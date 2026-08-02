हाईवे पर चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई, 16 लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी शराब जब्त, राजस्थान के दो आरोपी गिरफ्तार

हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध क्रेटा कार से 16 लाख रुपए से अधिक मूल्य की विदेशी शराब बरामद की और राजस्थान के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान हाईवे पर एक संदिग्ध क्रेटा कार दिखाई दी। वाहन को रोककर तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में विदेशी शराब मिली। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपियों ने कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी और राजस्थान से गुजरात में अवैध रूप से विदेशी शराब की तस्करी कर रहे थे।

16 रुपए लाख से अधिक का माल जब्त

छापेमारी के दौरान पुलिस ने विदेशी शराब, क्रेटा कार और अन्य सामान समेत 16 लाख रुपए से अधिक का कुल माल जब्त किया है। इस मामले में नंदासन पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और कुल तीन आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू

गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। यह शराब किसे पहुंचाई जानी थी, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और इस पूरे तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने के लिए पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। मेहसाणा पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जिले में सक्रिय शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि गुजरात में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। (प्रतीकात्मक चित्र)