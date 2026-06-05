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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 जून 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

The picture shows a picture of Lord Ganesha with a flag, a vase decorated with flowers and a coconut

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
07 June 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: वर्ष 2026 में कब निकलेगी जगन्‍नाथ यात्रा, क्या रहेगा इस बार खास?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग गणना के अनुसार, 7 जून 2026 (रविवार) को ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। यदि आप सप्तमी तिथि के अनुसार ही आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त देखना चाहते हैं, तो वह इस प्रकार है:
 

आज का पंचांग: 7 जून 2026 (रविवार)

 
विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
 
शक संवत: 1948 (परावभ)
 
महीना: ज्येष्ठ अधिकमास (मलमास / पुरुषोत्तम मास)
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: सप्तमी 
 
नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र- सुबह 09:57 तक (इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र)
 
योग: वैधृति योग- दोपहर 03:59 तक (इसके बाद विष्कुंभ योग)
 
करण: बालव- दोपहर 01:25 तक (इसके बाद कौलव)
 
सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम
 
सूर्यास्त: शाम 07:17 पीएम
 
चंद्रराशि: कुंभ राशि- शाम 04:31 तक, इसके बाद मीन राशि में प्रवेश।
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यवसाय, धार्मिक अनुष्ठान, बड़ा वित्तीय लेन-देन या सरकारी कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का उपयोग कर सकते हैं:
 
अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:52 से दोपहर 12:48 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:39 से दोपहर 03:35 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:16 से शाम 07:37 तक।

 

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें व्यवधान आने की आशंका रहती है:
 
राहुकाल: शाम 05:33 से शाम 07:17 तक (रविवार को शाम के समय राहुकाल होता है, इस दौरान शुभ कार्यों से बचें)।
 
यमगंड काल: दोपहर 12:20 से दोपहर 02:04 तक।
 
गुलिक काल: दोपहर 03:49 से शाम 05:33 तक।
 
दिशाशूल: पश्चिम दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से दलिया, घी या पान खाकर निकलें)।
 

आज का विशेष रविवार उपाय:

चूंकि आज ज्येष्ठ अधिकमास का रविवार है, इसलिए आज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' या गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से समाज में मान-सम्मान, उच्च पद और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।ALSO READ: गुरु का कर्क राशि में महागोचर, 2 राशियों के लिए अशुभ, 3 पर मिलाजुला प्रभाव, करें 5 उपाय
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