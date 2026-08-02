इंडोनेशिया में बड़ा हादसा, बीच समुद्र में नाव में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता, 271 लोग थे सवार

Big maritime accident in Indonesia : इंडोनेशिया में रविवार को मदुरा द्वीप के पास एक यात्री नौका में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। नौका में कुल 271 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 225 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नौका के ऊपरी डेक से घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जहाज से पानी में कूदते हुए भी दिख रहे हैं।

225 लोगों को सुरक्षित बचाया

इंडोनेशिया में रविवार को मदुरा द्वीप के पास एक यात्री नौका में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। नौका में कुल 271 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 225 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

वायरल हो रहा हादसे का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नौका के ऊपरी डेक से घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जहाज से पानी में कूदते हुए भी दिख रहे हैं। यह नौका पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासर जा रही थी, तभी उसमें आग लग गई। कई जहाजों की मदद से बड़े पैमाने पर राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर तलाश अभियान चलाया जा रहा है।

हादसे के कारणों की हो रही जांच

अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चला है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। नौका आग लगने के बाद चीख-पुकार मच गई। तेज हवा के कारण पूरी नौका धूं-धूं कर जलने लगी। मदुरा द्वीप जावा के उत्तर-पूर्वी तट के पास स्थित है। यह क्षेत्र समुद्री परिवहन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

क्‍यों होती हैं समुद्री दुर्घटनाएं?

गोताखोरों को भी समुद्र में उतारा गया है। फिलहाल अभी लापता लोगों के बारे में पता नहीं लग पाया है। इंडोनेशिया, जो कि 17000 से ज्यादा द्वीपों का एक समूह है। यहां समुद्री दुर्घटनाएं आम बात हैं। इसकी कुछ वजहें सुरक्षा के ढीले नियम और मौसम का अनिश्चित मिजाज है।