  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Aaj Ka Rashifal 3 August 2026: Sawan Somvar Puja Vidhi Shubh Muhurat
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (14:49 IST)

सावन पहला सोमवार 2026: शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, जानें इस विधि से जलाभिषेक करने पर मिलेगा मनचाहा फल

sivling puja sawan ka pehla somwar 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (14:49 IST)
google-news
03 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। इस बार का पहला सोमवार बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। इसी के साथ इस दिन मौना पंचमी और नाग मरुस्थले का पर्व भी मनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं पूजा का सटीक समय, विधि, राहुकाल और आज का दैनिक राशिफल।
 

पूजा के लिए सबसे सटीक शुभ मुहूर्त

महादेव की आराधना के लिए मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय राहुकाल का त्याग करें।
ब्रह्म मुहूर्त (सुबह की पूजा): तड़के 04:11 बजे से सुबह 05:33 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त (दोपहर की पूजा): दोपहर 12:19 बजे से दोपहर 01:10 बजे तक।
संध्या/रात्रि पूजा मुहूर्त: शाम 07:13 बजे से रात 08:20 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त शाम को 07:13 से 07:35 तक। 
निशिता मुहूर्त: अर्धरात्रि 12:23 बजे से 01:07 तक।
राहुकाल (पूजा से बचें): सुबह 07:53 बजे से सुबह 09:30 बजे तक।

पहले सोमवार की सरल व अचूक पूजा-विधि

पवित्र शुरुआत: सुबह जल्दी उठकर नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें, फिर आचमन करके साफ सफेद कपड़े पहनें।
जलाभिषेक का विशेष तरीका: एक लोटे जल में थोड़ा गंगाजल, बेलपत्र और कुछ दाने काले तिल के मिलाकर शिवलिंग पर धीरे-धीरे अर्पित करें।
मंत्र का जाप: जल चढ़ाते समय पूरे भाव से 'ॐ नमः शिवाय' का निरंतर जाप करते रहें।
पंचोपचार पूजन: इसके बाद शिवजी की पंचोपचार पूजा करें और उन्हें उनकी प्रिय चीजें—जैसे आक के फूल, धतूरा, हरसिंगार और बिल्वपत्र अर्पित करें।
भोग व पाठ: भगवान को मनपसंद मिष्ठान या फल का भोग लगाएं। इसके बाद शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का भक्तिभाव से पाठ करें।
आरती व प्रसाद: अंत में कपूर/दीपक से आरती उतारें और परिवार व श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटें।
 

दैनिक राशिफल: 12 राशियों का राशिफल (3 अगस्‍त, 2026)

1. मेष (Aries)

करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।
लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: आय बनी रहेगी, अचानक खर्च आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें।
उपाय: आज के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।
धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहें।
उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करें।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलेगा।
लव: आपसी समझ से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।
धन: अनावश्यक खरीदारी से बचें ताकि बजट बना रहे।
स्वास्थ्य: थकान की समस्या हो सकती है। योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

कर्क (Cancer)

करियर: आपको कार्यस्थल पर नए अवसर मिलेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ किसी सुखद यात्रा का योग है।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: तली-भुनी चीजों से परहेज करें।
उपाय: दूध और अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं।
 

सिंह (Leo)

करियर: सहकर्मियों के साथ मतभेद से बचें। शांत रहकर कार्य पूरा करें।
लव: एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: अनावश्यक लेन-देन से बचें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

करियर: व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं।
लव: अविवाहितों को नए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है।
धन: पुराना निवेश आज अच्छा रिटर्न दे सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खानपान पर संयम रखें।
उपाय: ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें। 
 

तुला (Libra)

करियर: सावधानी से अपना काम करें। जल्दबाजी में फैसला न लें।
लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है।
धन: बजट बनाकर चलना समझदारी होगी। 
स्वास्थ्य: तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें।
उपाय: किसी कन्या को खीर या मिठाई भेंट करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: बौद्धिक और रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: नियमित योग का अभ्यास करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

धनु (Sagittarius)

करियर: भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी से विचार-विमर्श होगा।
धन: संपत्ति या वाहन से जुड़ा खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

करियर: पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: मेहनत के अनुसार आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं।
 

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी बातचीत का तरीका नए काम दिला सकता है।
लव: परिवार और पार्टनर के साथ समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
स्वास्थ्य: दांत संबंधी परेशानी से बचें।
उपाय: जरूरतमंदों को भोजन का दान करें।
 

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार सराहे जाएंगे।
लव: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 
 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
आज का पंचांग, शिव पूजा विधि और दैनिक राशिफल (3 अगस्त 2026)

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

आज का पंचांग, शिव पूजा विधि और दैनिक राशिफल (3 अगस्त 2026)

आज का पंचांग, शिव पूजा विधि और दैनिक राशिफल (3 अगस्त 2026)आज 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है। इस शुभ दिन मौना पंचमी और नाग मरुस्थले का बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त, राहुकाल और आज का संपूर्ण पंचांग यहाँ देखें। आज सावन का पहला सोमवार: मौना पंचमी पर इस शुभ मुहूर्त में करें जलाभिषेक, मिलेगा पूजा का पूरा फल।

मोदी, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन में है एक हैरान करने वाली समानता, जानिए क्या है खास कनेक्शन

मोदी, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन में है एक हैरान करने वाली समानता, जानिए क्या है खास कनेक्शनविश्व राजनीति के पटल पर इस समय चार ऐसे नाम छाए हुए हैं, जिन्होंने अपनी नीतियों और दृढ़ इच्छाशक्ति से दुनिया की दिशा बदल दी है- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन चारों शक्तिशाली नेताओं की जन्म कुंडलियों में कुछ ऐसी अद्भुत और हैरान कर देने वाली ज्योतिषीय समानताएं हैं, जो इन्हें एक असाधारण राष्ट्रनायक बनाती हैं। आइए, पहले देखते हैं इनके ग्रहों का लेखा-जोखा।

सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश: इन 12 राशियों के करियर, धन और सेहत पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव

सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश: इन 12 राशियों के करियर, धन और सेहत पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव3 अगस्त 2026 को सूर्य देव पुष्य नक्षत्र से निकलकर अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध हैं। यह नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है। आइए, विस्तार से जानते हैं 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसे शुभ तथा किसे सावधान रहने की आवश्यकता है।

03 August Birthday: आपको 3 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 August Birthday: आपको 3 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 अगस्‍त, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 अगस्‍त, 2026)Today 3 August horoscope in Hindi : आज 3 अगस्‍त, 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...