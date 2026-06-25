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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: गुरुवार, 25 जून 2026 (16:21 IST)

50000 से कम में मिल रहा है यह शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में पूरे दिन का सफर

Yakuza Karishma
आज के समय में जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हर कोई एक ऐसा विकल्प तलाश रहा है जो बजट में भी हो और माइलेज (रेंज) भी दमदार दे। अगर आप भी रोज़मर्रा के काम, ऑफिस या कॉलेज आने-जाने के लिए एक सस्ता और टिकाऊ इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं, तो भारतीय बाजार में एक बेहतरीन विकल्प मौजूद है जो आपके पूरे दिन के सफर को मात्र एक चार्ज में समेट देगा।
अगर आपका बजट ₹50,000 से कम है और आप भारी-भरकम आरटीओ के खर्चों और पेट्रोल की मार से बचना चाहते हैं, तो यह इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए एक बेहतरीन और पैसा-वसूली डील साबित हो सकता है। आप अपने नजदीकी ईवी डीलरशिप पर जाकर इसकी टेस्ट राइड ले सकते हैं!
 
आइए जानते हैं इस बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत, रेंज और इसके बेहतरीन फीचर्स के बारे में।
 

₹50,000 से कम में सबसे बेस्ट ऑप्शन : Yakuza Karishma

भारतीय ईवी मार्केट में कम बजट वाले ग्राहकों के लिए Yakuza Karishma (याकुजा करिश्मा) एक बेहद लोकप्रिय नाम बनकर उभरा है। यह स्कूटर खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम दूरी के दैनिक सफर (Daily Commute) के लिए एक किफायती गाड़ी चाहते हैं।

कीमत और बचत

एक्स-शोरूम कीमत: इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत भारतीय बाजार में लगभग ₹45,000 से ₹48,000 (ऑन-रोड कीमतें राज्यों की सब्सिडी के आधार पर बदल सकती हैं) के बीच है।
 
नो-लाइसेंस, नो-रजिस्ट्रेशन: यह एक लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर की कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है कि इसे चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या आरटीओ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
 
सिंगल चार्ज में पूरे दिन का सफर (रेंज और बैटरी)
इस स्कूटर की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसकी बैटरी और रेंज है, जो आपके रोज़ के खर्च को लगभग ना के बराबर कर देती है।
 
दमदार रेंज : यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 60 से 75 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर सकता है। एक आम व्यक्ति का दैनिक सफर 20 से 30 किलोमीटर होता है, इस लिहाज से यह एक बार चार्ज करने पर आपके पूरे दिन (या दो दिन) के सफर के लिए काफी है।
 
बैटरी और चार्जिंग : इसमें आपको डिटैचेबल (हटाने योग्य) लिथियम-आयन या लीड-एसिड बैटरी का विकल्प मिलता है। इसे नॉर्मल होम सॉकेट से 4 से 6 घंटे में पूरा चार्ज किया जा सकता है।
 
टॉप स्पीड : शहर की ट्रैफिक को देखते हुए इसकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा तक सीमित रखी गई है, जो सुरक्षा के लिहाज से भी काफी सुरक्षित है।
 

आधुनिक फीचर्स से है लैस

कम कीमत होने के बावजूद कंपनी ने इसके फीचर्स से कोई समझौता नहीं किया है। इसमें आपको कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं:
 
डिजिटल कंसोल : स्पीड, बैटरी लेवल और ट्रिप मीटर देखने के लिए स्टाइलिश डिजिटल डिस्प्ले।
 
LED लाइटिंग : रात में बेहतर विजिबिलिटी के लिए फ्रंट में LED हेडलाइट और रियर में आकर्षक टेललाइट।
 
एंटी-थिफ्ट अलार्म : चोरी से सुरक्षा के लिए रिमोट लॉकिंग और अलार्म सिस्टम।
 
रिवर्स मोड : तंग गलियों या पार्किंग से स्कूटर को आसानी से निकालने के लिए रिवर्स गियर का फीचर।
 
स्टोरेज स्पेस : सीट के नीचे अच्छा-खासा बूट स्पेस और फ्रंट में सामान रखने के लिए ग्लव बॉक्स।

आपके लिए यह कितना सही है?

किनके लिए है बेस्ट?
यह स्कूटर स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों, घर की महिलाओं, बुजुर्गों और लोकल डिलीवरी करने वाले भाइयों के लिए सबसे बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है। Edited by : Sudhir Sharma
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