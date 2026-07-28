260KM तक की रेंज वाली सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, मचाएगी धमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

गुजरात की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार्टअप Avore ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक सीरीज लॉन्च कर दी है। कंपनी ने एक साथ EX1, EX2 और EX2S नाम से तीन नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों से पर्दा उठाया है। तीनों मॉडल की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और इन्हें 799 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक किया जा सकता है। तीनों इलेक्ट्रिक बाइक्स का डिजाइन लगभग समान है, लेकिन बैटरी क्षमता, ड्राइविंग रेंज, टॉप स्पीड और फीचर्स के आधार पर इनमें अंतर रखा गया है।

Avore EX1: शुरुआती कीमत ₹1.23 लाख

एंट्री-लेवल Avore EX1 में 3.24kWh का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक IDC के अनुसार 160 किलोमीटर तक की रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 100 किमी/घंटा है। इसमें तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.23 लाख रखी गई है।

Avore EX2: 255KM तक की रेंज

Avore EX2 में बड़ा 5kWh बैटरी पैक मिलता है, जिससे इसकी IDC रेंज 255 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 100 किमी/घंटा ही है। कंपनी के मुताबिक, यह बैटरी सामान्य 15A सॉकेट से लगभग 2 घंटे में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है। इसमें भी तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.46 लाख है।

Avore EX2S: 260KM रेंज और 114KM/H टॉप स्पीड

सीरीज का टॉप मॉडल Avore EX2S है, जिसकी कीमत ₹1.70 लाख रखी गई है। इसमें भी 5kWh बैटरी दी गई है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड 114 किमी/घंटा और IDC रेंज 260 किलोमीटर तक है। इस मॉडल में पांच राइडिंग मोड्स, 7-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले और एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। यह सीरीज का एकमात्र मॉडल है जिसमें बड़ी टचस्क्रीन मिलती है।

जल्द आएगी पूरी स्पेसिफिकेशन

फिलहाल कंपनी ने बाइक के कर्ब वेट, सीट हाइट, सस्पेंशन सेटअप और विस्तृत चार्जिंग समय जैसी जानकारी साझा नहीं की है। इनकी घोषणा जल्द किए जाने की उम्मीद है। Avore ने पुष्टि की है कि तीनों बाइक्स की प्री-बुकिंग 799 रुपए के टोकन अमाउंट पर शुरू हो चुकी है। हालांकि, डिलीवरी की तारीख का अभी खुलासा नहीं किया गया है।