Horoscope: 10 से 15 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि को होगा लाभ और किसे नुकसान

12 Zodiac Weekly Horoscope: 10 अगस्त से 15 अगस्त 2026 का सप्ताह श्रावण मास का महत्वपूर्ण समय है। इस सप्ताह ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल (10 अगस्त से 15 अगस्त 2026)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत और समझदारी से आप सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों को भी आप आसानी से संभालने में सफल रहेंगे। आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान देने से भविष्य अधिक सुरक्षित बनेगा और मन की चिंताएं भी कम होंगी। व्यापार से जुड़े लोगों को समय पर लिए गए फैसलों का अच्छा लाभ मिल सकता है। घर में अचानक मेहमान आने से आपकी कुछ योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन समझदारी से स्थिति संभाल लेंगे। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी। दोस्तों के साथ अचानक बनाई गई यात्रा आपको खुशी और ताजगी दे सकती है। स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह की क्रैश डाइट से बचें और संतुलित खानपान अपनाएं।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: ब्राउन



वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने से वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना कर सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से बढ़ता संपर्क भविष्य में नए अवसर दिला सकता है। किसी करीबी का भावनात्मक सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम और अच्छी नींद लेना जरूरी रहेगा। विद्यार्थियों को प्रेम संबंधों के कारण पढ़ाई से ध्यान भटकने न दें। परिवार की जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होने की संभावना है। विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। यह सप्ताह आत्मचिंतन और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का संदेश देगा।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: मैरून



मिथुन (21 मई – 21 जून)

कार्यक्षेत्र में आपकी बढ़ती पहचान नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। वरिष्ठ लोगों की नजर आप पर पड़ सकती है, जिससे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ होने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह के अंत में किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जहां रिश्ते और मजबूत होंगे। पढ़ाई में आपकी मेहनत सराहना दिलाएगी और परिवार को आप पर गर्व होगा। प्रेम संबंधों में साथी का प्यार और सहयोग आपको खुशी देगा। नियमित व्यायाम जारी रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी अच्छे सामाजिक कार्य में आपकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पड़ सकती है। लगातार मेहनत करने से आपको मनचाहे परिणाम मिलने की संभावना है।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: क्रीम



कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

पिछले कुछ समय की उलझनों के बाद इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होती दिखाई देगी। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन आपको नए अवसर दिला सकता है और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हाल ही में हुए आर्थिक लाभ से आपकी स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय से रुकी हुई कोई खरीदारी पूरी हो सकती है। घर की सजावट या रसोई और बाथरूम से जुड़े सुधार के काम शुरू होने की संभावना है। यात्रा की योजना आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से राहत देगी। प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रम आपकी उम्मीद से ज्यादा आनंददायक साबित होंगे। स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन और पर्याप्त पानी पीने पर ध्यान दें।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: कॉफी



सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

आपकी प्रतिस्पर्धी सोच आपको पढ़ाई और कार्यक्षेत्र दोनों में आगे बनाए रखेगी। आय बढ़ने के बावजूद खर्चों पर नियंत्रण रखना समझदारी होगी। किसी जिद्दी या कठिन स्वभाव के व्यक्ति से बातचीत करते समय धैर्य और समझदारी से काम लें। सप्ताह आपके लिए रोमांचक रह सकता है और प्रेम जीवन में कोई सुखद बदलाव देखने को मिल सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपको खुशी और नई ऊर्जा देंगे। पुराने स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सही सलाह और धैर्य से सुधार आने की संभावना है। परिवार के लोग घर से जुड़े आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और किसी प्रियजन से अच्छी खबर भी मिल सकती है। संपत्ति विवाद सुलझाने का नया तरीका आपके लिए लाभदायक रहेगा।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सैफ्रन



कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर फैसला लें। अपने प्रियजन के लिए समय निकालने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। यात्रा की योजना को अंतिम रूप देने के लिए यह समय अच्छा है और आने वाले दिन यादगार रह सकते हैं। नियमित व्यायाम का सकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देगा। पढ़ाई में कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सफलता मिलने के पूरे योग हैं। जमीन या संपत्ति से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। घर में बेवजह के विवादों से बचें और जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: ग्रीन



तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

आपका उदार और सहयोगी स्वभाव लोगों का दिल जीत सकता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात प्रेम संबंध की अच्छी शुरुआत बन सकती है। जीवनसाथी या प्रियजन के साथ किसी खूबसूरत जगह की यात्रा रिश्ते को और मजबूत करेगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि प्रतिस्पर्धी लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे सकते हैं। किसी भी साझेदारी या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और खानपान में सुधार करने से और अधिक लाभ मिलेगा। संतुलित प्रयासों से आप निजी और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में उम्मीद से बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

शुभ अंक: 15

शुभ रंग: रॉयल ब्लू



वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है, जिससे भविष्य में नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को उम्मीद से बेहतर अवसर मिल सकते हैं। परिवार में विवाह से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में विशेषज्ञ की सलाह लेकर किया गया निवेश लाभदायक रहेगा। विद्यार्थी अपनी मेहनत के दम पर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में किसी भी समस्या को समय रहते सुलझाना बेहतर रहेगा। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और पूरे सप्ताह आत्मविश्वास बना रहेगा।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: पीच



धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा सभी के सामने आ सकती है और आपको नई पहचान मिल सकती है। अचानक आर्थिक स्थिति में सुधार होने से रुके हुए खर्च आसानी से पूरे होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी। भाई-बहनों के बीच चल रहा संपत्ति विवाद आपसी समझ से सुलझ सकता है। प्रेमी जोड़े साथ में अच्छा समय बिताएंगे, जबकि अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विद्यार्थी अनुशासन बनाए रखेंगे तो उम्मीद से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। रचनात्मक या आध्यात्मिक कार्यों में समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। त्वचा से जुड़ी पुरानी समस्या में भी राहत मिलने के संकेत हैं।

शुभ अंक: 17

शुभ रंग: डार्क टरकॉइज़



मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बढ़ते खर्चों के बावजूद आर्थिक संतुलन बना रहेगा। सामाजिक जिम्मेदारियां थोड़ी थकान दे सकती हैं, लेकिन उन्हें निभाना जरूरी होगा। अपनी कीमती वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें और अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा न करें। छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें, क्योंकि इससे मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। प्रेम संबंधों में बातचीत की कमी को धैर्य से दूर करने का प्रयास करें। संपत्ति से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और खानपान में सुधार का लाभ मिलेगा। शांत मन से लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: पिंक



कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

आपके निजी या व्यावसायिक जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम जल्द मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को नए बाजार या नई साझेदारी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मित्र और परिचित आपकी सलाह को महत्व देंगे। प्रेम संबंधों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। घर में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन परिवार में खुशी और शांति लेकर आएगा। विद्यार्थी अपनी मेहनत के दम पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नियमित व्यायाम आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखेगा। धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: सैफ्रन



मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

लंबे समय से सोची गई किसी रोमांचक यात्रा की योजना बन सकती है, जो आपको नई ऊर्जा और खुशी देगी। प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। अचानक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। दूसरों की सलाह सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी समझ से ही लें। सकारात्मक सोच आपके स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए लाभदायक रहेगी। सप्ताह के अंत में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको नए अनुभव और जीवन में अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकता है।

शुभ अंक: 11