने में इबादत, दुआ, आत्मचिंतन और नेक कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है।

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेत

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेतक्या घर में कॉकरोच का होना अशुभ माना जाता है? जानें ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार कॉकरोच से जुड़े संकेत, संभावित नकारात्मक प्रभाव और उनसे बचाव के उपाय।

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर16 जून 2026 को मंगल ग्रह का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम का कारक माना जाता है। वहीं कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो मंगल के परम मित्र हैं। जब अग्नि तत्व के ग्रह मंगल का प्रवेश सूर्य के नक्षत्र कृतिका में होता है, तो यह कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। इस गोचर से मुख्य रूप से चार राशियों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं।

कुंभ राशिफल 2026: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और गुरु का अमृत प्रभाव; जानें करियर, धन और सेहत का पूरा विश्लेषण

कुंभ राशिफल 2026: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और गुरु का अमृत प्रभाव; जानें करियर, धन और सेहत का पूरा विश्लेषणज्योतिषाचार्य पंडित रामाकांत शर्मा के अनुसार कुंभ पर शनि की साढ़ेतसाती 23 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी। 29 मार्च 2025 से कुंभ पर शनि की साढ़ेसाती के 3 चरणों में से यह अंतिम चरण चल रहा है। 3 जून 2027 तक मुख्य प्रभाव रहेगा और 23 फरवरी 2028 को पूरी तरह समाप्त होगी।

और भी वीडियो देखें

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएं

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएंReligious Importance of Ashadha Month: हिंदू धर्म में सौर मासों का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब सौर आषाढ़ मास का आरंभ होता है। यह काल प्रकृति, धर्म और आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है...

बुधादित्य और गजलक्ष्मी योग का दुर्लभ संयोग, 5 राशियों पर होगी धन-वर्षा

बुधादित्य और गजलक्ष्मी योग का दुर्लभ संयोग, 5 राशियों पर होगी धन-वर्षावर्तमान में वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के गोचर और चाल से कई महत्वपूर्ण और शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं। जून 2026 में बने इन शक्तिशाली ग्रह गोचरों (विशेषकर गुरु का उच्च राशि कर्क में जाना और सूर्य-बुध का बुधादित्य योग) से मुख्य रूप से 5 राशियों को जबरदस्त लाभ होने के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह समय भाग्यशाली रहेगा।

Rambha Teej Date 2026: रम्भा तीज व्रत पूजन के मुहूर्त, उपाय और कथा

Rambha Teej Date 2026: रम्भा तीज व्रत पूजन के मुहूर्त, उपाय और कथाApsara Rambha Teej Fast 2026: हिन्दू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला या कन्या रम्भा तीज का व्रत रखती है और कथा सुनती है, उसे माता लक्ष्मी और माता पार्वती दोनों की संयुक्त कृपा मिलती है। इससे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, वैवाहिक जीवन की अनबन दूर होती है और व्यक्ति का आकर्षण व आत्मविश्वास बढ़ता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जून, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जून, 2026)Today 17 June 2026 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 17 जून 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

17 June Birthday: आपको 17 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 June Birthday: आपको 17 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com