शुक्रवार, 12 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. कार न्यूज़
  4. top 10 best electric cars in india 2026 range price features comparison
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 12 जून 2026 (17:49 IST)

Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षित

Best Electric Cars India 2026
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के चलते अब इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। 2026 में सबसे बड़ा बदलाव बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के रूप में सामने आया है। इसने इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत में 30 प्रतिशत तक की कमी ला दी है।
 

Tata Punch EV बनी सबसे लोकप्रिय विकल्प

Tata Punch EV को भारत की सबसे बेहतरीन माइक्रो-SUV में गिना जा रहा है। इसका BaaS मॉडल केवल ₹6.49 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसमें बैटरी अलग से किराए पर ली जाती है, जिससे वाहन खरीदने की लागत काफी कम हो जाती है। 30 kWh बैटरी वाले वेरिएंट शहर में रोजाना उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और लगभग 220 किलोमीटर की वास्तविक ड्राइविंग रेंज देते हैं। 40 kWh बैटरी वाले मॉडल एक बार चार्ज करने पर 350 किलोमीटर से अधिक की रेंज देने में सक्षम हैं।

Tata Tiago EV और Tigor EV भी मजबूत दावेदार

शहरी परिवारों के लिए Tata Tiago EV सबसे किफायती और कम मेंटेनेंस वाली इलेक्ट्रिक कार मानी जा रही है। Tata Tigor EV इस सूची की एकमात्र इलेक्ट्रिक सेडान है, जो बड़े बूट स्पेस की जरूरत वाले ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

Tata Nexon EV का प्रीमियम अनुभव

अगर आपका बजट 15 लाख रुपए के करीब है तो Tata Nexon EV Creative+ MR बेहतर ऑप्शन हो सकती है। यह 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग के साथ आती है और अपने सेगमेंट में प्रीमियम इंटीरियर उपलब्ध कराती है।

MG Comet EV सबसे सस्ती EV में शामिल

MG Comet EV की कीमत ₹6.99 लाख से शुरू होती है। कॉम्पैक्ट आकार और आधुनिक तकनीक से लैस यह कार शहरों में रोजाना ऑफिस आने-जाने वालों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें डुअल 10.25 इंच स्क्रीन भी मिलती हैं।
 

MG Windsor EV में मिलेगा लग्जरी अनुभव

MG Windsor EV के Inspire और Excite वेरिएंट पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्पेस और आराम प्रदान करते हैं। इसकी 38 kWh बैटरी लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उपयोगी साबित होती है।
 

Citroen eC3 खराब सड़कों के लिए बेहतर

Citroen eC3 को खराब सड़कों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली इलेक्ट्रिक कार माना जाता है। इसकी एडवांस्ड कम्फर्ट सस्पेंशन तकनीक गड्ढों और उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आरामदायक सफर सुनिश्चित करती है।

BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर?

BaaS मॉडल में ग्राहक कार खरीदते समय बैटरी का पूरा भुगतान नहीं करता। बैटरी कंपनी की रहती है और उपयोग के आधार पर किराया देना पड़ता है। इससे शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है। दूसरी ओर फुल ओनरशिप मॉडल में बैटरी सहित पूरी कार खरीदी जाती है और बाद में केवल चार्जिंग का खर्च आता है।

घर पर EV चार्ज करने में कितना खर्च?

यदि कोई व्यक्ति हर महीने लगभग 1,000 किलोमीटर वाहन चलाता है तो घर की बिजली का बिल करीब ₹1,000 से ₹1,800 तक बढ़ सकता है। यह पेट्रोल वाहन के मुकाबले लगभग 4 से 5 गुना सस्ता पड़ता है। हालांकि देश के अलग-अलग राज्यों में बिजली टैरिफ अलग होने से इसमें अंतर आ सकता है।

मानसून में EV कितनी सुरक्षित?

एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों में IP67 रेटेड बैटरी पैक दिए जाते हैं, जो पानी और धूल से सुरक्षित रहते हैं। इसलिए बारिश और जलभराव वाले क्षेत्रों में भी इनका उपयोग सुरक्षित माना जाता है। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

और भी वीडियो देखें

Electric Scooters : भारत के 10 सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, दमदार रेंज, स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन

Electric Scooters : भारत के 10 सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, दमदार रेंज, स्मार्ट फीचर्स और किफायती कीमत का बेहतरीन कॉम्बिनेशनपेट्रोल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। शानदार रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, स्मार्ट फीचर्स और आकर्षक डिजाइन के साथ कई कंपनियां बेहतरीन ई-स्कूटर्स पेश कर रही हैं। अगर आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां जानिए भारत के 10 सबसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में, जो कीमत, बैटरी बैकअप और फीचर्स के मामले में सबसे आगे हैं।

Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षित

Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षितभारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के चलते अब इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। 2026 में सबसे बड़ा बदलाव बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के रूप में सामने आया है। इसने इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत में 30 प्रतिशत तक की कमी ला दी है।

EV स्कूटर कैसे चुने, खरीदने से पहले इन बातों की करें जांच, वरना पड़ेगा पछताना

EV स्कूटर कैसे चुने, खरीदने से पहले इन बातों की करें जांच, वरना पड़ेगा पछतानाभारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती पेट्रोल कीमतों और कम रनिंग कॉस्ट के कारण बड़ी संख्या में लोग अब ईवी स्कूटर की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि, नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय केवल कंपनी द्वारा बताए गए ARAI रेंज आंकड़ों पर भरोसा करना सही फैसला नहीं माना जाता। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक स्कूटर का चयन अपनी दैनिक जरूरतों, चार्जिंग सुविधा और उपयोग के आधार पर करना चाहिए।

Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj में से कौनसा EV आपके लिए बेस्ट, TOP 10 स्कूटर

Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj में से कौनसा EV आपके लिए बेस्ट, TOP 10 स्कूटरभारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ती पेट्रोल कीमतें, सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता लोगों को पारंपरिक पेट्रोल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित कर रही हैं।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com