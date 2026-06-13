Weekly Horoscope June 2026: साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून, क्या इस हफ्ते पलटेगी आपकी किस्मत? पढ़ें अपनी राशि का हाल

June 2026 Weekly Horoscope: यह सप्ताह विशेष रूप से आत्मविश्वास, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में सफलता के योग बन रहे हैं, वहीं नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहने की संभावना है। जानिए 15 जून से 21 जून 2026 तक का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल।ALSO READ: सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश, 6 राशियों को रहना होगा संभलकर, धन और सेहत पर होगा असर यह सप्ताह विशेष रूप से आत्मविश्वास, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में सफलता के योग बन रहे हैं, वहीं नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहने की संभावना है। जानिए 15 जून से 21 जून 2026 तक का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल।

साप्ताहिक राशिफल (15 जून से 21 जून 2026)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और आपको साथी से प्यार व सराहना मिल सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं, बस सही अवसरों को पहचानने की जरूरत होगी। परिवार का माहौल सुकूनभरा और खुशहाल रह सकता है, जिससे मन को शांति मिलेगी। सेहत सामान्य रह सकती है, इसलिए आराम, सही दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में कुछ कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन यही आपके हुनर और आत्मविश्वास को साबित करने का मौका भी देंगी। छोटी यात्रा या थोड़ा बदलाव मन को तरोताजा कर सकता है। कुछ लोगों को बुक की गई प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है। सामाजिक मेलजोल थोड़ा कम रह सकता है, इसलिए रिश्तों को समय देना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पर्पल

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए उत्साह और जिम्मेदारियों का मेल लेकर आ सकता है। प्रेम संबंधों में आकर्षण और भावनाएं गहरी हो सकती हैं। करियर में कोई खास जिम्मेदारी या नया अवसर आपको लंबे समय से देखे गए सपनों के करीब ले जा सकता है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और धीरे-धीरे मजबूती भी आएगी। परिवार में किसी नई बात या नए सदस्य के कारण थोड़ी असहजता हो सकती है, इसलिए साफ बातचीत जरूरी रहेगी। अकेले बिताया गया थोड़ा समय मन को सुकून देगा और सोचने का मौका भी मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। सामाजिक जीवन में आपकी समझदारी और व्यवहार लोगों को प्रभावित कर सकता है। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप स्टडी या दूसरों के साथ विचार साझा करना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: पीच

मिथुन (21 मई – 21 जून)

परिवार का साथ मजबूत रहेगा और अपनों पर भरोसा बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रह सकती है, जिससे भविष्य की योजनाओं के लिए लोन या निवेश पर विचार कर सकते हैं। प्रेम जीवन में अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा महसूस होगी। सेहत को बेहतर रखने के लिए अच्छी नींद और नियमित दिनचर्या जरूरी रहेगी। कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचकर लंबे समय की सफलता पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को नए प्रोजेक्ट्स और रचनात्मक कामों में सफलता मिल सकती है। यात्रा के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए फिलहाल योजनाएं बनाना ज्यादा सही रहेगा। संपत्ति और जरूरी चीजों को सोच-समझकर संभालना लाभ देगा।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: रेड

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

परिवार का सहयोग बना रहेगा और बड़ों की सलाह आपके लिए मददगार साबित होगी। रुका हुआ धन मिलने के योग हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में शांति और मधुरता बनी रहेगी। सुबह की सैर या हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रख सकता है। करियर में आपकी योग्यता और अनुभव की सराहना हो सकती है, जिससे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े प्रयास धीरे-धीरे अच्छे परिणाम दे सकते हैं। छोटी यात्रा मन को खुश कर सकती है और यादगार पल दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए दूसरों से विचार साझा करना और साथ पढ़ाई करना लाभकारी रहेगा।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: येलो

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

सेहत में सुधार महसूस होगा और ऊर्जा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में अपनापन, समर्पण और साथ बिताया समय रिश्तों को और मजबूत बना सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, इसलिए सोच-समझकर खर्च करें। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी या रुकावट आ सकती है, इसलिए दस्तावेजों को ध्यान से देखें। सामाजिक जीवन में नए लोगों से अच्छे संबंध बन सकते हैं। छोटी यात्रा मानसिक ताजगी दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय का सही उपयोग और मिलकर पढ़ाई करना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: गोल्डन

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: ब्राउन

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

करियर में अच्छे बदलाव आपकी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्यार और गर्मजोशी बढ़ेगी। आर्थिक लाभ सीमित रह सकते हैं, इसलिए समझदारी से खर्च करना जरूरी होगा। सेहत और आत्मविश्वास दोनों मजबूत रहेंगे, जिससे आप नए कामों को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। परिवार में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और खुलकर बातचीत करना जरूरी रहेगा। अचानक यात्रा का अवसर मिल सकता है जो मन को अच्छा महसूस कराएगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी उम्मीदें पूरी होने में समय लग सकता है। विद्यार्थियों को गुरु या मेंटर का अच्छा सहयोग मिल सकता है।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: मैजेंटा

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर में अच्छे अवसर और सफलता लेकर आ सकता है। परिवार का साथ मजबूत रहेगा और जिम्मेदारियां आसान लगेंगी। सेहत अच्छी बनी रह सकती है और आप सक्रिय महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, इसलिए फिलहाल नए जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और गहराई बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी निवेश में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। यात्रा सुखद और ऊर्जा देने वाली साबित हो सकती है। सामाजिक जीवन में छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी सब संभाल लेगी। विद्यार्थियों के लिए अनुशासन और नियमित पढ़ाई सफलता दिला सकती है।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: स्काई ब्लू

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और लोग आपकी क्षमता की सराहना करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस हो सकता है। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी होगी, इसलिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम अपनाएं। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी। प्रेम जीवन फिलहाल शांत रह सकता है, इसलिए इस समय को खुद को समझने में लगाना बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं जो नए अनुभव देंगे। प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है। पढ़ाई में आपकी योजना और मेहनत अच्छे परिणाम दिला सकती है।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: ग्रीन

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा और प्रगति के अच्छे संकेत मिलेंगे। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और छोटे समझौते रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे। आर्थिक लाभ अच्छे मिल सकते हैं, जिससे भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी। सेहत पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी होगा और शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाने से बचें। प्रेम जीवन बहुत ज्यादा केंद्र में नहीं रहेगा, लेकिन रिश्तों में अपनापन बनाए रखना अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी निवेश या घर बदलने जैसे विचार मन में आ सकते हैं। परिवार के साथ यात्रा खुशी और अपनापन बढ़ा सकती है। समाज सेवा या दूसरों की मदद करने से मन को संतोष मिलेगा। विद्यार्थियों को ट्रेनिंग या इंटर्नशिप से नया अनुभव मिल सकता है।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: मैरून

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

आपकी मेहनत और सहनशक्ति आपको हर काम आसानी से संभालने में मदद करेगी। सिंगल लोगों के जीवन में नई मुलाकातें हो सकती हैं, वहीं रिश्ते में रहने वाले लोग एक-दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। परिवार में सबकी बात ध्यान से सुनना माहौल को खुशहाल बनाए रखेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक जीवन में धीरे-धीरे अच्छे बदलाव आएंगे। करियर में प्रगति भले धीमी हो, लेकिन स्थिर रहेगी। यात्रा थोड़ी थकाने वाली हो सकती है, इसलिए तैयारी पहले से रखें। पढ़ाई करने वालों के लिए यह समय अपने लक्ष्यों को दोबारा समझने और सुधारने का है।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: ब्राउन

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

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शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: क्रीम