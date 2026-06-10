Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 11 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।





आज आपका दिन मंगलमय हो!

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

गुरुवार, 11 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। अधिकमास की इस एकादशी को 'परमा एकादशी' कहा जाता है, जो कि तीन साल में एक बार आने के कारण अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी मानी गई है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना के लिए परम फलदायी है।

आइए जानते हैं 11 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:

आज का पंचांग: 11 जून 2026

विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)

शक संवत: 1948 (परावभ)

महीना: ज्येष्ठ अधिकमास (मलमास / पुरुषोत्तम मास)

पक्ष: कृष्ण पक्ष

तिथि: एकादशी तिथि (परमा एकादशी व्रत)- सुबह 05:07 तक (इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी)

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र- सुबह 04:01 तक था (इसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो चुका है)

योग: शोभन योग- सुबह 08:24 तक (इसके बाद अतिगंड योग)

करण: बव- सुबह 05:07 तक (इसके बाद बालव)

सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम

सूर्यास्त: शाम 07:19 पीएम

चंद्रराशि: मेष राशि (दिन-रात)

विशेष नोट (परमा एकादशी व्रत): आज अधिकमास की पावन 'परमा एकादशी' का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के 'पुरुषोत्तम' स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे अटूट लक्ष्मी और समृद्धि की प्राप्ति होती है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यवसाय, धार्मिक कार्य, स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी या बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का उपयोग कर सकते हैं:

अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:53 से दोपहर 12:49 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:41 से दोपहर 03:37 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:18 से शाम 07:39 तक।

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें विघ्न आने की आशंका रहती है:

राहुकाल: दोपहर 02:05 से शाम 03:50 तक (गुरुवार को दोपहर के बाद राहुकाल होता है, इस दौरान शुभ कार्यों से बचें)।

यमगंड काल: सुबह 05:23 से सुबह 07:07 तक।

गुलिक काल: सुबह 08:52 से सुबह 10:36 तक।

दिशाशूल: दक्षिण दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से दही या जीरा खाकर ही निकलें)।

आज का विशेष गुरुवार उपाय:

चूंकि आज ज्येष्ठ अधिकमास का गुरुवार है और साथ ही परमा एकादशी का परम पावन संयोग है, इसलिए आज भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और पंचामृत का भोग लगाएं। आज के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना या सुनना आपके जीवन की बड़ी से बड़ी दरिद्रता और आर्थिक संकट को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। शाम को केले के वृक्ष के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं।