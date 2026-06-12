Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षित

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के चलते अब इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। 2026 में सबसे बड़ा बदलाव बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के रूप में सामने आया है। इसने इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत में 30 प्रतिशत तक की कमी ला दी है।

Tata Punch EV बनी सबसे लोकप्रिय विकल्प

Tata Punch EV को भारत की सबसे बेहतरीन माइक्रो-SUV में गिना जा रहा है। इसका BaaS मॉडल केवल ₹6.49 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसमें बैटरी अलग से किराए पर ली जाती है, जिससे वाहन खरीदने की लागत काफी कम हो जाती है। 30 kWh बैटरी वाले वेरिएंट शहर में रोजाना उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और लगभग 220 किलोमीटर की वास्तविक ड्राइविंग रेंज देते हैं। 40 kWh बैटरी वाले मॉडल एक बार चार्ज करने पर 350 किलोमीटर से अधिक की रेंज देने में सक्षम हैं।

Tata Tiago EV और Tigor EV भी मजबूत दावेदार

शहरी परिवारों के लिए Tata Tiago EV सबसे किफायती और कम मेंटेनेंस वाली इलेक्ट्रिक कार मानी जा रही है। Tata Tigor EV इस सूची की एकमात्र इलेक्ट्रिक सेडान है, जो बड़े बूट स्पेस की जरूरत वाले ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

Tata Nexon EV का प्रीमियम अनुभव

अगर आपका बजट 15 लाख रुपए के करीब है तो Tata Nexon EV Creative+ MR बेहतर ऑप्शन हो सकती है। यह 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग के साथ आती है और अपने सेगमेंट में प्रीमियम इंटीरियर उपलब्ध कराती है।

MG Comet EV सबसे सस्ती EV में शामिल

MG Comet EV की कीमत ₹6.99 लाख से शुरू होती है। कॉम्पैक्ट आकार और आधुनिक तकनीक से लैस यह कार शहरों में रोजाना ऑफिस आने-जाने वालों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें डुअल 10.25 इंच स्क्रीन भी मिलती हैं।

MG Windsor EV में मिलेगा लग्जरी अनुभव

MG Windsor EV के Inspire और Excite वेरिएंट पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्पेस और आराम प्रदान करते हैं। इसकी 38 kWh बैटरी लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उपयोगी साबित होती है।

Citroen eC3 खराब सड़कों के लिए बेहतर

Citroen eC3 को खराब सड़कों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली इलेक्ट्रिक कार माना जाता है। इसकी एडवांस्ड कम्फर्ट सस्पेंशन तकनीक गड्ढों और उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आरामदायक सफर सुनिश्चित करती है।

BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर?

BaaS मॉडल में ग्राहक कार खरीदते समय बैटरी का पूरा भुगतान नहीं करता। बैटरी कंपनी की रहती है और उपयोग के आधार पर किराया देना पड़ता है। इससे शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है। दूसरी ओर फुल ओनरशिप मॉडल में बैटरी सहित पूरी कार खरीदी जाती है और बाद में केवल चार्जिंग का खर्च आता है।

घर पर EV चार्ज करने में कितना खर्च?

यदि कोई व्यक्ति हर महीने लगभग 1,000 किलोमीटर वाहन चलाता है तो घर की बिजली का बिल करीब ₹1,000 से ₹1,800 तक बढ़ सकता है। यह पेट्रोल वाहन के मुकाबले लगभग 4 से 5 गुना सस्ता पड़ता है। हालांकि देश के अलग-अलग राज्यों में बिजली टैरिफ अलग होने से इसमें अंतर आ सकता है।

मानसून में EV कितनी सुरक्षित?

एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों में IP67 रेटेड बैटरी पैक दिए जाते हैं, जो पानी और धूल से सुरक्षित रहते हैं। इसलिए बारिश और जलभराव वाले क्षेत्रों में भी इनका उपयोग सुरक्षित माना जाता है। Edited by : Sudhir Sharma