मोदी, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन में है एक हैरान करने वाली समानता, जानिए क्या है खास कनेक्शन

विश्व राजनीति के पटल पर इस समय चार ऐसे नाम छाए हुए हैं, जिन्होंने अपनी नीतियों और दृढ़ इच्छाशक्ति से दुनिया की दिशा बदल दी है- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन चारों शक्तिशाली नेताओं की जन्म कुंडलियों में कुछ ऐसी अद्भुत और हैरान कर देने वाली ज्योतिषीय समानताएं हैं, जो इन्हें एक असाधारण राष्ट्रनायक बनाती हैं। आइए, पहले देखते हैं इनके ग्रहों का लेखा-जोखा।

चारों वैश्विक नेताओं का ज्योतिषीय विवरण

1. नरेंद्र मोदी (भारत)

जन्म तिथि: 17 सितंबर 1950

समय: 11:00 AM (मेहसाणा, गुजरात)

चंद्र राशि: वृश्चिक

सूर्य राशि (भारतीय): कन्या

सूर्य राशि (पाश्चात्य): कन्या

लग्न: वृश्चिक (लग्न में मंगल और चंद्र का 'रुचक व महालक्ष्मी योग')

नक्षत्र: अनुराधा

2. डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिका)

जन्म तिथि: 14 जून 1946

समय: 10:54 AM (न्यू यॉर्क, अमेरिका)

चंद्र राशि: वृश्चिक

सूर्य राशि (भारतीय): वृषभ

सूर्य राशि (पाश्चात्य): मिथुन

लग्न: सिंह (लग्न में मंगल का होना)

नक्षत्र: ज्येष्ठा

3. व्लादिमीर पुतिन (रूस)

जन्म तिथि: 7 अक्टूबर 1952

समय: 09:30 AM (सेंट पीटर्सबर्ग, रूस)

चंद्र राशि: वृषभ

सूर्य राशि (पाश्चात्य): तुला

सूर्य राशि (भारतीय): कन्या

लग्न: तुला (लग्न में स्वग्रही शुक्र)

नक्षत्र: कृत्तिका

4. शी जिनपिंग (चीन)

जन्म तिथि: 15 जून 1953

समय: 12:00 PM (बीजिंग, चीन)

चंद्र राशि: कर्क

सूर्य राशि (पाश्चात्य): मिथुन

सूर्य राशि (भारतीय): मिथुन

लग्न: सिंह

नक्षत्र: पुष्य

क्या है इनमें हैरान करने वाली समानता?

यदि आप इन चारों नेताओं की कुंडलियों का गहराई से विश्लेषण करें, तो इनमें 4 सबसे मुख्य और हैरान करने वाली समानताएं निकलकर आती हैं:

1. 'वृश्चिक और वृषभ' का शक्तिशाली अक्ष (Scorpio-Taurus Axis)

ज्योतिष में वृश्चिक और वृषभ को सबसे मजबूत, जिद्दी और प्रभुत्वशाली राशियां माना जाता है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की चंद्र राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जो व्यक्ति को कभी न हार मानने वाला, बेहद रणनीतिक, निडर और गुप्त फैसले लेने में माहिर और चालाक बनाता है। व्लादिमीर पुतिन की चंद्र राशि वृषभ है और शी जिनपिंग के पास स्थिर जल तत्व (कर्क) का मजबूत आधार है। वृषभ और वृश्चिक एक-दूसरे के ठीक आमने-सामने (7th axis) होती हैं, जो इन्हें सत्ता को लंबे समय तक अपने हाथ में बनाए रखने की अपार क्षमता देती है।

2. मंगल ग्रह का प्रचंड प्रभाव (Martian Power)

चारों ही नेताओं पर सेना, शक्ति, नेतृत्व और आक्रामकता के कारक ग्रह 'मंगल' (Mars) की विशेष कृपा है। लग्न पर मंगल और सूर्य का प्रभाव रहता है।

नरेंद्र मोदी के लग्न (प्रथम भाव) में ही मंगल-चंद्र का शक्तिशाली 'रुचक राजयोग' बन रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप के लग्न में ही सिंह राशि का उग्र मंगल विराजमान है।

व्लादिमीर पुतिन पूर्व केजीबी (KGB) एजेंट रहे हैं और शी जिनपिंग सेना पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं- दोनों में ही मंगल की कूटनीति और कठोर निर्णय लेने की क्षमता कूट-कूट कर भरी है।

3. 'सिंह और तुला' लग्न/ग्रहों की मौजूदगी (राजा और कूटनीतिज्ञ का योग)

सिंह लग्न (डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग): सिंह राशि कालपुरुष की कुंडली में 'राजा' का प्रतीक है। यही कारण है कि ये दोनों नेता किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते और अपने राष्ट्र में एक सर्वाधिकारवादी (Authoritative) छवि रखते हैं।

वृश्चिक और तुला (मोदी और पुतिन): तुला कूटनीति (Diplomacy) सिखाती है और वृश्चिक गुप्त ताकत व रणनीतिक वार (Strategic Attack) दर्शाती है।

4. स्थिर स्वभाव और लंबे समय तक सत्ता का आनंद

इन चारों की कुंडलियों में 'स्थिर राशियां' (Fixed Signs - वृषभ, सिंह, वृश्चिक) बेहद मजबूत हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की कुंडली में स्थिर राशियां बलवान होती हैं:

वे अपने फैसलों से कभी पीछे नहीं हटते।

उन्हें जनता का प्रचंड समर्थन मिलता है।

वे अपने देश या संगठन पर लंबे समय (Decades) तक राज करते हैं।

मोदी, ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग में सबसे खास कनेक्शन मंगल, वृश्चिक/वृषभ राशि और सिंह लग्न का मजबूत प्रभाव है। यही खगोलीय संयोजन इन्हें साधारण राजनेता से अलग एक कठोर, निडर और युग-प्रवर्तक वैश्विक लीडर बनाता है।





नोट: उपरोक्त विवरण इंटरनेट पर ज्योतिष की वेबसाइट्स पर चारों नेताओं की प्राप्त कुंडली पर आधारित है।