बुधवार, 10 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. cockroach-janta-party-jantar-mantar-protest-modi-shah-masterstroke-political-analysis
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 10 जून 2026 (14:24 IST)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), क्या यह सचमुच ‘मोदी-शाह का मास्टर स्ट्रोक’ है?

CJP Jantar Mantar protest
Modi-Shah masterstroke Cockroach Janata Party: भारतीय राजनीति में किसी भी नए युवा आंदोलन को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं अक्सर दिखाई देती हैं। पहली, उसे 'क्रांति' घोषित कर देना। दूसरी, उसे सत्ता की 'स्क्रिप्टेड परियोजना' बताना। जंतर-मंतर पर 6 जून को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग इसे “मोदी का मास्टर स्ट्रोक” कहने लगा।

तर्क यह दिया गया कि जिस सरकार पर लगातार “असहमति दबाने” के आरोप लगते रहे हों, वही सरकार अगर किसी विरोध प्रदर्शन को बिना बड़े टकराव के होने दे रही है, तो इसके पीछे निश्चित ही कोई गहरी राजनीतिक गणना होगी। हालांकि यह तर्क पूरी तरह निराधार भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह सिद्ध भी नहीं।

मोदी-शाह की राजनीतिक शैली को समझना जरूरी

दरअसल, भारतीय राज्य और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी-अमित शाह की राजनीतिक शैली को समझे बिना इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण अधूरा रहेगा। पिछले एक दशक में भाजपा ने यह दिखाया है कि वह युवा असंतोष को केवल कानून-व्यवस्था के प्रश्न की तरह नहीं देखती। वह उसे संभावित राजनीतिक ऊर्जा के रूप में पढ़ती है। यही कारण है कि भाजपा का रवैया हर आंदोलन के प्रति एक जैसा नहीं होता। कहीं दमन, कहीं संवाद, कहीं सह-अधिग्रहण (co-option), तो कहीं वैधता पर सवाल—रणनीति परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। ALSO READ: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी 'कॉकरोच जनता पार्टी', 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम, दीपके की बिगड़ी तबियत, आंदोलन पर क्‍या बोले नितिन नवीन?
 
सीजेपी के मामले में अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात दिखती है, वह यह है कि सरकार ने आंदोलन को “स्पेस” दिया। दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर पर रोकथाम नहीं की, प्रदर्शनकारियों को पहुंचने दिया गया और टकराव से बचा गया। यह अपने आप में दिलचस्प संकेत है। लेकिन इसे सीधे “सरकारी समर्थन” कहना जल्दबाज़ी होगी।
 
संभव है कि सरकार ने इसे एक “सेफ्टी वाल्व” की तरह देखा हो। पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और युवाओं की आर्थिक असुरक्षा आज वास्तविक मुद्दे हैं। अगर इस गुस्से को पूरी तरह दबाया जाता, तो वह और उग्र रूप ले सकता था। इसलिए नियंत्रित विरोध को अनुमति देना सत्ता के लिए राजनीतिक रूप से अधिक सुविधाजनक हो सकता है। ALSO READ: कॉकरोच जनता पार्टी की हुंकार, हम कीड़े-मकोड़े नहीं जिंदा इंसान हैं, और क्या बोले दीपके

सरकार के लिए अवसर

दूसरा पहलू प्रतीकात्मक राजनीति का है। भाजपा लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आलोचनाओं का सामना करती रही है कि भारत में असहमति की जगह सिकुड़ रही है। ऐसे में किसी विरोध प्रदर्शन का शांतिपूर्ण तरीके से होना सरकार के लिए यह कहने का अवसर भी बनता है कि लोकतंत्र जीवित है और विरोध की जगह मौजूद है।
 
तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक “मैपिंग” हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल होना और जमीन पर जनाधार होना दो अलग चीजें हैं। सत्ता तंत्र अक्सर ऐसे आंदोलनों को होने देकर उनकी वास्तविक क्षमता को परखता है—कितने लोग आते हैं, कौन फंड कर रहा है, नेतृत्व कितना संगठित है, क्या आंदोलन केवल डिजिटल है या सामाजिक विस्तार भी रखता है। ALSO READ: कॉकरोच पार्टी के नाम पर इंदौर में लाखों की ठगी, फिशिंग लिंक खोलते ही पलक झपकते ही खाली हो रहे खाते, कैसे बचें?

क्या कहते हैं आलोचक? 

यहीं से “मोदी का मास्टर स्ट्रोक” वाला तर्क जन्म लेता है। आलोचकों का मानना है कि भाजपा विरोध को पूरी तरह खत्म करने के बजाय कई बार उसे सीमित दायरे में रहने देती है, ताकि वह व्यापक राजनीतिक चुनौती में न बदल पाए। जब तक आंदोलन केवल “पेपर लीक” या “भर्ती परीक्षा” जैसे विशिष्ट मुद्दों तक सीमित रहता है, तब तक उसे सहन किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह शासन मॉडल, आर्थिक नीति या व्यापक राजनीतिक बदलाव की मांग करने लगता है, सत्ता का रवैया बदल सकता है। भारतीय राजनीति के हालिया उदाहरण इस तर्क को कुछ हद तक मजबूती देते हैं।
 
2011 के बाद राहुल गांधी की युवा राजनीति को जिस तरह डिजिटल और राजनीतिक स्तर पर निशाना बनाया गया, वह केवल कांग्रेस विरोध नहीं था; वह संभावित वैकल्पिक युवा नेतृत्व को कमजोर करने की रणनीति भी थी। बाद में कांग्रेस की युवा टीम के कई चेहरे या तो हाशिए पर चले गए या दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए।
 
सीजेपी के संदर्भ में भी यही प्रश्न अब निर्णायक होगा। क्या यह आंदोलन केवल परीक्षा व्यवस्था में सुधार तक सीमित रहेगा? या यह बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, निजीकरण, युवाओं की सामाजिक बेचैनी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे व्यापक सवालों से जुड़ेगा? यहीं उसकी असली परीक्षा शुरू होगी।

सीजेपी को लेकर दो अतियों से बचना जरूरी

क्योंकि भारत का युवा आज केवल “पेपर लीक” से नाराज़ नहीं है। वह रोजगार की अनिश्चितता, गिरते अवसरों, कमजोर प्लेसमेंट, ठहरे हुए वेतन और भविष्य की असुरक्षा से भी परेशान है। अग्निवीर जैसी नीतियों ने भी कुछ तबकों में असंतोष पैदा किया है। ऐसे में कोई भी आंदोलन यदि इन असंतोषों को एक साझा राजनीतिक भाषा दे देता है, तो वह सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहता—वह राजनीतिक चुनौती बन जाता है। और शायद यही वह बिंदु है जहां सत्ता का रवैया बदलता है।
 
इसलिए सीजेपी को लेकर दो अतियों से बचना जरूरी है। एक, उसे तुरंत “क्रांतिकारी विकल्प” घोषित कर देना। दूसरा, उसे पूरी तरह “सत्ता प्रायोजित प्रोजेक्ट” मान लेना। भारतीय राजनीति अक्सर इन दोनों के बीच काम करती है—जहां सत्ता विरोध को कभी नियंत्रित करती है, कभी समाहित करती है, और कभी कठोरता से कुचलती भी है।
 
फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा ने सीजेपी के प्रति तत्काल टकराव का रास्ता नहीं चुना है। लेकिन भारतीय राजनीति का अनुभव बताता है कि किसी भी युवा आंदोलन की असली चुनौती उसकी पहली रैली नहीं होती, बल्कि वह क्षण होता है जब उसे तय करना पड़ता है कि वह व्यवस्था के भीतर सुधार चाहता है या व्यवस्था की राजनीति को बदलना चाहता है। और वही क्षण तय करेगा कि सीजेपी केवल एक वायरल घटना बनकर रह जाएगी, या भारतीय युवा राजनीति का स्थायी अध्याय बनेगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
ममता बनर्जी को बड़ा झटका: TMC सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा, CM हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात के बाद BJP में जाने के कयास

क्या यूसुफ पठान ने भी बदल ली है टीम, अमित शाह से मुलाकात की अटकलें, कल्याण बनर्जी के दावे से उड़ी ममता बनर्जी की नींद

क्या यूसुफ पठान ने भी बदल ली है टीम, अमित शाह से मुलाकात की अटकलें, कल्याण बनर्जी के दावे से उड़ी ममता बनर्जी की नींदपश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर हुई टीएमसी में कथित अंदरूनी बगावत के बीच सांसद यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) का नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने दावा किया है कि यूसुफ पठान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली बुलाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैंने 8 जून को यूसुफ पठान से बात की थी। वे वडोदरा में थे।

कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए नामांकन रद्द

कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए नामांकन रद्दमध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामंकन रद्द हो सकता है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पर अब कानूनी तलवार लटक गई है, जिससे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया है।

PoK में मुनीर की बर्बरता पर भड़का भारत, बोला- अत्याचारों का होगा इंसाफ

PoK में मुनीर की बर्बरता पर भड़का भारत, बोला- अत्याचारों का होगा इंसाफपाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पुलिस की कथित बर्बरता और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की 'गलत हरकतों और अत्याचारों' के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए।

Personal Loan या Credit Card? कौनसा सस्ता, जानिए किस विकल्प से होगी ज्यादा बचत

Personal Loan या Credit Card? कौनसा सस्ता, जानिए किस विकल्प से होगी ज्यादा बचतआज के दौर में बढ़ती महंगाई और वित्तीय जरूरतों के बीच लोग अक्सर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बीच चुनाव को लेकर उलझन में रहते हैं। दोनों ही विकल्प तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी लागत, ब्याज दरें और भुगतान की शर्तें अलग-अलग होती हैं। ऐसे में सही विकल्प का चुनाव आपकी वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है।

POK में बगावत, पाक सेना की गोलीबारी में दर्जनों की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय बोला- खाली करो हमारा इलाका

POK में बगावत, पाक सेना की गोलीबारी में दर्जनों की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय बोला- खाली करो हमारा इलाकापाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से और बगावत की आग भड़क उठी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के आह्वान पर चल रहे प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की अंधाधुंध गोलीबारी में दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। जेएएसी ने दावा किया है कि रावलकोट में एक प्रदर्शनकारी के जनाजे के दौरान हुई फायरिंग में 27 लोग मारे गए जबकि 200 से ज्यादा घायल हुए हैं।

और भी वीडियो देखें

इंटरनेट पर फिर छाया 'Melodi' का जादू! पीएम मोदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर इटली की पीएम मेलोनी ने खास अंदाज में दी बधाई

इंटरनेट पर फिर छाया 'Melodi' का जादू! पीएम मोदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर इटली की पीएम मेलोनी ने खास अंदाज में दी बधाईइटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के लिए बधाई दी है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पीछे छोड़कर अब भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता बन गए हैं।

ममता बनर्जी को बड़ा झटका: TMC सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा, CM हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात के बाद BJP में जाने के कयास

ममता बनर्जी को बड़ा झटका: TMC सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा, CM हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात के बाद BJP में जाने के कयासममता बनर्जी को बुधवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा के साथ ही पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस हफ्ते पार्टी से इस्तीफा देने वालीं वे दूसरी राज्यसभा सांसद हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), क्या यह सचमुच ‘मोदी-शाह का मास्टर स्ट्रोक’ है?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), क्या यह सचमुच ‘मोदी-शाह का मास्टर स्ट्रोक’ है?Modi-Shah masterstroke Cockroach Janata Party: भारतीय राजनीति में किसी भी नए युवा आंदोलन को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं अक्सर दिखाई देती हैं। पहली, उसे 'क्रांति' घोषित कर देना। दूसरी, उसे सत्ता की 'स्क्रिप्टेड परियोजना' बताना। जंतर-मंतर पर 6 जून को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ।

Weather Update : देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दक्षिण भारत में भारी बारिश, यहां हीटवेव का कहर

Weather Update : देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दक्षिण भारत में भारी बारिश, यहां हीटवेव का कहरWeather Update News : देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अगले 3 दिनों तक दिल्ली में तापमान बढ़ सकता है, वहीं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश तेज हो सकती है। आज तेलंगाना, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हीटवेव का असर बना रह सकता है। दिन में लू चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिला। ऊना, कांगड़ा, मंडी और अन्य मैदानी जिलों में लू चली, जबकि रोहड़ू, धर्मशाला और पालमपुर के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई।

राज्यसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में कांग्रेस की 4 बड़ी गलतियां, जिससे BJP को मिला क्लीन स्वीप का मौका !

राज्यसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में कांग्रेस की 4 बड़ी गलतियां, जिससे BJP को मिला क्लीन स्वीप का मौका !मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर है। भोपाल में कांग्रेस के नेता रोशनपुरा चौहरे पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए है। इसके साथ चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरते हुए राज्यसभा चुनाव में सीट चोरी का आरोप लगाया है। इसके साथ कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर सवाल उठाए है।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com