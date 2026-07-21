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Maruti Suzuki की कारें महंगी, देने होंगे 30,000 रुपए से ज्यादा, जानिए क्यों बढ़ रही हैं कीमतें, किन मॉडल्स पर पड़ेगा असर
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि अगस्त 2026 से उसके लगभग सभी मॉडलों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी ने इसकी जानकारी शेयर बाजार को दी गई नियामकीय फाइलिंग में दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक व्यापार मार्ग और ऊर्जा बाजार प्रभावित हुए हैं। इससे कच्चे माल और अन्य जरूरी इनपुट की लागत बढ़ी है, जिसका असर ऑटोमोबाइल कंपनियों की उत्पादन लागत पर पड़ा है। यही वजह है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं।
इनपुट कॉस्ट बढ़ने से महंगी होंगी कारें
Maruti Suzuki ने कहा कि कच्चे माल और अन्य इनपुट लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण कंपनी को यह फैसला लेना पड़ा है। हालांकि कंपनी ने लागत कम करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन बढ़ती महंगाई और उत्पादन लागत का पूरा बोझ खुद उठाना संभव नहीं रहा। कंपनी के अनुसार, कीमतों में बढ़ोतरी अगस्त 2026 से लागू होगी और अलग-अलग मॉडल के अनुसार इसकी राशि अलग-अलग होगी।
ग्राहकों पर कम से कम असर डालने का दावा
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सभी मॉडलों की कीमत एक समान नहीं बढ़ेगी। वाहन के मॉडल और वैरिएंट के आधार पर कीमतों में अधिकतम 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। Maruti Suzuki का कहना है कि उसने लागत में बढ़ोतरी का असर कम करने के लिए पिछले कुछ महीनों में कई लागत नियंत्रण उपाय अपनाए हैं। इसके बावजूद लगातार बढ़ती महंगाई और प्रतिकूल लागत वातावरण के चलते कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया। कंपनी का दावा है कि ग्राहकों पर इसका प्रभाव न्यूनतम रखने की कोशिश की गई है।
इन मॉडलों की कीमत होगी प्रभावित
Maruti Suzuki के पोर्टफोलियो में एंट्री-लेवल S-Presso से लेकर प्रीमियम Invicto तक कई मॉडल शामिल हैं। कंपनी की कारों की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये से 28.70 लाख रुपये तक है।
अन्य कंपनियां भी बढ़ा चुकी हैं कीमतें
Maruti Suzuki अकेली कंपनी नहीं है जिसने कीमतें बढ़ाई हैं। इससे पहले Tata Motors अपनी पैसेंजर कारों की कीमतें दो बार बढ़ा चुकी है। Mahindra & Mahindra ने भी कीमतों में वृद्धि की है। Hyundai Motor India ने भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाई हैं।
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Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature
Maruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।
गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के जवाब
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स-
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।
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Top 10 Scooters : TVS iQube, Bajaj Chetak और Ather Rizta की रिकॉर्ड बढ़त, Honda Activa का दबदबा कायम
भारतीय स्कूटर बाजार में जून 2026 के दौरान शानदार तेजी देखने को मिली। इस महीने देश के टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटरों की कुल 6,36,315 यूनिट्स बिकीं, जो जून 2025 की 4,60,440 यूनिट्स की तुलना में 38% अधिक हैं। हालांकि बिक्री के मामले में Honda Activa ने एक बार फिर पहला स्थान बरकरार रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तेजी ने बाजार में नया मुकाबला खड़ा कर दिया है।
Electric Scooter कैसे शहरी सफर को बना रहे हैं आसान, कौनसे फीचर्स लोगों को लुभा रहे हैं
भारत के शहरों में आने-जाने का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब लोग केवल पेट्रोल बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि सुविधा, स्मार्ट फीचर्स और कम रखरखाव की वजह से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Scooter) की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कई नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, जो शहरी यात्रियों की जरूरतों के मुताबिक विकसित किए जा रहे हैं।
MG ने पेश किया भारत का पहला Multi-Powertrain ADAPT प्लेटफॉर्म, आएंगी नई Electric और Plug-in Hybrid SUV
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) ने गुरुवार, 17 जुलाई को भारत का पहला मल्टी-पावरट्रेन न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) प्लेटफॉर्म 'ADAPT' पेश किया। कंपनी ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई इलेक्ट्रिक SUV (EV) और एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV (PHEV) भारतीय बाजार में लॉन्च की जाएगी।
Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे नए फोल्डेबल फोन और स्मार्टवॉच, Galaxy Z Fold8 सीरीज पर सबकी नजर
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क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
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7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।