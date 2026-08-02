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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Sunday, 2 August 2026 (13:13 IST)

Gen-Z को PM मोदी ने दिया नशे से दूर रहने का मंत्र, शुरू किया नशा मुक्त युवा अभियान

narendra modi distributes government jobs appointment letter
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (13:18 IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के युवाओं का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारे समाज में भी नशे को हमेशा एक बुराई के रूप में देखा है।
हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया...हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत नशे के खिलाफ हमारे अंतर्मन को ताकत देते हैं। इसके लिए युवाओं को हर तरह के नशे और मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहना होगा।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उनके परिवारों, समाज और पूरे देश को नशामुक्त बनाने के प्रयासों से जोड़ना है।

100 सप्ताह तक चलेगा जनभागीदारी अभियान

 
पीएम मोदी ने बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने खुद को Gen-Z का प्रतिनिधि बताया।
 
इस अभियान के तहत देशभर में 100 सप्ताह तक ‘जनभागीदारी’ अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर रविवार देश के अलग-अलग हिस्सों में नशे के खिलाफ जागरूकता और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
 

युवाओं को बनाया जाएगा सामाजिक बदलाव का दूत

 
अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समुदाय में सकारात्मक सामाजिक बदलाव का दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और विभिन्न सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
 

2020 में शुरू हुआ था नशा मुक्त भारत अभियान

 
कार्यक्रम में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नशा मुक्त भारत’ के विजन के अनुरूप वर्ष 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि नए अभियान के जरिए नशे के खिलाफ जागरूकता को और व्यापक स्तर पर ले जाने तथा युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
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