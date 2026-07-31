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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (17:43 IST)

Bajaj Pulsar का नया मॉडल जल्द होगा लॉन्च, 12 अगस्त को होगा बड़ा खुलासा, जानें क्या होगा खास

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (17:45 IST)
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Bajaj Pulsar New Model: बजाज ऑटो अपनी पॉपुलर Pulsar बाइक रेंज में बड़ा अपडेट करने की तैयारी में है। कंपनी ने पुष्टि की है कि 12 अगस्त को पुणे में एक बड़ा प्रोडक्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा। कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कौन-सी बाइक पेश की जाएगी, लेकिन हाल ही में जारी किए गए टीजर और सामने आई रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि नई जनरेशन की Pulsar से पर्दा उठ सकता है।

टीजर में दिखी नई Pulsar की झलक

 
बजाज ऑटो ने सोशल मीडिया पर एक नया टीजर जारी किया है। इसमें एक ढकी हुई मोटरसाइकिल दिखाई गई है, जिसका डिजाइन काफी मस्कुलर नजर आ रहा है। टीजर में "Twist Into An All-New Rush" टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, टीजर में बाइक के डिजाइन की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बाइक की बॉडी, प्रोपोर्शन और स्टांस को देखकर यह नई जनरेशन Pulsar जैसी लगती है। बजाज ने इससे पहले भी फेस्टिव सीजन से पहले कई नए मॉडल लॉन्च करने की अपनी योजना के संकेत दिए थे। ऐसे में 12 अगस्त का यह इवेंट कंपनी की Pulsar रेंज के लिए खास हो सकता है।
 

Pulsar 125 या Pulsar 150 हो सकती है नई बाइक?

 
टीजर में दिखाई गई बाइक का डिजाइन हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखी गई एक टेस्ट म्यूल से काफी मिलता-जुलता बताया जा रहा है। इस बाइक को भारी कैमोफ्लाज के साथ सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बाइक नई जनरेशन Pulsar 125 या अपडेटेड Pulsar 150 हो सकती है। दोनों ही मॉडल Bajaj Pulsar पोर्टफोलियो के अहम मॉडल हैं और कंपनी के लिए इनकी बिक्री काफी महत्वपूर्ण है।
 

डिजाइन और फीचर्स में मिल सकते हैं बड़े बदलाव

 
नई Pulsar में कंपनी डिजाइन के साथ-साथ फीचर्स और टेक्नोलॉजी में भी बदलाव कर सकती है। हालांकि, बजाज ने अभी तक इसके इंजन, फीचर्स, कीमत या स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। उम्मीद है कि नई बाइक में मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, बेहतर फीचर्स और अपडेटेड टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है।

12 अगस्त को साफ होगी पूरी तस्वीर

बजाज ऑटो ने फिलहाल बाइक का नाम और स्पेसिफिकेशन आधिकारिक तौर पर नहीं बताए हैं। इसलिए Pulsar 125 या Pulsar 150 में से कौन-सा मॉडल पेश किया जाएगा, इसकी पुष्टि 12 अगस्त को ही होगी। Pulsar Bajaj Auto की सबसे लोकप्रिय बाइक सीरीज में से एक है। ऐसे में नई जनरेशन मॉडल की एंट्री से 125cc और 150cc सेगमेंट में मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है।
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