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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (17:38 IST)

सस्ती हुई Hero HF Deluxe, कीमत में धमाकेदार कटौती, अचानक क्यों घटाए भाव

hero hf delex
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (17:42 IST)
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अगर आप कम बजट में नई बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी लोकप्रिय कम्यूटर बाइक HF Deluxe Canvas Black Edition की कीमत में बड़ी कटौती की है। कंपनी ने इस वेरिएंट की कीमत  7,635 रुपए कम कर दी है। अब यह बाइक  67,634 रुपए की बजाय 59,999रुपए (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है। खास बात यह है कि इसकी नई कीमत जून 2023 की लॉन्च कीमत  60,760 रुपए से भी कम है।
हालांकि, यह ऑफर फिलहाल पूरे देश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। यदि आप इन राज्यों में रहते हैं और नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह ऑफर आपके लिए बचत का अच्छा मौका हो सकता है।
कंपनी ने कीमत घटाने की आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन ऑटो सेक्टर के जानकारों के मुताबिक 100cc सेगमेंट में बढ़ते मुकाबले और हाल के महीनों में बिक्री में आई गिरावट इसकी बड़ी वजह हो सकती है। इस सेगमेंट में Honda Shine 100, Bajaj Platina 100 और TVS Sport जैसी बाइकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है।
 
राहत की बात यह है कि कीमत कम होने के बावजूद बाइक के इंजन, फीचर्स और क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी ग्राहकों को पहले जैसे ही फीचर्स और परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन कम कीमत पर।
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Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

Hero HF Deluxe अब सिर्फ 59,999 रुपए में, 7,635 रुपए सस्ती हुई बाइक, जानिए किन राज्यों में मिलेगा ऑफर और खरीदने से पहले जरूरी बातें

Hero HF Deluxe अब सिर्फ 59,999 रुपए में, 7,635 रुपए सस्ती हुई बाइक, जानिए किन राज्यों में मिलेगा ऑफर और खरीदने से पहले जरूरी बातेंअगर आप कम बजट में नई बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी लोकप्रिय कम्यूटर बाइक HF Deluxe Canvas Black Edition की कीमत में बड़ी कटौती की है। कंपनी ने इस वेरिएंट की कीमत 7,635 रुपए कम कर दी है। अब यह बाइक 67,634 रुपए की बजाय 59,999रुपए (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है। खास बात यह है कि इसकी नई कीमत जून 2023 की लॉन्च कीमत 60,760 रुपए से भी कम है।

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