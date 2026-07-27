Honda QC3 vs Activa e: 145Km रेंज, 32L स्टोरेज और फास्ट चार्जिंग, जानिए कौन सा Honda Electric Scooter है बेहतर

Honda ने हाल ही में अपना नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर Honda QC3 पेश किया है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर लंबी रेंज और बेहतर प्रैक्टिकलिटी के साथ आता है। वहीं, भारत में पहले से मौजूद Honda Activa e स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ उपलब्ध है। आइए जानते हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या-क्या अंतर हैं।

बैटरी और रेंज

Honda QC3 में फिक्स्ड बैटरी पैक दिया गया है, जबकि Honda Activa e में दो स्वैपेबल बैटरी पैक मिलते हैं। हालांकि, दोनों स्कूटर्स की कुल बैटरी क्षमता 3 kWh है। रेंज की बात करें तो Honda QC3 एक बार चार्ज होने पर 145 किमी (IDC) की दावा की गई रेंज देता है। दूसरी ओर, Honda Activa e की दावा की गई IDC रेंज 102 किमी है।

चार्जिंग

यह है सबसे बड़ा अंतर ब्रेकिंग के लिए दोनों में आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है। हालांकि, Activa e में अतिरिक्त रूप से कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) भी मिलता है। दोनों स्कूटर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर स्टोरेज स्पेस का है। Honda QC3 में 32 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है, जिससे हेलमेट और अन्य सामान आसानी से रखा जा सकता है। वहीं Honda Activa e में स्वैपेबल बैटरी सिस्टम होने की वजह से अंडरसीट स्टोरेज नहीं मिलता, जिससे इसकी प्रैक्टिकलिटी कुछ हद तक कम हो जाती है।

मोटर और परफॉर्मेंस

Honda ने अभी तक QC3 के मोटर की तकनीकी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसका प्रदर्शन अपने प्रतिद्वंद्वियों के बराबर होगा। Honda Activa e में 6 kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 22 Nm का टॉर्क पैदा करती है। इसकी दावा की गई टॉप स्पीड 80 किमी/घंटा है।

फीचर्स

दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में LED लाइटिंग दी गई है। साथ ही दोनों में 5-इंच TFT डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिविटी और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग

दोनों स्कूटर्स के फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स दिए गए हैं।

Honda QC3 में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं।

Honda Activa e में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है।