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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Sunday, 2 August 2026 (12:03 IST)

Hero Vida VX2 Go : नई फिक्स्ड बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया वेरिएंट, 128 किमी रेंज; कीमत 1.13 लाख रुपए

Vida VX2 Go
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (12:06 IST)
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इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए Hero MotoCorp ने Vida VX2 e-scooter का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने Vida VX2 Go 3.1 kWh Fixed Battery वेरिएंट को भारतीय बाजार में उतारा है। इसकी एक्स-शोरूम दिल्ली कीमत ₹1.13 लाख रखी गई है।
फिक्स्ड बैटरी वाला यह वेरिएंट खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिनकी रोजाना की यात्रा लगभग तय रहती है और घर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे ग्राहकों के लिए यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर रोजमर्रा के इस्तेमाल में आसान विकल्प हो सकता है। शहरी उपयोगकर्ताओं के लिए हर दिन रिमूवेबल बैटरी निकालकर चार्ज करने की तुलना में फिक्स्ड बैटरी का विकल्प ज्यादा सुविधाजनक लग सकता है। 128 किमी की IDC रेंज
 
नए Vida VX2 Go में 3.1 kWh की फिक्स्ड बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह बैटरी IDC सर्टिफाइड 128 किलोमीटर की रेंज देती है। ऐसे ग्राहक जो रोजाना शहर में आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे हैं, उनके लिए यह रेंज उपयोगी हो सकती है।

65 मिनट में 80% तक चार्ज

 
Vida VX2 Go की बैटरी DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के अनुसार, बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में करीब 65 मिनट का समय लगता है। इससे लंबी यात्रा के दौरान चार्जिंग के लिए ज्यादा समय रुकने की जरूरत कम हो सकती है।
 

70 किमी/घंटे की टॉप स्पीड

 
नए फिक्स्ड बैटरी वेरिएंट में वही 6 kW इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो Vida VX2 के दूसरे वेरिएंट्स में मिलती है। यह मोटर स्कूटर को 70 किमी/घंटे की अधिकतम रफ्तार तक पहुंचाने में सक्षम है।
 

27.2 लीटर अंडरसीट स्टोरेज

 
फीचर्स की बात करें तो Vida VX2 Go में 27.2 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है। इसमें 4.3-इंच LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है।

किसके लिए है यह स्कूटर?

 
Vida VX2 Go 3.1 kWh Fixed Battery वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए खास हो सकता है, जो पेट्रोल स्कूटर के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं और जिन्हें 128 किमी की IDC रेंज, फास्ट चार्जिंग और कनेक्टेड फीचर्स की जरूरत है। VX2 Go FB में शहरी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिहाज से जरूरी प्रैक्टिकल फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 4.3 इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करता है।
 
स्कूटर में 27.2 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें लंबी सिंगल-पीस सीट मिलती है, जिससे रोजाना के छोटे-मोटे कामों और शहर में आने-जाने के दौरान स्कूटर का इस्तेमाल अधिक सुविधाजनक हो सकता है।
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