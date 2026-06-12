शुक्रवार, 12 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. mithun-sankranti-2026-puja-vidhi-aur-upay
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: शुक्रवार, 12 जून 2026 (17:36 IST)

मिथुन संक्रांति 2026: पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धन-समृद्धि के अचूक उपाय

Mithun Sankranti 2026 lord surya
जब सूर्य देव अपने मित्र बुध की राशि 'मिथुन' में प्रवेश करते हैं, तो प्रकृति और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 की यह मिथुन संक्रांति आपके आत्मबल को बढ़ाने और सूर्य देव की असीम कृपा पाने का सबसे सुनहरा मौका है। आइए जानते हैं इस पावन दिन को बेहद खास और फलदायी बनाने का मॉर्डन और सनातनी तरीका।

सुबह की शुरुआत: ऐसे करें सूर्य देव का स्वागत

संक्रांति के दिन सुबह की शुरुआत सामान्य दिनों से थोड़ी अलग और पवित्र होनी चाहिए।
अमृत स्नान: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं। यह न केवल शरीर को बल्कि आपके आभामंडल (Aura) को भी शुद्ध करता है। इसके बाद साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें।
तांबे के लोटे का जादू: एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़े से अक्षत (चावल), रोली, कुमकुम, लाल फूल और मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़ मिलाएं।
अर्घ्य और मंत्र शक्ति: पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हों और सूर्य देव को जल अर्पित करें। जब जल की धार गिर रही हो, तब पूरे ध्यान से “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का उच्चारण करें। इसके बाद वहीं बैठकर शांत मन से कम से कम 108 बार “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का जाप करें।

संक्रांति के दिन क्या करें, जो बदलेगा आपका भाग्य?

इस पावन तिथि पर कुछ विशेष कर्म करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं:
पवित्र नदियों में डुबकी: इस दिन गंगा, यमुना या गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि यह स्नान आपके संचित पापों को धोकर आत्मा को निर्मल कर देता है। अगर नदी पर जाना संभव न हो, तो घर पर ही ईश्वर का ध्यान कर स्नान करें।
संकल्प और व्रत: कई लोग इस दिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्रत रखते हैं और भगवान सूर्य की पौराणिक कथाएं सुनते व पढ़ते हैं।
लाइफस्टाइल में बदलाव: इस पूरे दिन अपने भोजन को पूरी तरह सात्विक रखें। तामसिक चीजों, मांस और मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें, ताकि शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे।

सूर्य देव को प्रसन्न करने के अचूक और आसान उपाय

अगर आप अपने करियर में सफलता, तेज दिमाग और समाज में मान-सम्मान चाहते हैं, तो इन उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं:
लाल रंग से बढ़ेगा आकर्षण: सूर्य देव को लाल रंग बेहद प्रिय है। पूजा के समय उन्हें लाल वस्त्र और लाल फूल चढ़ाएं। स्वयं भी लाल रंग के कपड़े पहनें और लाल चंदन का तिलक लगाएं। इससे आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा।
आदित्य हृदय स्तोत्र का चमत्कार: यदि आप जीवन में बार-बार असफल हो रहे हैं, तो इस दिन 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ जरूर करें। यह सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली जरिया है, जो सीधे आपके आत्मबल और तरक्की को बढ़ाता है।
प्रकृति की सेवा: रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें। साथ ही घर में लगी तुलसी माता की सेवा करें, क्योंकि तुलसी की सेवा से भी सूर्य देव बेहद प्रसन्न होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देते हैं।
रत्न का प्रभाव: अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर सूर्य का रत्न 'माणिक्य' (रूबी) धारण करें। यह सूर्य की कॉस्मिक एनर्जी को आपके पक्ष में कर देता है।
 
दान का महात्म्य: बदलें दूसरों की दुनिया
संक्रांति का पर्व बिना दान के अधूरा है। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन, मौसमी फल, वस्त्र और छाते का दान करें। अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना के लिए इस दिन तिल और गुड़ का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। यह दान आपके जीवन की आर्थिक तंगी को दूर कर समृद्धि के द्वार खोलता है।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

चातुर्मास कब से होंगे प्रारंभ, क्या है इसका महत्व?

चातुर्मास कब से होंगे प्रारंभ, क्या है इसका महत्व?आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन चार माह के लिए देव सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है जो देवउठनी एकादशी तक रहता है। हिंदू धर्म और पंचांग में चातुर्मास (चार महीने की अवधि) का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। इस दौरान ऋषि-मुनि, साधु-संत और आम श्रद्धालु व्रत, साधना और आत्म-संयम का पालन करते हैं। वर्ष 2026 में चातुर्मास की शुरुआत और इसके महत्व से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई है।

मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण, जानिए प्रभाव और अचूक उपाय

मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण, जानिए प्रभाव और अचूक उपाय29 अप्रैल 2022 को साढ़ेसाती प्रारंभ हुई थी। 29 मार्च 2025 से मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि सबसे कष्टकारी माना जाता है। 8 अगस्त 2029 को मीन राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी। जानिए ज्योतिष के अचूक उपाय।

केतु का सिंह राशि में चल रहा है गोचर, 3 राशियां रहेंगी टॉप पर, अभी भी कर लें ये 5 उपाय

केतु का सिंह राशि में चल रहा है गोचर, 3 राशियां रहेंगी टॉप पर, अभी भी कर लें ये 5 उपायछाया ग्रह केतु ग्रह ने 18 मई 2025 को सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश किया था। मेष, वृषभ, कन्या, तुला और धनु राशि के लिए राहु का गोचर शुभ रहेगा, लेकिन बाकी राशियों को संभलकर रहना होगा। इसी प्रकार मिथुन, तुला और धनु राशि के लिए भी केतु का सिंह में गोचर शुभ माना जा रहा है।

शनि की साढ़ेसाती के प्रथम चरण में मेष राशि, क्या बढ़ेंगी मुश्किलें या मिलेगा लाभ?

शनि की साढ़ेसाती के प्रथम चरण में मेष राशि, क्या बढ़ेंगी मुश्किलें या मिलेगा लाभ?Mesh rashifal sadhesati: मेष राशि जातकों के लिए साढ़ेसाती का प्रारंभ 29 मार्च 2025 से ही हो चला रहा है। वर्तमान में वर्ष 2026 और 2027 में भी इस का प्रभाव रहेगा। मेष राशि के 12वें भाव और मीन राशि में शनि के होने से साढ़ेसाती का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था। यह साढ़ेसाती 2032 तक रहेगी। चलिए जानते हैं इस साढ़ेसाती का प्रभाव और इससे बचने के 5 अचूक उपाय।

दुनिया की प्रमुख विचारधाराएं कौन-कौन सी हैं? जानिए पूरी सूची और उनकी खासियतें

दुनिया की प्रमुख विचारधाराएं कौन-कौन सी हैं? जानिए पूरी सूची और उनकी खासियतेंपूंजीवाद से साम्यवाद तक, दुनिया की बड़ी विचारधाराओं के बारे में जानिए

और भी वीडियो देखें

सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, 6 राशियों को मिलेगी करियर, नौकरी और व्यपार में बड़ी सफलता

सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, 6 राशियों को मिलेगी करियर, नौकरी और व्यपार में बड़ी सफलतासूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य का यह राशि परिवर्तन 6 राशियों के लिए फायदे का समय रहेगा। नौकरीपेशा हैं तो पदोन्नति या इंक्रीमेंट की संभावना और व्यापारी हैं तो कोई बड़ी डील हो सकती है। आइए जानते हैं कि मेष, सिंह, कन्या, तुला और धनु राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य मिथुन संक्रांति काल।

अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) में किए जाने वाले महादान कौन से हैं और उनका क्या फल मिलता है?

अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) में किए जाने वाले महादान कौन से हैं और उनका क्या फल मिलता है?Adhik Maas items for donation: अधिकमास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए दान का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस पवित्र माह में किए जाने वाले प्रमुख महादानों और उनके फलों के बारे में...

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेत

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेतक्या घर में कॉकरोच का होना अशुभ माना जाता है? जानें ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार कॉकरोच से जुड़े संकेत, संभावित नकारात्मक प्रभाव और उनसे बचाव के उपाय।

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर16 जून 2026 को मंगल ग्रह का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम का कारक माना जाता है। वहीं कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो मंगल के परम मित्र हैं। जब अग्नि तत्व के ग्रह मंगल का प्रवेश सूर्य के नक्षत्र कृतिका में होता है, तो यह कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। इस गोचर से मुख्य रूप से चार राशियों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं।

सोमवती अमावस्या क्यों हैं इस बार खास, जानें महासंयोग, पूजा मुहूर्त और विधि

सोमवती अमावस्या क्यों हैं इस बार खास, जानें महासंयोग, पूजा मुहूर्त और विधिJyeshtha Adhik Amavasya 2026: हिंदू धर्म में इस बार की सोमवती अमावस्या बेहद दुर्लभ और चमत्कारी मानी जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह अमावस्या 15 जून 2026, सोमवार को मनाई जाएगी। बता दें कि सोमवार के दिन इस अमावस्या पड़ने के कारण इसे 'सोमवती अमावस्या' कहा जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com