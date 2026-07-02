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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (16:24 IST)

Honda Activa e: 102KM रेंज, बैटरी-स्वैपिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Honda Activa e
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (16:24 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (16:27 IST)
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भारत में दोपहिया वाहनों की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी होंडा की प्रतिष्ठित Activa अब इलेक्ट्रिक अवतार में उपलब्ध है। वर्ष 2001 में लॉन्च हुई एक्टिवा ने वर्षों तक भारतीय परिवारों की पहली पसंद बने रहने के बाद अब Honda Activa e के रूप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नए दौर में कदम रखा है। कंपनी ने इसमें बैटरी-स्वैपिंग टेक्नोलॉजी और कई आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स दिए हैं।
Honda Activa e में Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) दिया गया है, जो 8.04hp की पावर और 22Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्कूटर में 1.5 kWh क्षमता के दो स्वैपेबल लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलते हैं।  भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Ather Rizta, Bajaj Chetak, TVS iQube और Hero Vida V2 जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से होगा। नई Activa e के जरिए होंडा ने अपने सबसे लोकप्रिय ब्रांड को इलेक्ट्रिक युग के अनुरूप पेश किया है। कंपनी के अनुसार यह स्कूटर IDC प्रमाणित 102 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है।
 
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 80 किमी/घंटा है और यह 0 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 7.3 सेकंड में पकड़ लेता है। बेहतर राइडिंग अनुभव के लिए इसमें Econ, Standard और Sport जैसे तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं। इसके अलावा Reverse Mode भी मिलता है, जिससे भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में पार्किंग और स्कूटर को पीछे करना आसान हो जाता है।
डिजाइन की बात करें तो Honda Activa e में LED हेडलाइट, LED DRLs, LED इंडिकेटर्स, LED टेललाइट, डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और बॉडी-कलर्ड मिरर्स दिए गए हैं। यह स्कूटर Pearl Serenity Blue, Pearl Igneous Black, Matt Foggy Silver Metallic समेत कुल पांच आकर्षक रंगों में उपलब्ध है।
फीचर्स के तौर पर इसमें 7-इंच TFT डिस्प्ले, स्मार्ट-की, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और Honda RoadSync Duo कनेक्टिविटी सूट मिलता है। इसके जरिए यूजर्स को टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, लाइव व्हीकल ट्रैकिंग, कॉल अलर्ट और म्यूजिक कंट्रोल जैसी स्मार्ट सुविधाएं मिलती हैं। Honda Activa e की एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 1.20 लाख रुपए रखी गई है। Edited by : Sudhir Sharma
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वेबदुनिया न्यूज़ टीम
सुधीर शर्मा विश्व के प्रथम हिन्दी न्यूज पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। इनके पास मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नईदुनिया से प्रूफ रीडर के रूप में की। 2012 से.... और पढ़ें
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