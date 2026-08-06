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Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 6 August 2026 (16:12 IST)

अंक-दर्शन : रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–5 : तेजपत्ता)

Mystery of Kitchen Spices, Bay leaf and Planets
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (16:19 IST)
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अंक-दर्शन : परंपरा के अनकहे रहस्य
जीवन में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका महत्व उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति से नहीं, बल्कि उनके अदृश्य प्रभाव से समझा जाता है। वे स्वयं अधिक दिखाई नहीं देतीं, किंतु उनके बिना संपूर्ण व्यवस्था अधूरी प्रतीत होती है। भारतीय रसोई का तेजपत्ता भी ऐसी ही एक विलक्षण वनौषधि है। अधिकांश लोग उसे केवल पुलाव, सब्ज़ी या मसालों का एक सामान्य घटक मानते हैं, किंतु भारतीय परंपरा में उसका स्थान केवल स्वाद तक सीमित नहीं रहा। उसकी सुगंध, उसकी संरचना और उसका उपयोग सदियों से संरक्षण, शुद्धि और शुभता के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है।
 
भारतीय संस्कृति में वृक्षों और पत्तों का महत्व केवल वनस्पति विज्ञान का विषय नहीं है। पीपल, वट, तुलसी, बेलपत्र, अशोक और आम्रपत्र की भांति अनेक अन्य पत्तियां भी अपने भीतर सांस्कृतिक संकेत समेटे हुए हैं। तेजपत्ता भी इन्हीं में से एक है। वह भोजन को सुगंधित अवश्य बनाता है, किंतु उससे अधिक वह यह संदेश देता है कि वास्तविक प्रभाव हमेशा दिखाई देने वाली शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर छिपे गुणों से उत्पन्न होता है।
 
प्रकृति में कुछ शक्तियां प्रत्यक्ष होती हैं और कुछ अप्रत्यक्ष। सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, परंतु वायु का स्पर्श नहीं। गुरुत्वाकर्षण अनुभव होता है, किंतु दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जीवन में अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं, जिनके कारण तुरंत समझ में नहीं आते, फिर भी उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय ज्योतिष में ऐसी रहस्यमयी, अप्रत्याशित और अदृश्य शक्तियों का प्रतीक राहु माना गया है।

तेजपत्ता और अंक-दर्शन

अंक-दर्शन में अंक 4 का संबंध सामान्यतः राहु से स्थापित किया जाता है। राहु का नाम सुनते ही अनेक लोगों के मन में भय या भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जबकि भारतीय ज्योतिष में राहु केवल अशुभता का प्रतीक नहीं है। वह परिवर्तन, नवीन सोच, परंपरा से हटकर मार्ग चुनने का साहस, अदृश्य संभावनाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। राहु मनुष्य को सीमाओं से बाहर सोचने की प्रेरणा देता है, किंतु साथ ही विवेक और संतुलन की परीक्षा भी लेता है।
 
तेजपत्ता का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। वह किसी व्यंजन में प्रमुखता से दिखाई नहीं देता। पकने के बाद अक्सर उसे अलग कर दिया जाता है, किंतु उसकी सुगंध पूरे भोजन में बनी रहती है। यह विशेषता हमें बताती है कि प्रभाव हमेशा दृश्य उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन वही करता है, जो स्वयं सबसे कम दिखाई देता है।
 
भारतीय लोकमान्यताओं तथा कुछ तांत्रिक परंपराओं में तेजपत्ते का उपयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं रहा। अनेक स्थानों पर इसे शुभ कार्यों, व्यापारिक उन्नति, नकारात्मकता से संरक्षण और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीकात्मक अनुष्ठानों में भी स्थान मिला है।
यद्यपि इन परंपराओं में मतभेद मिलते हैं और सभी विद्वान तेजपत्ते को राहु से नहीं जोड़ते, फिर भी कुछ ज्योतिषीय धाराओं में इसकी सुगंध, संरक्षणकारी भूमिका और अदृश्य प्रभाव के कारण इसे राहु का सांकेतिक प्रतिनिधि माना गया है। प्रस्तुत लेख भी उसी सांस्कृतिक एवं प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को आधार बनाकर लिखा गया है।
 
राहु का वास्तविक संदेश भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि अज्ञात को समझने की प्रेरणा देना है। मनुष्य का विकास तब होता है जब वह केवल दिखाई देने वाली परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को भी समझने का प्रयास करता है। तेजपत्ता इसी विचार का सांस्कृतिक प्रतीक प्रतीत होता है। वह हमें सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक अनुभव का मूल्य उसके बाहरी स्वरूप से नहीं, बल्कि उसके भीतर निहित प्रभाव से आंका जाना चाहिए।
 
आज का समाज त्वरित परिणामों का अभ्यस्त हो चुका है। हम वही स्वीकार करना चाहते हैं जो तुरंत दिखाई दे। किंतु प्रकृति का नियम इससे भिन्न है। बीज मिट्टी के भीतर रहकर वृक्ष बनता है, जड़ें दिखाई नहीं देतीं फिर भी पूरे वृक्ष को स्थिर रखती हैं और सुगंध का कोई आकार नहीं होता, फिर भी वह वातावरण को बदल देती है। तेजपत्ता भी इसी सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत करता है कि जीवन की सबसे गहरी शक्तियां अक्सर अदृश्य होती हैं।
राहु को समझने का अर्थ केवल ग्रहों का अध्ययन करना नहीं, बल्कि जीवन के उन पक्षों को पहचानना भी है जो हमें परंपरागत सोच से आगे बढ़ने की चुनौती देते हैं। तेजपत्ता इस दृष्टि से केवल रसोई का मसाला नहीं, बल्कि यह स्मरण कराता है कि विवेक, सतर्कता और अंतर्दृष्टि के बिना कोई भी परिवर्तन स्थाई नहीं हो सकता।
 
तेजपत्ता हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है-सुरक्षा का अर्थ केवल बाहरी रक्षा नहीं, बल्कि आंतरिक सजगता भी है। भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे भ्रम, अहंकार, असंतुलित इच्छाएं और अविवेक हैं। जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक बाहरी उपलब्धियां भी स्थाई सुख नहीं दे पातीं। राहु का सांकेतिक पक्ष इसी आंतरिक परीक्षा की ओर संकेत करता है।
 
भारतीय ज्ञान-परंपरा में राहु को केवल ग्रहण कराने वाली शक्ति के रूप में देखना उसकी अधूरी व्याख्या है। वास्तव में राहु मनुष्य के सामने ऐसे प्रश्न खड़े करता है, जिनका उत्तर केवल अनुभव, विवेक और आत्मचिंतन से ही प्राप्त होता है। वह यह परखता है कि व्यक्ति परिस्थितियों का दास बनेगा या उन्हें समझकर अपने विकास का साधन बनाएगा। इसलिए अनेक विद्वान राहु को भ्रम के साथ-साथ नवाचार, अनुसंधान, गूढ़ ज्ञान, तकनीकी विकास और परंपरा से आगे बढ़कर सोचने की क्षमता का भी प्रतीक मानते हैं।
भारतीय परंपराओं में तेजपत्ते के ग्रह-संबंध को लेकर पूर्णतः एकमत मत नहीं मिलता। अनेक ज्योतिषीय एवं तांत्रिक परंपराएं इसकी संरक्षणकारी भूमिका, अदृश्य प्रभाव और रहस्यमयी प्रकृति के कारण इसे राहु से जोड़ती हैं। वहीं कुछ विद्वान इसकी पवित्र सुगंध, यज्ञीय उपयोग तथा मांगलिक कार्यों में इसकी उपस्थिति के आधार पर इसका संबंध बृहस्पति से भी स्थापित करते हैं।

कुछ आयुर्वेदिक एवं सांस्कृतिक मत इसे सूर्य के तेज, प्राणशक्ति और जीवनदायी ऊर्जा का प्रतीक भी मानते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वह किसी प्राकृतिक पदार्थ को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखती, बल्कि उसके विविध गुणों के आधार पर अनेक अर्थ ग्रहण करती है। प्रस्तुत लेख में तेजपत्ते का विवेचन मुख्यतः राहु एवं अंक 4 के सांस्कृतिक तथा प्रतीकात्मक संदर्भ में किया गया है।
 
तेजपत्ते की प्रकृति भी इसी विचार को अभिव्यक्त करती है। वह भोजन में दिखाई अवश्य देता है, पर उसका वास्तविक योगदान उसकी सुगंध में होता है। भोजन तैयार होने के बाद उसे अलग कर दिया जाता है, किंतु उसका प्रभाव स्वाद और सुगंध में बना रहता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ योगदान ऐसे होते हैं जिनका मूल्य मंच पर दिखाई देने से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में उत्पन्न सकारात्मक परिवर्तन से आंका जाता है।
 
भारतीय परिवार व्यवस्था में भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो स्वयं चर्चा का विषय नहीं बनते, किंतु पूरे परिवार की स्थिरता का आधार बने रहते हैं। माता-पिता का त्याग, गुरु का मार्गदर्शन, किसान का परिश्रम, सैनिक का साहस और शोधकर्ता का मौन श्रम-इन सबका प्रभाव तेजपत्ते की सुगंध की तरह है। वे स्वयं केंद्र में नहीं होते, किंतु उनके बिना समाज की संरचना अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने सदैव अदृश्य योगदानों का सम्मान करना सिखाया है।
 
अंक-दर्शन के अनुसार अंक 4 अनुशासन, संरचना, व्यवहारिकता और परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। राहु की ऊर्जा जब संतुलित होती है, तब वह व्यक्ति को परंपरागत सीमाओं से बाहर सोचने, नए अवसर खोजने और जटिल परिस्थितियों में भी समाधान तलाशने की प्रेरणा देती है। किंतु यही ऊर्जा यदि विवेक से रहित हो जाए, तो भ्रम, अस्थिरता और अनावश्यक आकर्षण का कारण भी बन सकती है। इसलिए राहु का वास्तविक संदेश भय नहीं, बल्कि सजगता, आत्मनियंत्रण और विवेकपूर्ण निर्णय है।
 
आधुनिक जीवन में यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। आज सूचना के अनगिनत स्रोत उपलब्ध हैं, परंतु सत्य को पहचानने की चुनौती भी उतनी ही बढ़ गई है। आकर्षक दिखाई देने वाली हर बात उपयोगी नहीं होती और जो वास्तव में मूल्यवान है, वह अनेक बार अत्यंत साधारण रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तेजपत्ता इसी विवेक का सांस्कृतिक प्रतीक बनकर हमें याद दिलाता है कि निर्णय केवल बाहरी चमक के आधार पर नहीं, बल्कि गहराई से विचार करके लेने चाहिए।
 
भारतीय लोकजीवन में तेजपत्ते का उपयोग कुछ क्षेत्रों में शुभ कार्यों, व्यापारिक उन्नति, गृह-शांति तथा सकारात्मक वातावरण के प्रतीकात्मक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। इन परंपराओं का स्वरूप क्षेत्रानुसार भिन्न हो सकता है, किंतु उनका मूल भाव एक ही है-नकारात्मकता से संरक्षण, सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत और जीवन में संतुलन की स्थापना। यही कारण है कि तेजपत्ता केवल एक मसाला नहीं, बल्कि लोकसंस्कृति का जीवंत प्रतीक भी बन गया है।
 
अंक-दर्शन हमें यह नहीं सिखाता कि प्रत्येक मसाले में केवल ग्रहों की खोज की जाए। उसका वास्तविक उद्देश्य यह समझना है कि भारतीय संस्कृति ने प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में कोई-न-कोई जीवन-दर्शन छिपा हुआ देखा है। तेजपत्ता हमें स्मरण कराता है कि अदृश्य शक्तियां भी उतनी ही प्रभावशाली होती हैं जितनी दृश्य शक्तियां। जैसे उसकी सुगंध पूरे व्यंजन में फैल जाती है, उसी प्रकार हमारे विचार, हमारा चरित्र और हमारे कर्म भी बिना शोर किए समाज में अपना प्रभाव छोड़ते हैं।
 

निष्कर्ष

तेजपत्ता हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान शक्तियां अनेक बार दिखाई नहीं देतीं, पर उनका प्रभाव दूर तक पहुंचता है। अंक-दर्शन की दृष्टि से यह राहु और अंक 4 के उस गूढ़ पक्ष का सांस्कृतिक प्रतीक है जो हमें भ्रम से विवेक, अस्थिरता से संतुलन और अज्ञात से ज्ञान की ओर ले जाने का संदेश देता है। यदि मनुष्य बाहरी आकर्षण से अधिक आंतरिक सत्य को पहचानना सीख जाए, तो वही उसके व्यक्तित्व की वास्तविक सुगंध बन जाती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है। अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।

अगले भाग में पढ़िए-
धनिया और अंक-दर्शन : बुद्धि, संवाद, हरित ऊर्जा और बुध का सांस्कृतिक रहस्य।
लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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