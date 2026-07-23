Kia Syros EV हुई लॉन्च, 526KM की लंबी रेंज और प्रीमियम फीचर्स के साथ कीमत सिर्फ ₹13.49 लाख

किआ इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Kia Syros EV को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये रखी गई है। यह कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में Carens Clavis EV, EV6 और EV9 के साथ शामिल हो गई है और ब्रांड की दूसरी सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार बन गई है।

नई Syros EV का डिजाइन काफी हद तक इसके पेट्रोल/डीजल (ICE) मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक वाहन के हिसाब से कई प्रीमियम फीचर्स और नई तकनीक दी गई है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Tata Nexon EV जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा।

कीमत और वेरिएंट

Kia Syros EV को तीन प्रमुख वेरिएंट्स में पेश किया गया है।

42 kWh HTK – ₹13.49 लाख

51.4 kWh Extended Range – ₹16.99 लाख से शुरू

X-Line ER (टॉप वेरिएंट) – ₹19.99 लाख

कंपनी 30 जुलाई से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलीवरी शुरू करेगी।

केबिन और फीचर्स

Syros EV का इंटीरियर रेगुलर Syros जैसा ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक वाहन के अनुरूप कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

मुख्य फीचर्स में शामिल हैं

30-इंच Trinity डिस्प्ले (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल)

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

8-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम

आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें

पैनोरमिक सनरूफ

पावर्ड ड्राइवर सीट

एम्बिएंट लाइटिंग

वायरलेस चार्जर

16-लीटर फ्रंक (फ्रंट बूट)

बैटरी और रेंज

Kia Syros EV दो बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

42 kWh बैटरी – 443 किमी की प्रमाणित रेंज

51.4 kWh बैटरी – 526 किमी की प्रमाणित रेंज

526 किमी की रेंज के साथ Syros EV अपने सेगमेंट की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी बन गई है, जिसने 500 किमी से अधिक की प्रमाणित रेंज हासिल की है।

बड़ी बैटरी वाला मॉडल 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 8.1 सेकंड में पकड़ सकता है। वहीं, 100 kW DC फास्ट चार्जर से बैटरी 10% से 80% तक केवल 39 मिनट में चार्ज हो जाती है।

सेफ्टी फीचर्स

Kia Syros EV में सुरक्षा के लिए कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं।

6 एयरबैग

Level-2 ADAS (16 ऑटोनॉमस फीचर्स)

360-डिग्री कैमरा

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

सभी तरफ पार्किंग सेंसर

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)

हिल स्टार्ट असिस्ट

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट

कंपनी पहले मालिक के लिए 15 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर बैटरी वारंटी, बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS), बायबैक प्रोग्राम और 20,300 से अधिक K-Charge चार्जिंग पॉइंट्स की सुविधा भी दे रही है।